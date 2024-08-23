Нико Уильямс – приоритетная цель «Арсенала», за него готовы заплатить сколько потребуется. Вингер хотел бы перейти в «Барсу» в будущем (The Independent)
«Арсенал» проявляет интерес к Нико Уильямсу.
По данным The Independent, вингер «Атлетика» стал предпочтительной целью для лондонского клуба. Главный тренер Микель Артета хочет сделать атаку более вариативной, поэтому «канониры» нацелились на Уильямса.
Отмечается, что «Арсенал» готов заплатить за футболиста столько, сколько потребуется. Но считается, что сам игрок не хочет покидать «Атлетик» летом, а его цель – в перспективе перейти в «Барселону».
Если «Арсеналу» не удастся подписать Уильямса, клуб сосредоточится на другом футболисте.
Так и напиши, популист ты.
И зарегистрировали бы очевидно, пускай не без сложностей.
P.S. Нико оказывается правша, но левая у него тоже заряженная