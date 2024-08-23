Нико Уильямс – приоритетная цель «Арсенала», за него готовы заплатить сколько потребуется. Вингер хотел бы перейти в «Барсу» в будущем (The Independent)

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Барселона Атлетик Ла Лига Арсенал возможные трансферы Нико Уильямс Футбол

«Арсенал» проявляет интерес к Нико Уильямсу.

По данным The Independent, вингер «Атлетика» стал предпочтительной целью для лондонского клуба. Главный тренер Микель Артета хочет сделать атаку более вариативной, поэтому «канониры» нацелились на Уильямса.

Отмечается, что «Арсенал» готов заплатить за футболиста столько, сколько потребуется. Но считается, что сам игрок не хочет покидать «Атлетик» летом, а его цель – в перспективе перейти в «Барселону».

Если «Арсеналу» не удастся подписать Уильямса, клуб сосредоточится на другом футболисте.

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37 комментариев
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Ответ Хитон
Не в стиле текущего Арсенала брать игрока, который не хочет играть за клуб и спит и видит как будет играть за Барселону. Поэтому думаю трансфер не состоится. То что у текущей барсы нет ни денег, ни возможности его подписать - это конечно отдельная песня. Нико может так долго просидеть в Атлетике (возможно это и не так плохо по его мнению).
Так он и в Барсу не особо хочет, он выбрал Атлетик
+24
-6
+18
Не в стиле текущего Арсенала брать игрока, который не хочет играть за клуб и спит и видит как будет играть за Барселону. Поэтому думаю трансфер не состоится. То что у текущей барсы нет ни денег, ни возможности его подписать - это конечно отдельная песня. Нико может так долго просидеть в Атлетике (возможно это и не так плохо по его мнению).
+21
-8
+13
Может верится и слабо, но посмотреть на чела в рамках АПЛ было бы интересно, имхо он хорошо под нее заточен. Кроме того, его переход в Арсенал, может и склонить чашу весов в пользу победы клуба в АПЛ. Не всем пням доступно, но Арс сейчас реально претендент на чемпионство номер два после Сити, причем отрыв не столь велик.
+12
-3
+9
Ответ Сергей Галынский
Купите Мудрика Вы же так его хотели)))
Зачем ты так ? Я аж перекрестился. Не надо Мудрика , в Челси его всё, там ему самое место. 😁
+4
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+4
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Хорошо, так и передадим руководству Арсенала
+4
0
+4
Надеюсь останется до конца карьеры защищать цвета Бильбао ❤️
+14
-11
+3
Ответ Lavinka
Мартинели такой - ну да , пошёл я *****
Пусть покажет себя, как раз в прошлом сезоне его фланг забуксовал, все атаки почти с фланга Букайо
+3
0
+3
Ответ Lavinka
Мартинели такой - ну да , пошёл я *****
Ну если есть вариант заменить его на Уильямса, то почему бы и не сходить
+3
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+3
Откуда здешние эксперты берут информацию о том, что Нико «спит и видит как будет играть за Барсу»? Взять чемпионство у арсенала шансов больше, чем у нынешней Барсы, понятная стратегия, хороший тренер, стабильно все с финансами, выбор очевиден или же пусть остается в Атлетико до конца карьеры! Муниана тоже много куда сватали, а по итогу остался в родном клубе.
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-8
+2
Ответ Blaumerc
Комментарий скрыт
Надеюсь никогда не перейдёт в Челси!!!
Так и напиши, популист ты.
+8
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+2
Завтра отгрузит треху нашей Барсе и можно в Арсенал переходить.
+8
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+1
Ответ Плюх
Зачем ты так ? Я аж перекрестился. Не надо Мудрика , в Челси его всё, там ему самое место. 😁
🤣🤣🤣
+1
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+1
Ответ Плюх
Зачем ты так ? Я аж перекрестился. Не надо Мудрика , в Челси его всё, там ему самое место. 😁
Сколько там ещё?Лет 7 тарабанить
+1
0
+1
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Барса могла его купить, он отказал.
И зарегистрировали бы очевидно, пускай не без сложностей.
+2
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Ответ Adamdfdgds
Потому что Нету еще больший хрусталь, чем Нико. Фелиш вообще во всех топ клубах провалился. Влахович сам 2.5 года назад выбрал Юве, поэтому пусть там и остается. Тем более у Арсенала есть два разносторонних нападающих. А вот как раз таки левоногий вингер нужен как воздух, потому что из таких имеется только Сака P.S. Нико оказывается правша, но левая у него тоже заряженная
Нико универсал. Хаверц провалился в Челси, Эдегор в Реале. Фелиш не провалился, просто выбрал не те команды. Атлетико эл чоло просто могила доя него, хаотичные Челси и Барса вообще не кстати были для него. Тут скорее вопрос к Мендешу. Я уверен Фелиш в Арсенале заблистал бы.
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Ответ Conor Gallagher
Не думаю что этот хрусталь нужен Арсеналу. Им лучше Гордона у сорок урвать или купить нормального напа типа Гёкерша иши Влаховича. Ну и когда продавали Нету или Фелиша, почему они спали. Оба конечно отличные игроки, но они Челси никак не были нужны. Челси тоже нужен нгрмашьныц нап.
Потому что Нету еще больший хрусталь, чем Нико. Фелиш вообще во всех топ клубах провалился. Влахович сам 2.5 года назад выбрал Юве, поэтому пусть там и остается. Тем более у Арсенала есть два разносторонних нападающих. А вот как раз таки левоногий вингер нужен как воздух, потому что из таких имеется только Сака

P.S. Нико оказывается правша, но левая у него тоже заряженная
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Ответ Roman
Так он и в Барсу не особо хочет, он выбрал Атлетик
Тебе-то лучше знать куда хочет Нико. Смешной ты
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Ответ Сергей Галынский
Купите Мудрика Вы же так его хотели)))
за 10млн заверните)
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Ответ Filipp Gorski
Надеюсь останется до конца карьеры защищать цвета Бильбао ❤️
Зачем вам это? Не хотите посмотреть на него в топ клубе?
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Руководство Барсы сейчас выглядят как ипотенты(хотят, но не могут)
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В следующим году перейдет в челси за 100 млн и скажет что болел с детства
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Ну с таким реал я бы еще поспорил у кого шансы на чемпионство выше, на состав барсы смотришь и плакать хочется - вся надежда на Ямаля, а он в одиночку думаешь вытащит эту Барсу к титулу? Ну и такой курорт в Барсе, что Гюндоган через год оттуда обратно свалил;)
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Нико и в барсу не хочет, это уже не тот клуба куда слепа хотят перейти как когда то, временя поменялись
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Можно заплатить за ЦФ " сколько потребуется "?..
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Конечно шутят, что футболисты тупые, но история с Барсой показывает, то это не шутки. Ну видно же, что денег у Барсы нет. Что их всех тянет туда? Что бы через год их попросили на выход или бесплатно поиграть?
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В Барсу видимо в другой жизни
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Да неее, навряд ли такой трансфер возможен.
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Мартинели такой - ну да , пошёл я *****
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Вот это поворот 😁
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