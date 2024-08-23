Нико Уильямс – приоритетная цель «Арсенала», за него готовы заплатить сколько потребуется. Вингер хотел бы перейти в «Барсу» в будущем (The Independent)

«Арсенал» проявляет интерес к Нико Уильямсу.

По данным The Independent, вингер « » стал предпочтительной целью для лондонского клуба. Главный тренер хочет сделать атаку более вариативной, поэтому «канониры» нацелились на .

Отмечается, что «Арсенал» готов заплатить за футболиста столько, сколько потребуется. Но считается, что сам игрок не хочет покидать «Атлетик» летом, а его цель – в перспективе перейти в «Барселону».

Если « » не удастся подписать Уильямса, клуб сосредоточится на другом футболисте.