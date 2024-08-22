Кайл Уокер: «Я терпеть не мог ходить на тренировки с отцом – заливался слезами. Я мог забить три, но он говорил: «Должен был шесть». Я все время доказывал, что он неправ – это сделало меня лучше»

Кайл Уокер рассказал, как на него повлияло строгое воспитание отца.

«Раньше я терпеть не мог ходить на тренировки вместе с ним. Неважно, хорошо я играл или плохо – я садился в машину и заливался слезами. Он говорил, что я сделал неправильно одно, другое…

Он делал это не потому, что хотел причинить мне боль, а потому что ему было не наплевать. Я постоянно доказывал своему отцу, что он не прав, и это сделало меня лучше как игрока и как личность.

Иногда садиться в машину было очень, очень трудно. Моя мама говорила: «Майкл, оставь его в покое, он молодец». Я мог бы забить три гола, но он сказал бы: «Ты должен был забить шесть». Только когда я стал старше, он сказал: «Ты хорошо сыграл, сынок». [Это произошло] после пары лет в «Манчестер Сити». Думаю, тогда он подумал: «Он действительно умеет играть в футбол».

Я до сих пор чувствую, что некоторые вещи в жизни, в которых он научил меня быть победителем, я пытаюсь привить сыновьям. Сейчас, когда у меня есть дети, я не поддаюсь им. Если я буду это делать, то поражение травмирует их. Если мы играем в саду, то я выложусь по полной, потому что чувствую, что это чему-то их научит», – сказал защитник « » в подкасте You’ll Never Beat Kyle Walker.