Кайл Уокер: «Я терпеть не мог ходить на тренировки с отцом – заливался слезами. Я мог забить три, но он говорил: «Должен был шесть». Я все время доказывал, что он неправ – это сделало меня лучше»
Кайл Уокер рассказал, как на него повлияло строгое воспитание отца.
«Раньше я терпеть не мог ходить на тренировки вместе с ним. Неважно, хорошо я играл или плохо – я садился в машину и заливался слезами. Он говорил, что я сделал неправильно одно, другое…
Он делал это не потому, что хотел причинить мне боль, а потому что ему было не наплевать. Я постоянно доказывал своему отцу, что он не прав, и это сделало меня лучше как игрока и как личность.
Иногда садиться в машину было очень, очень трудно. Моя мама говорила: «Майкл, оставь его в покое, он молодец». Я мог бы забить три гола, но он сказал бы: «Ты должен был забить шесть». Только когда я стал старше, он сказал: «Ты хорошо сыграл, сынок». [Это произошло] после пары лет в «Манчестер Сити». Думаю, тогда он подумал: «Он действительно умеет играть в футбол».
Я до сих пор чувствую, что некоторые вещи в жизни, в которых он научил меня быть победителем, я пытаюсь привить сыновьям. Сейчас, когда у меня есть дети, я не поддаюсь им. Если я буду это делать, то поражение травмирует их. Если мы играем в саду, то я выложусь по полной, потому что чувствую, что это чему-то их научит», – сказал защитник «Манчестер Сити» в подкасте You’ll Never Beat Kyle Walker.
Тот кто боится ошибиться - обязательно ошибется, как бы пародоксально это ни звучало
Более того, покойный Абдулманап Нурмагомедов говорил, что при работе с детьми каждые 2 недели он высказывал детям похвалу: "прибавили, видно добавили" и т.д., даже если это не так. Дети от этого горят изнутри. Человек воспитал 20 чемпионов мира, наверное знает о чем говорит
И то, что отец его похвалил только после нескольких лет в Сити это вообще что-то на ненормальном. Стать просто профессиональным футболистом это уже вау, стать им в английской премьер лиге это за гранью, играть в Тоттенхэме, но куда там до похвалы. Классическая ошибка выжившего, по которой будут оценивать всех.