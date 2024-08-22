Кайл Уокер: «Я терпеть не мог ходить на тренировки с отцом – заливался слезами. Я мог забить три, но он говорил: «Должен был шесть». Я все время доказывал, что он неправ – это сделало меня лучше»

Теги Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Кайл Уокер Футбол

Кайл Уокер рассказал, как на него повлияло строгое воспитание отца.

«Раньше я терпеть не мог ходить на тренировки вместе с ним. Неважно, хорошо я играл или плохо – я садился в машину и заливался слезами. Он говорил, что я сделал неправильно одно, другое…

Он делал это не потому, что хотел причинить мне боль, а потому что ему было не наплевать. Я постоянно доказывал своему отцу, что он не прав, и это сделало меня лучше как игрока и как личность.

Иногда садиться в машину было очень, очень трудно. Моя мама говорила: «Майкл, оставь его в покое, он молодец». Я мог бы забить три гола, но он сказал бы: «Ты должен был забить шесть». Только когда я стал старше, он сказал: «Ты хорошо сыграл, сынок». [Это произошло] после пары лет в «Манчестер Сити». Думаю, тогда он подумал: «Он действительно умеет играть в футбол».

Я до сих пор чувствую, что некоторые вещи в жизни, в которых он научил меня быть победителем, я пытаюсь привить сыновьям. Сейчас, когда у меня есть дети, я не поддаюсь им. Если я буду это делать, то поражение травмирует их. Если мы играем в саду, то я выложусь по полной, потому что чувствую, что это чему-то их научит», – сказал защитник «Манчестер Сити» в подкасте You’ll Never Beat Kyle Walker.

28 комментариев
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Боромир забил бы 10
+93
-2
+91
Это почти ни на кого не работает. При игре в футбол, критика и смакование неудачных действий партнеров только ухудшает положение, у людей теряется уверенность в себе (особенно ярко это видно у людей которые и так играют не очень)

Тот кто боится ошибиться - обязательно ошибется, как бы пародоксально это ни звучало

Более того, покойный Абдулманап Нурмагомедов говорил, что при работе с детьми каждые 2 недели он высказывал детям похвалу: "прибавили, видно добавили" и т.д., даже если это не так. Дети от этого горят изнутри. Человек воспитал 20 чемпионов мира, наверное знает о чем говорит
+36
0
+36
Сейчас бы отца назвали агрессором
+40
-5
+35
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Сейчас бы отца назвали агрессором
арбузером
+33
-5
+28
Ответ ARAMIS777
Правильное воспитание. Немного жестковато,но в целом правильное.
такие люди никогда не бывают счастливы. сколько бы они ни добились. и детей своих гнобят именно из-за этого, а не потому что добра им желают.
+25
-3
+22
После этого он решил стать защитником.
+16
0
+16
Ответ ARAMIS777
Правильное воспитание. Немного жестковато,но в целом правильное.
нет в этом ничего правильного, вы с этим просто не сталкивались. это может сломать жизнь человеку
+19
-4
+15
Не со всеми работает. 2/3 показывают хуже результаты
+14
0
+14
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Сейчас бы отца назвали агрессором
Ошибка выжившего.
+14
-1
+13
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Сейчас бы отца назвали агрессором
Так его отец им и является. Вот только умалчивает история, что 9 из 10 детей подобное сломает, а получится у одного, который будет рассказывать, что ему это помогло добиться успеха. А смог ли он добиться успеха при поддержке? Вполне возможно, но этого мы не узнаем. Это как посмотреть прекрасный фильм «Одержимость» 2013 года и заявлять, что только подобной формой можно добиться успеха, только ею в реальности тысячей детей ломают.
И то, что отец его похвалил только после нескольких лет в Сити это вообще что-то на ненормальном. Стать просто профессиональным футболистом это уже вау, стать им в английской премьер лиге это за гранью, играть в Тоттенхэме, но куда там до похвалы. Классическая ошибка выжившего, по которой будут оценивать всех.
+13
-1
+12
Боромир забил бы шесть
+8
-1
+7
Отец чудак на букву "м" и это не обсуждается. Если он играет с детьми в саду, то не орёт на них, а его батя только это и мог.
+11
-4
+7
Ответ Groznykrab
Боромир забил бы 10
А ты хорош
+8
-2
+6
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Сейчас бы отца назвали агрессором
Так отец действительно конечный, на одного Уокера с таким отцом приходится миллион детей с поломанной психикой
+5
0
+5
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Сейчас бы отца назвали агрессором
И правильно бы сделали. Кайл стал таким футболистом из-за генов отца и матери, а не из-за отношения. То, что такое отношение ему помогало он уже сам додумал - особенности психики. Слишком грустно думать, что родитель тебя просто не любил. Вот и выстраиваются теории, зачем он это всё...
+3
-1
+2
Тут главное не перегнуть
+3
-1
+2
У нас если будешь пытаться доказать отцу, что он не прав, то минимум... хороший подзатыльник
+4
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После пары лет в Сити… это жестко) еще в ттх считался одним из лучших правых защитников в лиги и вызывался в сборную, а услышал наверное такие слова, как стал чемпионом)))
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Ответ Groznykrab
Боромир забил бы 10
Ахаха, вот это прям насмешил и порадовал)))
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Ответ Далер Гайнеев
Это почти ни на кого не работает. При игре в футбол, критика и смакование неудачных действий партнеров только ухудшает положение, у людей теряется уверенность в себе (особенно ярко это видно у людей которые и так играют не очень) Тот кто боится ошибиться - обязательно ошибется, как бы пародоксально это ни звучало Более того, покойный Абдулманап Нурмагомедов говорил, что при работе с детьми каждые 2 недели он высказывал детям похвалу: "прибавили, видно добавили" и т.д., даже если это не так. Дети от этого горят изнутри. Человек воспитал 20 чемпионов мира, наверное знает о чем говорит
Соглашусь, что в среднем все-таки история, как у Уокера, скорее исключение. Survivorship bias или ошибка вышившего, как тут кто-то написал. Замечал на себе — играешь с полупрофи или просто хорошо играющими людьми: они подбодрят тебя, подскажут, причем без тени критики - и ты лучше начинаешь играть. А когда критикуют и шкнят - отрицательно сказывается на игре. Но тут мы не знаем всей истории. Возможно, все это подавалось с хорошим посылом. Хорошо, что в случае Кайла это сработало, только останется надеяться, что травмы никакой не осталось психологической. Хотя, наверное, достигнутый успех такую травму должен был залечить
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Я мог забить три, но он говорил: «Боромир забил бы шесть»
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Вдовиченков вообще бы втащил за такую низкую результативность)
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