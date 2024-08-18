«Спартак» сократил отставание от «Зенита» до 3 очков перед их встречей 24 августа

Теги Спартак Локомотив Зенит Деян Станкович премьер-лига Россия Динамо Москва Факел Футбол

У «Спартака» есть шанс сравняться с «Зенитом» по очкам по итогам следующего тура.

В 5-м туре Мир РПЛ команда Деяна Станковича разгромила «Факел» (3:0), в то время как команда Сергея Семака разделила очки с «Химками» (1:1).

Петербургский и московский клубы встретятся 24 августа. На данный момент между ними три очка – 13 против 10.

По 12 баллов набрали «Динамо» и «Локомотив».

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62 комментария
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как всегда Спартак сократил отставание, а Локо и Динамо нет оказывается...
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Для Спартака важен будет не только результат, но и качество игры с Зенитом. Ну и да, Зенит после сегодняшней ничьи будет сверхмотивирован
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Ответ Ruslan Kireev
как всегда Спартак сократил отставание, а Локо и Динамо нет оказывается...
так всегда, потому что Спартак народная команда. Вот проиграют Зениту, и начнется тут такое, что про Динамо и Локо даже не вспомнят.
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Ответ Karpins
Для Спартака важен будет не только результат, но и качество игры с Зенитом. Ну и да, Зенит после сегодняшней ничьи будет сверхмотивирован
Будет, будет. Но как они будут выстраивать игру в атаке без Вендела и Глушенкова?!
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Ответ riverman1980
Возрождение теперь через тур )) Самое смешное, что Спартаку подарили идеальный календарь для успешного старта: ни одного топ соперника в первых 5 турах и 4 игры в пределах Москвы и Московской области), но он все равно умудрился потерять 5 очков ))
Сегодняшняя игра в Москве это стечение обстоятельств. Она должна была быть в Воронеже.
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Ответ rychkovm1970@gmail.com
не спратак приблизился, а зенит решил сегодня забить на результат
Саламыч, зайдите по своим аккунтом)
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Ответ Ruslan Kireev
как всегда Спартак сократил отставание, а Локо и Динамо нет оказывается...
Куда им до Спартака, у Локо и Динамо отставание всего одно жалкое очко, а у Спартака великих три ОЧКА!
+22
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+9
Ответ Caniball
Будет, будет. Но как они будут выстраивать игру в атаке без Вендела и Глушенкова?!
Кассьерра, Артур , Педро , Клаудиньо атака

Ну вот в пару к Бариоссу кого-то надо , в атаке все впорядке как по мне , учитывая что игра дома
+8
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+8
Ответ Ruslan Kireev
как всегда Спартак сократил отставание, а Локо и Динамо нет оказывается...
у Локо и Динамо тоже следующий матч с Зенитом?? Вы прежде чем пукнуть полностью новость прочтите.
+3
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+3
Ответ riverman1980
Возрождение теперь через тур )) Самое смешное, что Спартаку подарили идеальный календарь для успешного старта: ни одного топ соперника в первых 5 турах и 4 игры в пределах Москвы и Московской области), но он все равно умудрился потерять 5 очков ))
Для нас это самые тяжёлые матчи. Прошлый "чемпионат Москвы" выиграл Спартак, с "Ахмат"ами играть сложней, Факел в прошлом сезоне на Спартаке 6 очков набрал )
+3
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+3
Ответ brig_Mercury
Локо проиграл Рубину, у ЦСКА две победы в 5 матчах, Зенит сегодня потерял очки в Химках, Краснодар, только начал побеждать, только Динамо пока набрало свои планируемые 4 победы в 5 матчах, пока почти все играют не идеально с командами ниже классом.
Какому Рубину проиграл Локо? Проснись, уже новый чемпионат начался. Локо пока проиграл только сам себе в матче с Динамо.
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+2
Ответ Зелёный гопник
К концу чемпионата отрыв будет очков 15-20
Фантазер
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Ответ riverman1980
Возрождение теперь через тур )) Самое смешное, что Спартаку подарили идеальный календарь для успешного старта: ни одного топ соперника в первых 5 турах и 4 игры в пределах Москвы и Московской области), но он все равно умудрился потерять 5 очков ))
Ну Оренбург дома Любого может укатать , Зенит не даст соврать , плюс первая игра в станковича была , а вот Ахмат обязаны были обыгрывать
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Ответ Дядя Гор
Не переживайте, вырастет.
Не переживайте так дядя Егор:)))
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Ответ unreality
Тем не менее, у московских клубов в этом плане всегда было огромное преимущество. В том плане, что на выезды нужно ездить гораздо меньше, чем другим.
Поэтому каждый домашний матч против Зенита любой московский клуб должен играть в Санкт-Петербурге, ну чтобы уровнять шансы.
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Ответ riverman1980
Возрождение теперь через тур )) Самое смешное, что Спартаку подарили идеальный календарь для успешного старта: ни одного топ соперника в первых 5 турах и 4 игры в пределах Москвы и Московской области), но он все равно умудрился потерять 5 очков ))
Плюсую.
Верно Вы заметили.

И на основании этого уже Станковичу оды возносят и клуб чемпион. До первого 5-1
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Ответ riverman1980
Возрождение теперь через тур )) Самое смешное, что Спартаку подарили идеальный календарь для успешного старта: ни одного топ соперника в первых 5 турах и 4 игры в пределах Москвы и Московской области), но он все равно умудрился потерять 5 очков ))
Локо проиграл Рубину, у ЦСКА две победы в 5 матчах, Зенит сегодня потерял очки в Химках, Краснодар, только начал побеждать, только Динамо пока набрало свои планируемые 4 победы в 5 матчах, пока почти все играют не идеально с командами ниже классом.
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Ответ Зелёный гопник
К концу чемпионата отрыв будет очков 15-20
Ну не надо, у вас всё таки юбилей, очков на 5 останете )
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Ответ </c/>
сейчас интересный расклад в таблице, потенциально, два лидера могут быть в следующем туре и оба случая не зенит...я считаю, что фаворитом гонки должно стать Динамо, пока у зенита будут кадровые проблемы...Спартак в свою очередь едва ли не единственный раз за много лет едет в Питер на волне успеха и возможно фаворитом матча...нельзя ни в коем случае сбрасывать со счетов Локомотив, который потеряв одного из лидеров, сумел достаточно безболезненно забраться на вершину, но тем не менее матч против Ростова будет тяжёлым...
Локо конечно повезло сегодня
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Ответ Денис Уколов
пять в Питере не помешало Каррере финишировать выше никчёмного зенита Плаческу, который только и делал, что ныл и ныл
Только сейчас Зенит на голову выше тех Зениита и Спартака.
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Ответ </c/>
сейчас интересный расклад в таблице, потенциально, два лидера могут быть в следующем туре и оба случая не зенит...я считаю, что фаворитом гонки должно стать Динамо, пока у зенита будут кадровые проблемы...Спартак в свою очередь едва ли не единственный раз за много лет едет в Питер на волне успеха и возможно фаворитом матча...нельзя ни в коем случае сбрасывать со счетов Локомотив, который потеряв одного из лидеров, сумел достаточно безболезненно забраться на вершину, но тем не менее матч против Ростова будет тяжёлым...
Не надо выдумывать , не едет никуда спартак фаворитом , в Питере уже много лет коленки дрожат , там 0-0 отмечают как чемпионство
Более подходящая формулировка что едет не таким безнадёжным как обычно
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Ответ </c/>
нужно учитывать вот какой нюанс, зенит потерял двух игроков которые суммарно набрали 10+ на двоих по гол+пас...в свою очередь Спартак набрал ход и лидеры пока в порядке...я не могу сказать что зенит будет без Вендела и Глушенкова играть с позиции силы, хотя дома обязаны играть в атаку...
Да это скажется , ну в Зенита в атаку много игроков , я уверен Клаудиньо будет на позиции Глушенкова, по флангам все ясно Педро и Артур
Вот кем дыру в центре заткнуть вопрос
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Ответ Фёдор Комаров
Плюсую. Верно Вы заметили. И на основании этого уже Станковичу оды возносят и клуб чемпион. До первого 5-1
пять в Питере не помешало Каррере финишировать выше никчёмного зенита Плаческу, который только и делал, что ныл и ныл
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Ответ Caniball
Сегодняшняя игра в Москве это стечение обстоятельств. Она должна была быть в Воронеже.
Тем не менее, у московских клубов в этом плане всегда было огромное преимущество. В том плане, что на выезды нужно ездить гораздо меньше, чем другим.
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Ответ Марат Мулюков
так всегда, потому что Спартак народная команда. Вот проиграют Зениту, и начнется тут такое, что про Динамо и Локо даже не вспомнят.
Конечно, спартак всегда был и будет народной, хоть в самой лучшей лиге. Любовь не купишь!
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Ответ Юрий Кечко
Не надо выдумывать , не едет никуда спартак фаворитом , в Питере уже много лет коленки дрожат , там 0-0 отмечают как чемпионство Более подходящая формулировка что едет не таким безнадёжным как обычно
ну про коленки, это уже слишком. да зенит силён,в прежде всего в исполнителях как бразильцы+барриос. но против щимок они вышли почему то в плохом настроении и совсем не хотели играть до 80ой мин. конечно против Спартака они выйдут злые, тем более к ним в гости приедет народная команда.
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Ответ Металлоко
Куда им до Спартака, у Локо и Динамо отставание всего одно жалкое очко, а у Спартака великих три ОЧКА!
так пусть хоть сначала на второе место поднимутся, а потом считают отставание, так пусть считают от 2го-3го места..
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Ответ Металлоко
Куда им до Спартака, у Локо и Динамо отставание всего одно жалкое очко, а у Спартака великих три ОЧКА!
Верно! Спартак великий! А все остальные нет!
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Ответ Юрий Кечко
А матчасть я чуть ли не лучше всех на сайте знаю Поэтому всегда выпады кб болельщиков гашу фактами и статистикой даже не заходя в Гугл Причем если почитать сейчас мои другие комментарии , видно что я отмечал прогресс у Спартака , но такие неадекваты как ты , прямо просят своим поведением его унижать А так мне что на Зенит что на Спартак одинакого фиолетово
Господи, Йурик, ну какая ещё матчасть? Что ты в принципе знать можешь, кроме содержания передачи "на футболе с Виктором Гусевым" и фамилий игроков, выученных по футбольному менеджеру?

Я вот, в этом сезоне из шести туров сектор посещал в пяти. И если бы из Воронежа игру не перенесли, поехал бы туда на выезд. А ты вообще сколько раз в своей жизни на секторе был?
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Ответ Юрий Кечко
Комментарий удален модератором
Когда я говорю, что ты маладой, имею в виду не твой возраст в паспорте, а что у тебя денег нет, и что ты жизни не знаешь. Отсутствие жизненного опыта и жизненной мудрости может иметь место в любом возрасте.
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