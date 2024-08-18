«Спартак» сократил отставание от «Зенита» до 3 очков перед их встречей 24 августа
У «Спартака» есть шанс сравняться с «Зенитом» по очкам по итогам следующего тура.
В 5-м туре Мир РПЛ команда Деяна Станковича разгромила «Факел» (3:0), в то время как команда Сергея Семака разделила очки с «Химками» (1:1).
Петербургский и московский клубы встретятся 24 августа. На данный момент между ними три очка – 13 против 10.
По 12 баллов набрали «Динамо» и «Локомотив».
Ну вот в пару к Бариоссу кого-то надо , в атаке все впорядке как по мне , учитывая что игра дома
Верно Вы заметили.
И на основании этого уже Станковичу оды возносят и клуб чемпион. До первого 5-1
Более подходящая формулировка что едет не таким безнадёжным как обычно
Вот кем дыру в центре заткнуть вопрос
Я вот, в этом сезоне из шести туров сектор посещал в пяти. И если бы из Воронежа игру не перенесли, поехал бы туда на выезд. А ты вообще сколько раз в своей жизни на секторе был?