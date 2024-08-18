«Спартак» сократил отставание от «Зенита» до 3 очков перед их встречей 24 августа

У «Спартака» есть шанс сравняться с «Зенитом» по очкам по итогам следующего тура.

В 5-м туре Мир команда разгромила « » (3:0), в то время как команда Сергея Семака разделила очки с «Химками» (1:1).

Петербургский и московский клубы встретятся 24 августа. На данный момент между ними три очка – 13 против 10.

По 12 баллов набрали «Динамо» и «Локомотив».