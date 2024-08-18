У «Локомотива» 5 побед в 5 последних матчах с общим счетом 12:2. Дальше – «Ростов»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» продлил победную серию до 5 матчей.

Сегодня команда Михаила Галактионова одержала победу над ЦСКА (1:0) в матче 5-го тура Мир РПЛ.

В 4 предыдущих матчах в чемпионате и Фонбет Кубке России «Локомотив» обыграл «Ростов» (1:0), «Ахмат» (5:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Оренбург» (3:2).

В следующем туре РПЛ железнодорожники сыграют с «Ростовом».

49 комментариев
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Ну стоит признать, что из ведущих наших клубов они удивили больше всех. Казалось после того, как админресурс забрал Глушенкова, пошли разговоры о их несостоянии удерживать игроков-ничего хорошего их не ждет. А они вон как.
+96
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+93
Ответ Красная стрела
Ну стоит признать, что из ведущих наших клубов они удивили больше всех. Казалось после того, как админресурс забрал Глушенкова, пошли разговоры о их несостоянии удерживать игроков-ничего хорошего их не ждет. А они вон как.
у Локо шикарная академия. Батрак заменил Глуша насколько смог ,щас еще Раков подтянется.
+68
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+66
Это было нечто, с победой паровозы ! Тики как воткнул, молодца ! Учитывая ход матча, контроль со стороны ЦСКА, было сложно даже представить такой итог 🔥🔥🔥 отлично сработали замены 👍
+49
-2
+47
Ответ Кирилл Ботнарюк
Перед сезоном: В цска великий Николич и покупки - борьба за медали и может с Зенитом В Локомотиве разруха и середина таблицы! Что с лицом?!!
Друг, я хоть и болею за Локомотив, но прошло только 5 туров, подобное в конце сезона уместно писать, но не сейчас.
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+45
Ответ azfotki
у Локо шикарная академия. Батрак заменил Глуша насколько смог ,щас еще Раков подтянется.
Такой подход, безусловно, заслуживает уважения. И несет пользу всему футболу. Посмотрели бы сколько в сумме дает воспитанников Москва, а сколько Петербург. Тогда бы может немытики не называли свой город столицей футбола🤷‍♂️😁
+48
-3
+45
Локомотив с Николичем не проигрывает ЦСКА. Но есть нюанс
+26
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Перед сезоном:
В цска великий Николич и покупки - борьба за медали и может с Зенитом
В Локомотиве разруха и середина таблицы!

Что с лицом?!!
+29
-5
+24
Тики настоящий троянский конь ❤️❤️❤️❤️
+21
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+21
Ответ Serega Ac-Milan
Это было нечто, с победой паровозы ! Тики как воткнул, молодца ! Учитывая ход матча, контроль со стороны ЦСКА, было сложно даже представить такой итог 🔥🔥🔥 отлично сработали замены 👍
Тикнизяну наконец-то дали выспаться поэтому он забил сегодня😂
+17
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+17
Ответ Красная стрела
Ну стоит признать, что из ведущих наших клубов они удивили больше всех. Казалось после того, как админресурс забрал Глушенкова, пошли разговоры о их несостоянии удерживать игроков-ничего хорошего их не ждет. А они вон как.
Это говорит о том, что наш футбол (конкретно русский, российский) еще не мертв. Я конечно про состав из 1 легионера.
+15
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Локо, с победой 💪
+14
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+14
Ответ Красная стрела
Ну стоит признать, что из ведущих наших клубов они удивили больше всех. Казалось после того, как админресурс забрал Глушенкова, пошли разговоры о их несостоянии удерживать игроков-ничего хорошего их не ждет. А они вон как.
очень толковая молодёжь сумела быстро заменить, есть проблемы по игре, но потенциал у состава высокий...
+14
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+14
С победой!
+10
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+10
Ответ alexei_toporov
Комментарий скрыт
Тот же самый,который купил Сутормина за 50к)
+9
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Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Всё таки очень странно как так, лидеры ушли, а результат есть. Необъяснимо находимся вверху таблицы
Это работа тренера называется.
+9
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+9
Сегодня Локо вернулся фарт за Динамо и в частности Сарвели.Голевая было класс.
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Иногда везение и фарт определяют и ход матча. Сегодня это и произошло!
С победой, Локо!!!
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Достойное начало,я не ожидал!
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Ну.. пожелаем им продолжить серию.
+7
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За итог с Динамо - воздалось …
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Ответ Кирилл Ботнарюк
Перед сезоном: В цска великий Николич и покупки - борьба за медали и может с Зенитом В Локомотиве разруха и середина таблицы! Что с лицом?!!
рано делать выводы, одно дерби проиграли ведя игру, второе выиграли сидя в окопах...перепады в игре значительные, но сейчас тот случай, когда можно махать трусами и задавать глупые вопросы...после Ростова можно будет обсудить...
+7
-1
+6
Ответ azfotki
у Локо шикарная академия. Батрак заменил Глуша насколько смог ,щас еще Раков подтянется.
Академия, наверное, лучшая в РПЛ, но и конкретный выпуск очень сильный, все же Батраковы не каждый год выпускаются
+5
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Молодцы, конечно, никто не ожидал. Тем не менее, надо понимать, что с таким количеством молодежи спады неминуемы. Усилить по возможности нужно команду. Пока можно разве что умеренно порадоваться)
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Перед началом сезона все дружно хоронили Локо, а паровозы вполне себе на ходу.
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У Тикнизяна сегодня будет лучший секс :)
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молодцы, вырвали концовку на характере
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Галактионов - очень талантливый и перспективный тренер. Отлично работает с молодежью, у него игроки раскрываются: Глушенков, Тихнизян, Пиняев - это лишь наиболее яркие примеры. Команда играет, есть тактический рисунок. Даже с Зенитом , Динамо, Краснодаром, Спартаком - не ставят автобус, а играют в свой футбол. Очень симпатичный футбол, тренер и команда. Говорю как болельщик Зенита, но и как любитель футбола в принципе

Все удивляются (учитывая уход Миранчука, Глушенкова, Дзюбы и тд - смены потолка зарплат и иной реструктуризации), а я ещё до начала сезона говорил, что в Локомотиве очень хороший тренер и команда будет биться за медали. Даже несмотря на явный недостаток "легионеров-исполнителей"
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Всё таки очень странно как так, лидеры ушли, а результат есть. Необъяснимо находимся вверху таблицы
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Очень рад за Локомотив. Но Карпукас очень слабый, его бы раньше заменили и в центре было больше порядка.
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Угрюмый уже готовится на что списывать игру Ростова.
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