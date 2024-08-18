У «Локомотива» 5 побед в 5 последних матчах с общим счетом 12:2. Дальше – «Ростов»

«Локомотив» продлил победную серию до 5 матчей.

Сегодня команда одержала победу над (1:0) в матче 5-го тура Мир РПЛ.

В 4 предыдущих матчах в чемпионате и Фонбет Кубке России « » обыграл «Ростов» (1:0), «Ахмат» (5:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Оренбург» (3:2).

В следующем туре железнодорожники сыграют с «Ростовом».