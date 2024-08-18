У «Локомотива» 5 побед в 5 последних матчах с общим счетом 12:2. Дальше – «Ростов»
«Локомотив» продлил победную серию до 5 матчей.
Сегодня команда Михаила Галактионова одержала победу над ЦСКА (1:0) в матче 5-го тура Мир РПЛ.
В 4 предыдущих матчах в чемпионате и Фонбет Кубке России «Локомотив» обыграл «Ростов» (1:0), «Ахмат» (5:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Оренбург» (3:2).
В следующем туре РПЛ железнодорожники сыграют с «Ростовом».
В цска великий Николич и покупки - борьба за медали и может с Зенитом
В Локомотиве разруха и середина таблицы!
Что с лицом?!!
С победой, Локо!!!
Все удивляются (учитывая уход Миранчука, Глушенкова, Дзюбы и тд - смены потолка зарплат и иной реструктуризации), а я ещё до начала сезона говорил, что в Локомотиве очень хороший тренер и команда будет биться за медали. Даже несмотря на явный недостаток "легионеров-исполнителей"