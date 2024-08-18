Семак о судействе в РПЛ: «Большая проблема. Самое плохое, что неправильные решения пытаются оправдать. Надо признавать ошибки»

Сергей Семак раскритиковал работу судей в РПЛ.

В пятом туре Мир РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Химками» со счетом 1:1.

– Стало ли хуже судейство в сравнении с прошлым сезоном?

– Это большая проблема, безусловно. Проблема не в том, что судьи ошибаются, а в том, как аргументируют. Мне кажется, что все настолько запутались, как это трактуют. Ни судьи, ни игроки не понимают.

Самое плохое, что неправильные решения пытаются оправдать. Зачем? Надо признавать свои ошибки, – заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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