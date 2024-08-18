Семак о судействе в РПЛ: «Большая проблема. Самое плохое, что неправильные решения пытаются оправдать. Надо признавать ошибки»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Матч ТВ Футбол

Сергей Семак раскритиковал работу судей в РПЛ.

В пятом туре Мир РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Химками» со счетом 1:1.

– Стало ли хуже судейство в сравнении с прошлым сезоном?

– Это большая проблема, безусловно. Проблема не в том, что судьи ошибаются, а в том, как аргументируют. Мне кажется, что все настолько запутались, как это трактуют. Ни судьи, ни игроки не понимают.

Самое плохое, что неправильные решения пытаются оправдать. Зачем? Надо признавать свои ошибки, – заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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36 комментариев
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Ответ Роман
Комментарий скрыт
Мне стыдно, что среди нас, спартачей, есть такие как ты. Судейство – большая проблема в РПЛ. И Семак об этом говорит не первый раз. Адекватно и без истерик. Тебе не понять.
+36
-10
+26
Ответ Данил Кублицкий
Комментарий скрыт
6 чемпионств подряд. Если это физрук, боюсь представить, кто же остальные тренеры
+25
-8
+17
Затем, что продвигают принцип
1. Судья всегда прав
2. Если судья не прав см. п. 1
А то что это приводит к анархии и полного не понимания правил ни игроками, ни тренерами ни болелами, так на это пофиг. Я уже не говорю, что это никак не повышает уровень судей т.к. они знают, что чтобы они не делали, всё равно оправдают
+20
-4
+16
В этом матче правый защитник Химок примерно 5 раз хватал за футболки футболистов Зенита вблизи штрафной, когда они ускорялись для захода в штрафную.

Он не получил даже жёлтой карточки.
+31
-16
+15
В РФС действуют максимально последовательно: почти всегда отмазывают судей, какую ошибку бы они не совершили. На это можно смотреть только со смехом, потому что эти люди не способны вставить судьям тогда, когда это нужно
+17
-3
+14
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Да плевать на плюсы, минусы. Вспомни как нас судили иногда? Хотя ты наверное Спартак и не смотришь. Ты же на ветках Зенита живёшь :)
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Всё так.
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+6
Ответ riverman1980
Сегодня Фернандес раз десять держал Педро руками, на пятый даже московские комментаторы это заметили, но ни одной карточки защитник Химок так и не получил. Опять дана установка сдерживать Зенит любой ценой как и в прошлом сезоне.
Московские комментаторы? :)
Да эти два идиота даже не пытались скрыть свои симпатии к Зениту во время всего матча! Журавель же комментировал :)))))
+11
-6
+5
Ответ Иван Тасминский
В этом матче правый защитник Химок примерно 5 раз хватал за футболки футболистов Зенита вблизи штрафной, когда они ускорялись для захода в штрафную. Он не получил даже жёлтой карточки.
Хотя о какой жёлтой карточки я говорю, это даже ни разу не свистнули
+11
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+4
всегда можно "достаточный контакт" трактовать так как тебе удобно, по сути делая нужный результат как озвучил глава лиги еще в конце прошлого сезона
беспредел который легализован
+10
-7
+3
Ответ Иван Тасминский
В этом матче правый защитник Химок примерно 5 раз хватал за футболки футболистов Зенита вблизи штрафной, когда они ускорялись для захода в штрафную. Он не получил даже жёлтой карточки.
Это сейчас общая проблема. Судьи не могут выработать предела борьбы руками. Тот же Гоцук просто вытолкал руками напа за пределы штрафной. Как то судится явный зацеп за футболку, могут дать желтую. Обьятья вообще крайне редко наказываются желтой. Быстрые зацепы и толчки руками вообще никак не оцениваются. Это и на Евро было видно. Те же итальянцы все время работают руками.
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Ответ Nikitk@Torres
Мне стыдно, что среди нас, спартачей, есть такие как ты. Судейство – большая проблема в РПЛ. И Семак об этом говорит не первый раз. Адекватно и без истерик. Тебе не понять.
Когда Спартак об этом говорил, его назначили нытиком.
+6
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+3
Андреев лучше сказал. Тут как то культурно.
+4
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Это большая проблема не только в футболе...
+3
-1
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Ответ Данил Кублицкий
Комментарий скрыт
Поэтому в прошлом туре вы ему проиграли?
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Ответ Дима Чумаченко
6 чемпионств подряд. Если это физрук, боюсь представить, кто же остальные тренеры
Физкультурники?)
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У нас судьи превыше закона и правил.
Увы.
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Вот и о судействе заговорил Семак.Неужели так всё плохо?Наверное кто-то должен это услышать.
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+2
Ответ Nikitk@Torres
Мне стыдно, что среди нас, спартачей, есть такие как ты. Судейство – большая проблема в РПЛ. И Семак об этом говорит не первый раз. Адекватно и без истерик. Тебе не понять.
Ваш ответ вселяет надежду, что не все болельщики Спартака такие ,как этот субъект. Да , мы соперники, да лично я не примеру, при случае съязвить, но отрицать очевидное - увольте. Болельщик Зенита.
+3
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Все верно. И проблемы в решениях и в аргументациях. Другое дело,что на эти вопросы обращают внимание в большинстве своем лишь руководство команд,не добившихся нужного результата в конкретных матчах.
Это вызывает диссонанс
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когда судьи признавали свои ошибки...они же - власть...
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Самое время подключиться. Самое время... Сейчас услышат!!!)
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Я и до этого писал что Зенит будет плакаться вот вам и пожайлуста. Они у Динамо выиграли и всё равно поплакали на всякий случай.
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ошибки надо не признавать, их надо смывать... кровью!
(Кавказская Пленница - пояснение для зумеров)
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Выглядит по факту
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Ответ kilo_gilo
Физкультурники?)
Не, тренеры для,пожилых
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Семак снова оставил нас без ребусов...
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