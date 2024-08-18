Семак о судействе в РПЛ: «Большая проблема. Самое плохое, что неправильные решения пытаются оправдать. Надо признавать ошибки»
Сергей Семак раскритиковал работу судей в РПЛ.
В пятом туре Мир РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Химками» со счетом 1:1.
– Стало ли хуже судейство в сравнении с прошлым сезоном?
– Это большая проблема, безусловно. Проблема не в том, что судьи ошибаются, а в том, как аргументируют. Мне кажется, что все настолько запутались, как это трактуют. Ни судьи, ни игроки не понимают.
Самое плохое, что неправильные решения пытаются оправдать. Зачем? Надо признавать свои ошибки, – заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
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1. Судья всегда прав
2. Если судья не прав см. п. 1
А то что это приводит к анархии и полного не понимания правил ни игроками, ни тренерами ни болелами, так на это пофиг. Я уже не говорю, что это никак не повышает уровень судей т.к. они знают, что чтобы они не делали, всё равно оправдают
Он не получил даже жёлтой карточки.
Да эти два идиота даже не пытались скрыть свои симпатии к Зениту во время всего матча! Журавель же комментировал :)))))
беспредел который легализован
Увы.
Это вызывает диссонанс
(Кавказская Пленница - пояснение для зумеров)