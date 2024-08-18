«Реал» отклонил предложение саудовцев по Милитао на сумму более 100 млн евро (UOL)
«Реал» отклонил крупное предложение из Саудовской Аравии по Эдеру Милитао.
По данным UOL Esporte, «Мадрид» получил предложение на сумму более 100 млн евро от неназванного саудовского клуба.
Защитник пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы крестообразной связки, но клуб продолжает считать его ключевым игроком, особенно после ухода Начо Фернандеса в «Аль-Кадасию».
Милитао выступает за «Реал» с 2019 года, всего на его счету 156 матчей. Действующий контракт 26-летнего футболиста рассчитан до 2028 года.
С полной статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.
Возможно какой-то интерес шейхов и есть, но это обычное набивание цены через прикормленных журналистов
Понятное дело, что защитников они тоже берут, но тратить огромные деньги на защитников врятли будут.
За эти деньги найдут такого (или даже Таких) защитников(ка), которые смогут подменять Рюдигера/Алабу