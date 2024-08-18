«Реал» отклонил предложение саудовцев по Милитао на сумму более 100 млн евро (UOL)

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Начо Фернандес Эдер Милитао деньги Футбол

«Реал» отклонил крупное предложение из Саудовской Аравии по Эдеру Милитао.

По данным UOL Esporte, «Мадрид» получил предложение на сумму более 100 млн евро от неназванного саудовского клуба.

Защитник пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы крестообразной связки, но клуб продолжает считать его ключевым игроком, особенно после ухода Начо Фернандеса в «Аль-Кадасию».

Милитао выступает за «Реал» с 2019 года, всего на его счету 156 матчей. Действующий контракт 26-летнего футболиста рассчитан до 2028 года.

С полной статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.

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49 комментариев
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Как будто можно было и согласиться)
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+24
Ответ odinokov nick
Комментарий скрыт
Хорошо передам
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+19
При всем богатстве Реала. За более 100 Милитао точно продали бы
+19
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Бред. За эти деньги Перес бы его сам в пустыню отвёз.

Возможно какой-то интерес шейхов и есть, но это обычное набивание цены через прикормленных журналистов
+17
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Ответ Burel
Комментарий скрыт
Сразу видно фаната бчк , который не понимает разницу между государственным бюджетом и призовыми. И спонсорами.
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Ответ Илез Султыгов
Как будто можно было и согласиться)
Если бы у Реала не было недобора ЦЗ , то да
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Ответ rigobersong
Да не будут в СА за защитника столько платить:) Им нужны игроки атаки которые привлекают публику:)) Очередной вброс:))
Ну да, а Ляпорта, Кулибали и Демирала в Аравию по приколу привезли. Саудовцам нужны любые более-менее известные игроки и как можно больше.
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Что за бред? Саудиты насыпают большие лички, но за трансфер не переплачивают. Где Милитао и где 100 млн. Ну не смешите.
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Ответ ANSAVIN
Ну да, а Ляпорта, Кулибали и Демирала в Аравию по приколу привезли. Саудовцам нужны любые более-менее известные игроки и как можно больше.
Кого нибудь из перечисленных покупали за хотя бы 50 млн?)

Понятное дело, что защитников они тоже берут, но тратить огромные деньги на защитников врятли будут.
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+4
Ответ odinokov nick
Комментарий скрыт
Родри опорник
+4
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А я бы согласился - Милитао постоянно травмируется, заодно заработают 100 - 120 млн
За эти деньги найдут такого (или даже Таких) защитников(ка), которые смогут подменять Рюдигера/Алабу
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+2
Ответ Sgi
Сразу видно фаната бчк , который не понимает разницу между государственным бюджетом и призовыми. И спонсорами.
И рычагами
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Ответ odinokov nick
Комментарий скрыт
Да, родри на цз поставишь. Можно еще Беллингема вингером, Родриго девяткой, Винисиуса десяткой сделать, жаль что только в фифе.
+3
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Ответ Аскар Туребеков
А бы продал его. Слабый ЦЗ по меркам Реала... и купил бы Бастони из Интера или Салибу из Арсенала
Жаль, что ты не спортдир Реала…
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Ответ Burel
Комментарий скрыт
Реал не государственный клуб... Гос клубы только в СНГ типа Зенита ))
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А бы продал его. Слабый ЦЗ по меркам Реала... и купил бы Бастони из Интера или Салибу из Арсенала
+5
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Ответ Аскар Туребеков
А бы продал его. Слабый ЦЗ по меркам Реала... и купил бы Бастони из Интера или Салибу из Арсенала
Бастони и Салибу не продадут.
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Ответ иц а мен
Комментарий удален модератором
Дальше суммы указанной в моем комментарии религия не позволяет прочитать?
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Ответ corazon blanco
Так в различных источниках сумма фигурирует в районе 170 миллионов. Вряд ли даже шейхи в здравом уме будут предлагать такие огромные деньги за игрока, который только восстановился после тяжелой травмы и еще не понятно, сможет ли он вернуться на свой прежний уровень.
Для Аравии хватит той формы,которую он наберёт,в любом случае. А на счет вряд ли будут предлагать…вот какой-нибудь шейх обидится,что Мадрид не согласился и добавит еще,и Эдеру накинет. Вот просто так,потому что может. Потом можно будет тешить самолюбие,что увел главного защитника Реала,в самом расцвете сил,хоть и после серьезной травмы.
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Ответ Илез Султыгов
Как будто можно было и согласиться)
ну если только ты первым рейсом вылетишь в мадрид и займешь место цз вместо него))
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Ответ jwbmwbqvih
Для Аравии хватит той формы,которую он наберёт,в любом случае. А на счет вряд ли будут предлагать…вот какой-нибудь шейх обидится,что Мадрид не согласился и добавит еще,и Эдеру накинет. Вот просто так,потому что может. Потом можно будет тешить самолюбие,что увел главного защитника Реала,в самом расцвете сил,хоть и после серьезной травмы.
Я думаю в Мадриде все бы были счастливы и сказали бы спасибо, чтобы какой-нибудь шейх вот так психанул и выплатил полную сумму отступных за Милитао.
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Ответ corazon blanco
Я думаю в Мадриде все бы были счастливы и сказали бы спасибо, чтобы какой-нибудь шейх вот так психанул и выплатил полную сумму отступных за Милитао.
Вам видней) у него под ярд наверно отступные? А если продать,то кем играть? Понятно,что кто-то есть на карандаше и большинство тех,кому предложат,перейдут долго не раздумывая. Но вот так,что бы прям сразу в старт или в основу,с претензией на старт,да еще калибра Мадрида. Еще будут знать,что у вас денежек много после такой продажи. В общем,если и продавать,то не сейчас думаю,уже после сезона.
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Ответ Artuom Batishev
Кого нибудь из перечисленных покупали за хотя бы 50 млн?) Понятное дело, что защитников они тоже берут, но тратить огромные деньги на защитников врятли будут.
Это баловство, одно дело когда берут именитых защитников свободных агентов как того же Начо. Пусть и не молодой, но только что выигравший Евро, выходя в основе.
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Ответ ANSAVIN
Ну да, а Ляпорта, Кулибали и Демирала в Аравию по приколу привезли. Саудовцам нужны любые более-менее известные игроки и как можно больше.
ни за кого из перечисленных не заплатили больше 30 млн, разницу видишь между этим и "более 100 млн" в новости?
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Ответ Евгения Тиунова
Не понимаю зачем тратить 100 млн на центрального защитника. Такие бабки лучше инвестировать в созидателей чем разрушителей.
Созидателей фейковых аккаунтов?
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Ответ Аскар Туребеков
А бы продал его. Слабый ЦЗ по меркам Реала... и купил бы Бастони из Интера или Салибу из Арсенала
У Бастони контракт и в Интере он надолго. И я не помню итальянцев которые классно играли в Испании, если берем дефов, то Каннаваро в Реале играл уже не очень.
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Ответ corazon blanco
Так в различных источниках сумма фигурирует в районе 170 миллионов. Вряд ли даже шейхи в здравом уме будут предлагать такие огромные деньги за игрока, который только восстановился после тяжелой травмы и еще не понятно, сможет ли он вернуться на свой прежний уровень.
Комментарий удален модератором
Ответ Трент Резнор
Правильно. Через неделю предложат 150.
Так в различных источниках сумма фигурирует в районе 170 миллионов. Вряд ли даже шейхи в здравом уме будут предлагать такие огромные деньги за игрока, который только восстановился после тяжелой травмы и еще не понятно, сможет ли он вернуться на свой прежний уровень.
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Ответ Илез Султыгов
Как будто можно было и согласиться)
150 и по рукам, что-то арабы жлобится начали
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Тут думать нечего, упаковать, на верблюда и к шейхам. Но скорее всего вброс или Реал тупит.
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