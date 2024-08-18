«Реал» отклонил предложение саудовцев по Милитао на сумму более 100 млн евро (UOL)

«Реал» отклонил крупное предложение из Саудовской Аравии по Эдеру Милитао.

По данным UOL Esporte, « » получил предложение на сумму более 100 млн евро от неназванного саудовского клуба.

Защитник пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы крестообразной связки, но клуб продолжает считать его ключевым игроком, особенно после ухода Начо Фернандеса в «Аль-Кадасию».

выступает за «Реал» с 2019 года, всего на его счету 156 матчей. Действующий контракт 26-летнего футболиста рассчитан до 2028 года.

С полной статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.