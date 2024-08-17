Виллиан Жозе о приезде неготовым в «Спартак»: «Больше месяца был в отпуске. Вполне нормально, что после этого сложно сразу влиться в команду»

Теги Спартак премьер-лига Россия Виллиан Жозе Футбол

Виллиан Жозе объяснил, почему приехал в «Спартак» в неоптимальной форме.

Бразильский нападающий перешел в «Спартак» за два миллиона евро из «Бетиса».

Форвард не сразу начал появляться в составе команды, набирая игровые кондиции.

– Ты получаешь все больше игрового времени: против «Ахмата» провел тайм, в Самаре – больше 60 минут. Что скажешь о своих кондициях?

– Постепенно набираю необходимую форму.

Хочу поблагодарить тренерский штаб и персонал, которые оказывают мне большую поддержку. С каждым матчем чувствую себя лучше и увереннее.

– Почему не получилось присоединиться к команде в оптимальном состоянии?

– Я больше месяца был в отпуске. И вполне нормально, что после этого сложно сразу влиться в команду, которая приступила к тренировкам значительно раньше.

Например, Барко приехал из Аргентины, где сезон в самом разгаре. У меня ситуация другая.

Еще раз спасибо тем, кто помогает мне наверстать это время, – сказал нападающий «Спартака» Виллиан Жозе.

38 комментариев
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В Ла Лиге совсем другое расписание, когда у нас начинался сезон, там только выходили с отпусков. Логично, что люди в плохих физических кондициях.
Только у нас клоуны в комментариях решили поднять по этому поводу шум, думая, что все игроки в шикарной форме весь отпуск находятся.
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Если отбросить эмоции, которые были сразу после игры с чаем, то вышел то неплохо на самом деле. В подыгрыше нормально, момент свой нашел при столь плотной обороне, не повезло. Игрок то качественный, думается, должен помочь
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Ответ arspurs9
В Ла Лиге совсем другое расписание, когда у нас начинался сезон, там только выходили с отпусков. Логично, что люди в плохих физических кондициях. Только у нас клоуны в комментариях решили поднять по этому поводу шум, думая, что все игроки в шикарной форме весь отпуск находятся.
одно дело физические кондиции,а другое несколько кг лишнего веса.топ спортсмены хорошую форму в отпуске поддерживают,но к виллиану жозе это точно не относится
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Помнится в далеком 2016 году Фернандо тоже приехал с лишним весом, многие смеялись. А вышло, как вышло.
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Ответ Jeksan
Скажите это Вы (люди оправдывающие игрока) своему работодателю, когда после очередного отпуска будете больше месяца себя в моральные и/или физ. кондиции приводить
Ну да,у нас ведь средний отпуск по стране как раз 1,5 месяца за раз. Все опытные, на личном проверяли,ага
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Ответ Bartez1986
Если отбросить эмоции, которые были сразу после игры с чаем, то вышел то неплохо на самом деле. В подыгрыше нормально, момент свой нашел при столь плотной обороне, не повезло. Игрок то качественный, думается, должен помочь
А головой с углового как влепил с Крыльями. Просто угол был нереальный. Нормальный чел.
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Ответ arspurs9
В Ла Лиге совсем другое расписание, когда у нас начинался сезон, там только выходили с отпусков. Логично, что люди в плохих физических кондициях. Только у нас клоуны в комментариях решили поднять по этому поводу шум, думая, что все игроки в шикарной форме весь отпуск находятся.
Где-то тихо заплакал Криштиану Роналду)))
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Странно , работник (не спортсмен) после отпуска просто обязан включаться в работу , а спортсменам (в данном случае футболисту) нужно какое-то время , чтобы привести себя в форму ? Это ты приходишь в отдел , одни "пашут" , а ты в потолок плюешь , потому что в отпуске был и тебе нужно месяц , чтобы настроится на работу ? Хватит из футболистов делать небожителей . Если ты профессионал , хочешь продолжать карьеру и получать большие деньги , то будь любезен в отпуске поддерживать форму , чтобы сразу включиться , а не через полгода .
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Скажите это Вы (люди оправдывающие игрока) своему работодателю, когда после очередного отпуска будете больше месяца себя в моральные и/или физ. кондиции приводить
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Ответ Predator87
одно дело физические кондиции,а другое несколько кг лишнего веса.топ спортсмены хорошую форму в отпуске поддерживают,но к виллиану жозе это точно не относится
А ты его взвешивал что ли? Вообще открой любой ролик с его нарезками игры за Бетис и посмотри его телосложение. Много разницы с нынешней формой?)
Прежде чем говорить..
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Ответ arspurs9
В Ла Лиге совсем другое расписание, когда у нас начинался сезон, там только выходили с отпусков. Логично, что люди в плохих физических кондициях. Только у нас клоуны в комментариях решили поднять по этому поводу шум, думая, что все игроки в шикарной форме весь отпуск находятся.
Я бы даже сказал, что первыми начали не "клоуны в комментариях", а клоуны-комментаторы матч тв
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Так и понял, как можно было его подписывать.
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Ответ Predator87
одно дело физические кондиции,а другое несколько кг лишнего веса.топ спортсмены хорошую форму в отпуске поддерживают,но к виллиану жозе это точно не относится
Овечкин и Тайсон Фьюри удивились, узнав, что они не топ-спортсмены
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Ответ Александр Никифоров
но в то же время это показывает его "профессиональное" отношение к своей работе. Вспоминаю Криша, Павла Недведа- профессионалы до мозга костей, или Кучеров, заливший лёд в гараже и обрабатывающий броски во время отпуска. Этот же может стать вторым Карвальо.
Если он станет в РПЛ вторым Карвальо, мы будем просто счастливы)
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Ответ Rafael Yukhananov
Посмотреть на бывших футболистов. Только Карпин и Онопко в форме. Аршавин всего два года не играет, а уже в экран не влезает. Жрать хочется всегда.
Ты на Аршавина через увеличетельное стекло смотришь? Он как был пацаном, таким и остался. Может с Быстровым путаешь?
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Жил в отеле где "всё включено"
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Я тут в отпуске с Джанашией познакомился…
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Я фигею от наглости этого чувака. Как болельщик "Спартака", я очень сомневаюсь, что у него что-то получится с таким подходом
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А зачем его приобрели?
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П - профессионал.
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Вполне ненормально
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О лишнем весе ни слова, вопрос в физических кондициях и игровом тонусе...
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Толстый Гоги на выход, толстый Вилли на вход. Закон сохранения массы действует и для Спартака!
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