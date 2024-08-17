Виллиан Жозе о приезде неготовым в «Спартак»: «Больше месяца был в отпуске. Вполне нормально, что после этого сложно сразу влиться в команду»

Виллиан Жозе объяснил, почему приехал в «Спартак» в неоптимальной форме.

Бразильский нападающий перешел в «Спартак» за два миллиона евро из «Бетиса».

Форвард не сразу начал появляться в составе команды, набирая игровые кондиции.

– Ты получаешь все больше игрового времени: против «Ахмата» провел тайм, в Самаре – больше 60 минут. Что скажешь о своих кондициях?

– Постепенно набираю необходимую форму.

Хочу поблагодарить тренерский штаб и персонал, которые оказывают мне большую поддержку. С каждым матчем чувствую себя лучше и увереннее.

– Почему не получилось присоединиться к команде в оптимальном состоянии?

– Я больше месяца был в отпуске. И вполне нормально, что после этого сложно сразу влиться в команду, которая приступила к тренировкам значительно раньше.

Например, Барко приехал из Аргентины, где сезон в самом разгаре. У меня ситуация другая.

Еще раз спасибо тем, кто помогает мне наверстать это время, – сказал нападающий « » .