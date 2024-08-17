Виллиан Жозе о приезде неготовым в «Спартак»: «Больше месяца был в отпуске. Вполне нормально, что после этого сложно сразу влиться в команду»
Виллиан Жозе объяснил, почему приехал в «Спартак» в неоптимальной форме.
Бразильский нападающий перешел в «Спартак» за два миллиона евро из «Бетиса».
Форвард не сразу начал появляться в составе команды, набирая игровые кондиции.
– Ты получаешь все больше игрового времени: против «Ахмата» провел тайм, в Самаре – больше 60 минут. Что скажешь о своих кондициях?
– Постепенно набираю необходимую форму.
Хочу поблагодарить тренерский штаб и персонал, которые оказывают мне большую поддержку. С каждым матчем чувствую себя лучше и увереннее.
– Почему не получилось присоединиться к команде в оптимальном состоянии?
– Я больше месяца был в отпуске. И вполне нормально, что после этого сложно сразу влиться в команду, которая приступила к тренировкам значительно раньше.
Например, Барко приехал из Аргентины, где сезон в самом разгаре. У меня ситуация другая.
Еще раз спасибо тем, кто помогает мне наверстать это время, – сказал нападающий «Спартака» Виллиан Жозе.
Только у нас клоуны в комментариях решили поднять по этому поводу шум, думая, что все игроки в шикарной форме весь отпуск находятся.
Прежде чем говорить..