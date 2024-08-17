«Бавария» давит на Горетцку и хочет убедить его уйти из клуба. Хавбек намерен бороться за место в составе

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Леон Горетцка Футбол

«Бавария» готова расстаться с Леоном Горецткой.

Мюнхенский клуб оказывает давление на 29-летнего полузащитника и хочет убедить футболиста рассмотреть возможность трансфера, сообщает Флориан Плеттенберг.

Сам хавбек хочет остаться в команде и побороться за место в составе. Он готов уйти только зимой, причем в том случае, если будет получать мало игрового времени.

Отмечается, что Леон Горетцка расстроен текущей ситуацией, но остается профессионалом и хорошо тренируется.

«Бавария» еще не установила точную цену за футболиста и открыта для переговоров с клубами.

29 комментариев
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В Челси его, там как раз не хватает игроков
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И чего Барселона ждёт, Кьеза и Горелка за адекватный прайс и все позиции закрыты:)
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Ответ CTPEKO3ETC
В Челси его, там как раз не хватает игроков
Слишком белый для Челси.
+28
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+26
А зачем Бавария его выгоняет, какая цель преследуется? Он ведь явно не пассажир.
+9
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+8
Ответ rigobersong
И чего Барселона ждёт, Кьеза и Горелка за адекватный прайс и все позиции закрыты:)
Адекватный прайс за Горецку-миллионов 70. Плюс, у него з/п очень даже немаленькая
У Барсы нет таких денег
+8
-1
+7
Ответ XavIniesta2008-2015
Адекватный прайс за Горецку-миллионов 70. Плюс, у него з/п очень даже немаленькая У Барсы нет таких денег
Деньги есть, просто Барселона почему-то слушает агентов которые им впаривают Диаса за оверпрайс, а не рационально подходят к делу, вон Интер почти ничего не тратит но состав собирает качественный, а Барселона опять вцепиться в одного игрока и вокруг истерию мусолят какую-то:))
+5
-1
+4
Ответ Дядя ТУРА
Спасибо, что разрулили ситуацию
боссы баварии без меня не справились бы
+4
0
+4
Ответ zzakichh
в барсу его? или на какой там позиции он играет, что говорили будто опорник нужен. либо в ливерпуль
Спасибо, что разрулили ситуацию
+3
0
+3
Ответ rigobersong
И чего Барселона ждёт, Кьеза и Горелка за адекватный прайс и все позиции закрыты:)
В принципе соглашусь, варианты неплохие
+2
0
+2
Ответ XavIniesta2008-2015
Адекватный прайс за Горецку-миллионов 70. Плюс, у него з/п очень даже немаленькая У Барсы нет таких денег
Он давно уже столько не стоит, тем более при условии что он не нужен
+2
0
+2
Ответ rigobersong
Деньги есть, просто Барселона почему-то слушает агентов которые им впаривают Диаса за оверпрайс, а не рационально подходят к делу, вон Интер почти ничего не тратит но состав собирает качественный, а Барселона опять вцепиться в одного игрока и вокруг истерию мусолят какую-то:))
Так Деку нужно гнать, это вредитель какой-то честно
+2
0
+2
Ответ окечуква
А зачем Бавария его выгоняет, какая цель преследуется? Он ведь явно не пассажир.
Тоже не пойму . Если только для положительного сальдо ФФП : пришел бесплатно , уйдет - даст прирост капитала .
+2
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+1
Не знаю, кто сейчас его может за нормальные деньги купить под конец окна. Либо отдавать конкуренту по Бундеслиге, либо надеяться на СА, в которую Горецка явно откажется ехать
+1
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+1
Ответ окечуква
А зачем Бавария его выгоняет, какая цель преследуется? Он ведь явно не пассажир.
Большая зарплата а играть не будет
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Ответ окечуква
А зачем Бавария его выгоняет, какая цель преследуется? Он ведь явно не пассажир.
Зарплата 17
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Ответ окечуква
А зачем Бавария его выгоняет, какая цель преследуется? Он ведь явно не пассажир.
Компани типа нужен чистый опорник и креативные десятки, Горетцка ни то, ни другое
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Ответ rigobersong
И чего Барселона ждёт, Кьеза и Горелка за адекватный прайс и все позиции закрыты:)
Кьеза один день играет, потом семь лет хромает.
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Ответ XavIniesta2008-2015
Я бы понял, если бы год оставался по контракту. У Горецки осталось два года по контракту Сосьедад за Мерино с годом контракта запросил 35 млн. Баварии точно нет смысла просить меньше этой цифры
...Баварии нет смысла? А какой смысл игроку соскакивать с большой лички, на которую его подписали 3 года тому?
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Ответ Abu Ibrahim
Пару лет назад да. Сейчас потолок 20 млн
Я бы понял, если бы год оставался по контракту. У Горецки осталось два года по контракту
Сосьедад за Мерино с годом контракта запросил 35 млн. Баварии точно нет смысла просить меньше этой цифры
0
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0
Ответ rigobersong
Деньги есть, просто Барселона почему-то слушает агентов которые им впаривают Диаса за оверпрайс, а не рационально подходят к делу, вон Интер почти ничего не тратит но состав собирает качественный, а Барселона опять вцепиться в одного игрока и вокруг истерию мусолят какую-то:))
Интер собирает свободных агентов и очень много совершает переходов внутри Италии, а там маленькие цены, так как лига бедная
Ну и то, что Маротта гораздо круче Деку-это не новость
0
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Ответ XavIniesta2008-2015
Адекватный прайс за Горецку-миллионов 70. Плюс, у него з/п очень даже немаленькая У Барсы нет таких денег
Пару лет назад да. Сейчас потолок 20 млн
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Игроку 29 лет, личка 18 млн. Кто и где ему даст такое?
Платите подъёмные и отпускайте игрока в свободные агенты
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в Спартак, там как раз нужен центральный полузащитник
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Барса чего спит опять?Попробовать хоть в аренду платную
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Вот гады!
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Руководство Баварии как двуликий - в один момент принимают взвешенные решения, а в другой надевают клоунский нос чтобы выгнать игроков с сильным менталитетом, как Де Лигт и Горетцка.
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в барсу его? или на какой там позиции он играет, что говорили будто опорник нужен. либо в ливерпуль
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