«Бавария» давит на Горетцку и хочет убедить его уйти из клуба. Хавбек намерен бороться за место в составе
«Бавария» готова расстаться с Леоном Горецткой.
Мюнхенский клуб оказывает давление на 29-летнего полузащитника и хочет убедить футболиста рассмотреть возможность трансфера, сообщает Флориан Плеттенберг.
Сам хавбек хочет остаться в команде и побороться за место в составе. Он готов уйти только зимой, причем в том случае, если будет получать мало игрового времени.
Отмечается, что Леон Горетцка расстроен текущей ситуацией, но остается профессионалом и хорошо тренируется.
«Бавария» еще не установила точную цену за футболиста и открыта для переговоров с клубами.
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