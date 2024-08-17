«Бавария» давит на Горетцку и хочет убедить его уйти из клуба. Хавбек намерен бороться за место в составе

«Бавария» готова расстаться с Леоном Горецткой.

Мюнхенский клуб оказывает давление на 29-летнего полузащитника и хочет убедить футболиста рассмотреть возможность трансфера, сообщает Флориан Плеттенберг.

Сам хавбек хочет остаться в команде и побороться за место в составе. Он готов уйти только зимой, причем в том случае, если будет получать мало игрового времени.

Отмечается, что расстроен текущей ситуацией, но остается профессионалом и хорошо тренируется.

« » еще не установила точную цену за футболиста и открыта для переговоров с клубами.