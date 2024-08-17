Мареска о «Челси»: «Меня не просили выйти в ЛЧ. Нужно добиться ощущения движения в правильном направлении – это уже хорошая цель»

Энцо Мареска заявил, что перед ним не стоит задача выхода в Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне «Челси» сыграет в квалификации Лиги конференций после того, как команда заняла шестое место в прошлом сезоне во главе с Маурисио Почеттино.

– Могу сказать, что никто из клуба не просил меня выйти в Лигу чемпионов в этом сезоне.

Никто не говорил, что нам нужно финишировать в первой четверке. Мне сказали, что нужно бороться и двигаться шаг за шагом.

– Поставило ли руководство клуба какие-либо цели на сезон?

– Просто добиться ощущения, что мы двигаемся в правильном направлении.

Это уже очень хорошая цель, когда у владельца, спортивных директоров, тренера и футболистов одна и та же идея – двигаться в одном направлении, – сказал главный тренер « » .