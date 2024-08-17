Мареска о «Челси»: «Меня не просили выйти в ЛЧ. Нужно добиться ощущения движения в правильном направлении – это уже хорошая цель»
Энцо Мареска заявил, что перед ним не стоит задача выхода в Лигу чемпионов.
В нынешнем сезоне «Челси» сыграет в квалификации Лиги конференций после того, как команда заняла шестое место в прошлом сезоне во главе с Маурисио Почеттино.
– Могу сказать, что никто из клуба не просил меня выйти в Лигу чемпионов в этом сезоне.
Никто не говорил, что нам нужно финишировать в первой четверке. Мне сказали, что нужно бороться и двигаться шаг за шагом.
– Поставило ли руководство клуба какие-либо цели на сезон?
– Просто добиться ощущения, что мы двигаемся в правильном направлении.
Это уже очень хорошая цель, когда у владельца, спортивных директоров, тренера и футболистов одна и та же идея – двигаться в одном направлении, – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.
нет ФФП
нет даже ЛЧ
и усе гуд
Вот, серьёзно, лучше уж выходить и говорить "мы всех переставим в известную позу" и потом облажаться, чем выходить и пускать слюни ещё до того, как что-то не получилось, подкладывая соломку заранее.
Как же я скучаю по Жозе, Конте и Тухелю.
Думаешь тебя спасут эти словеса? В команду вбухивают столько бабла чтобы она давала результат, а не для того чтобы очередной футбольный гик проверял свои теории.