Мареска о «Челси»: «Меня не просили выйти в ЛЧ. Нужно добиться ощущения движения в правильном направлении – это уже хорошая цель»

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Лига чемпионов УЕФА Футбол

Энцо Мареска заявил, что перед ним не стоит задача выхода в Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне «Челси» сыграет в квалификации Лиги конференций после того, как команда заняла шестое место в прошлом сезоне во главе с Маурисио Почеттино.

– Могу сказать, что никто из клуба не просил меня выйти в Лигу чемпионов в этом сезоне.

Никто не говорил, что нам нужно финишировать в первой четверке. Мне сказали, что нужно бороться и двигаться шаг за шагом.

– Поставило ли руководство клуба какие-либо цели на сезон?

– Просто добиться ощущения, что мы двигаемся в правильном направлении.

Это уже очень хорошая цель, когда у владельца, спортивных директоров, тренера и футболистов одна и та же идея – двигаться в одном направлении, – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.

35 комментариев
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траты на лярды
нет ФФП
нет даже ЛЧ
и усе гуд
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Один уже в конце прошлого сезона стал двигаться в правильном направлении, шаг за шагом, мегауправленцу Боули этого не хватило.
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Ответ Бегемотик
траты на лярды нет ФФП нет даже ЛЧ и усе гуд
Не переживайте так, Эвертон снова накажут, делов то))
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+12
Ответ doctorcaiman
Один уже в конце прошлого сезона стал двигаться в правильном направлении, шаг за шагом, мегауправленцу Боули этого не хватило.
Абсолютли! Оставили бы Поча и поменяли 3-4-х игроков и эта команда могла бы бороться за попадание в зону ЛЧ.
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за 10 место поборятся) С такой политикой на большее рассчитывать не приходится.
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С такими расходами и не поставить цель выйти в ЛЧ?!
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С такими целями ты вылетишь из клуба раньше, чем даже у Поттера вышло.

Вот, серьёзно, лучше уж выходить и говорить "мы всех переставим в известную позу" и потом облажаться, чем выходить и пускать слюни ещё до того, как что-то не получилось, подкладывая соломку заранее.

Как же я скучаю по Жозе, Конте и Тухелю.
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Ответ doctorcaiman
Один уже в конце прошлого сезона стал двигаться в правильном направлении, шаг за шагом, мегауправленцу Боули этого не хватило.
...этого мега-одного, после 0:5 от Арса, команда выбросила за борт из лодки. И в шести победных турах, без него доплыла до финиша АПЛ... под предводительством Палмера и К°:)
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Ответ Grime Font
больше переживание за местных васьков, которые до сих пор шутят про Эвертон
Так а почему не шутить если в этом сезоне опять собираются с ирисок снять очки? Почитай новости
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С таким менталитетом у руководства и у самого клуба , сам клуб думаю еще долго будет топтаться где то возле 6-8 мест в Апл )
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То есть даже не нужно двигаться в правильном направлении, а достаточно ощущения? Как мило
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Ответ markoolio
Теперь понятно, почему ушёл Поч. С таким трансферным безумием ни один уважающий себя тренер не захочет иметь дело.
Прям таки каждый))) тебе регулярно привозят новый материал, перспективный как минимум, из которого ты можешь слепить нужную тебе игру (если ты тренер, а не физрук конечно).
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Ответ doctorcaiman
Один уже в конце прошлого сезона стал двигаться в правильном направлении, шаг за шагом, мегауправленцу Боули этого не хватило.
Вечная борьба за топ-4 - это неправильное направление.
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Ответ Prokuror Prokurorov
В чем там правильное направление то было? Ощущение налаженности обманчивое. У Челси был очень приятный календарь в конце сезона. Поэтому и возникло ощущение, что у Пакета все под контролем. По факту же по сезону растеряли много очков с командами с 15-20 мест + шаровой отскок против Лутона был, когда с 0-3 едва не слились. Изначально назначение Поча было ошибкой. Что впрочем никак не оправдывает менеджмент, который набирал лично Боулинг. Гениальный трансфер хрусталя из Лестера за 75 млн фунтов превосходит трансфер Азара в Реал.
Давай по-порядку: 1. "Боулингу" всего 2 года. 2. Реанимация Фофана, ему всего 23 года, одна из задач Мареска... поглядим. 3. Поч показал себя пустышкой уже за 6 месяцев работы, в январе надо было спасать сезон. И спасли бы без него, были бы в ЛЧ.Новому руководству нет ещё и года.Их рано оценивать
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Юмореска от Марески
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Ну да, ну да. Тратят на формирование твоей команды столько бабок чтобы ты конкурировал с Борнмутов. Мареска или дурак, или думает, что остальные дураки.
Думаешь тебя спасут эти словеса? В команду вбухивают столько бабла чтобы она давала результат, а не для того чтобы очередной футбольный гик проверял свои теории.
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да, не нужно давления - нужна работа, работа и работа, шаг за шагом...
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Keep the circus going further
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Ответ Great ManUtd
С такими расходами и не поставить цель выйти в ЛЧ?!
Цели, как это не банально, надо не ставить, а достигать. Молча и упорным трудом всей команды,желательно двумя составами
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Ощущение движения))) Формулировка шикарная 🔥 😁
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Что мы знаем о целях по S.M.A.R.T.?
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А разве у прошлого тренера не та же повестка была?
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А Почетинно не добивался движения в нужную сторону?
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Цель - ощущения движения правильного направления, вот только представьте если бы Абрамович ставил такие цели…
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Keep the circus going further
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Нет цели, нет результата. Хорошо Мареска устроился)
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Теперь понятно, почему ушёл Поч. С таким трансферным безумием ни один уважающий себя тренер не захочет иметь дело.
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