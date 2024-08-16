Мареска о составе «Челси»: «Если буду думать, что у меня 43 игрока, будет нехорошо. Клуб знает, что нам необходимо, подпишем еще нескольких игроков, надеюсь»

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Футбол

Энцо Мареска высказался о большом количестве игроков в составе «Челси».

«На данный момент клуб точно знает, что, по моему мнению, нужно команде, и я надеюсь, что до завершения трансферного окна мы сможем подписать нескольких игроков.

Мы провели 20 дней в США с 28 или 29 игроками, так что с точки зрения управления командой все прошло неплохо. Сейчас у нас есть игроки, которые не задействованы в нашей команде – они тренируются отдельно. К тому же, вероятно, будет не очень хорошо, если я начну думать о том, что у меня [в составе] 43 игрока.

Как только я заканчиваю тренировку, то уже думаю о завтрашней. Это единственное, что мне нравится делать. Мне нравится контролировать, и если вы начинаете думать о 43 игроках и о том, что у тренера «нет времени», то, думаю, это того не стоит», – сказал главный тренер «Челси».

Сколько «Челси» потратил на футболистов при Боули?

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28 комментариев
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Нужно до пятидесяти добить хотя бы.
+103
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Надо брать пример с Поча. Он даже не всех знал по имени.
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Вообще не понятно, что сейчас прочитал.
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Ответ fRsk
Нужно до пятидесяти добить хотя бы.
Желательно.
+19
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+19
Не хочу думать о том что у меня много футболистов но я надеюсь подписать ещё несколько футболистов...
+15
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"Мы провели 20 дней в США с 28 или 29 игроками"

Он их уже сосчитать не может ))
+13
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Ответ fRsk
Нужно до пятидесяти добить хотя бы.
А где пятьдесят, там и ещё одни пятьдесят. Между первой и второй, как говорится😼
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Нам бы не помешал ещё один голкипер, добавил Энцо.
+7
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Ответ Overkiller
"Мы провели 20 дней в США с 28 или 29 игроками" Он их уже сосчитать не может ))
А Угочуквуэмека это один игрок или два?
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посмотрел на состав на этом ресурсе, многовато народу.. там 7 вратарей и 31 полевых игроков)мой шок в шоке! как такое возможно?! я бы понял если бы там там было много 18-19 летних игроков из академии, но там всего 4 из них.. а все остальные уже 20+ лет.. там и Поч постоянно просил игроков и ныл что игроков не хватает, и этот просит еще 2-3х.. что же там происходит?!
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Ответ Евгений Сидоров
Я не понял, ему нужно 50 игроков?
ему нужны игроки в обойму, а не бразильские школьники для страсбура
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То есть с одной стороны, он говорит, что 43 игрока не очень хорошо. А с другой-надо подписать еще несколько🤯 поток сознания
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Лига конференций такой турнир что 43 игроками не обойтись 😅
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Я не понял, ему нужно 50 игроков?
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Ответ deadjoker
Надо брать пример с Поча. Он даже не всех знал по имени.
А как их запомнить, если они в раздевалке не помещаются?
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Ответ fRsk
Нужно до пятидесяти добить хотя бы.
Вы ставите не амбициозные цели.
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А какая позиция по его мнению требует усиления? Если текущие подписания остановят трансферную машину Боули на вход, и будут только продажи после, то ок. А так не могу понять смысла этого безобразия
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Ответ Overkiller
"Мы провели 20 дней в США с 28 или 29 игроками" Он их уже сосчитать не может ))
Да там и Анчелотти сбился бы со счета
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Нужно больше игроков ! (с) Боуэли.
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Блин куда ещё
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Добить до соточки
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Ещё нескольких… Да он издевается.
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Подпишем еще нескольких игроков и будет пять составов
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Надо ещё несколько вратарей взять
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43 мало. Надо больше
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Ответ TAGAY
посмотрел на состав на этом ресурсе, многовато народу.. там 7 вратарей и 31 полевых игроков)мой шок в шоке! как такое возможно?! я бы понял если бы там там было много 18-19 летних игроков из академии, но там всего 4 из них.. а все остальные уже 20+ лет.. там и Поч постоянно просил игроков и ныл что игроков не хватает, и этот просит еще 2-3х.. что же там происходит?!
Так покупают средний молодняк в основном
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Ответ TAGAY
посмотрел на состав на этом ресурсе, многовато народу.. там 7 вратарей и 31 полевых игроков)мой шок в шоке! как такое возможно?! я бы понял если бы там там было много 18-19 летних игроков из академии, но там всего 4 из них.. а все остальные уже 20+ лет.. там и Поч постоянно просил игроков и ныл что игроков не хватает, и этот просит еще 2-3х.. что же там происходит?!
Комментарий удален пользователем
Ещё троих купить?! Куда сувать остальных-то будешь?
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Ответ Zrad Chohobliak
А Угочуквуэмека это один игрок или два?
если ровно разрезать то можно и трех набрать...
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