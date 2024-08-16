Мареска о составе «Челси»: «Если буду думать, что у меня 43 игрока, будет нехорошо. Клуб знает, что нам необходимо, подпишем еще нескольких игроков, надеюсь»

Энцо Мареска высказался о большом количестве игроков в составе «Челси».

«На данный момент клуб точно знает, что, по моему мнению, нужно команде, и я надеюсь, что до завершения трансферного окна мы сможем подписать нескольких игроков.

Мы провели 20 дней в США с 28 или 29 игроками, так что с точки зрения управления командой все прошло неплохо. Сейчас у нас есть игроки, которые не задействованы в нашей команде – они тренируются отдельно. К тому же, вероятно, будет не очень хорошо, если я начну думать о том, что у меня [в составе] 43 игрока.

Как только я заканчиваю тренировку, то уже думаю о завтрашней. Это единственное, что мне нравится делать. Мне нравится контролировать, и если вы начинаете думать о 43 игроках и о том, что у тренера «нет времени», то, думаю, это того не стоит», – сказал главный тренер « ».

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