«Если «Зенит» столько лет чемпион, значит, он лучший. В чемпионате много игр – выходи, доказывай. На дистанции показывают, что они лучше всех». Вратарь «Махачкалы» Волк о гегемонии
Давид Волк поделился мнением о гегемонии «Зенита» в РПЛ.
«В прошлом году «Динамо» без пяти минут стало чемпионом. В шаге от этой цели остановилось.
Конечно, им по силам бороться за чемпионство в этом сезоне. «Динамо» – хороший, крепкий клуб.
Я болею за «Динамо» Махачкала, но если московское «Динамо» станет чемпионом, буду рад.
Я не знаю, как влияет гегемония «Зенита» на развитие лиги. Если «Зенит» столько лет подряд становится чемпионом, значит, он лучший.
В чемпионате много игр – выходи и доказывай. Это не вопрос одной игры. Они на дистанции показывают, что они лучше всех», – сказал вратарь «Динамо» Махачкала Давид Волк.
И ещё мнимое единство, "вся страна", и прочая хня.
Я в поросятах знаю толк