«Если «Зенит» столько лет чемпион, значит, он лучший. В чемпионате много игр – выходи, доказывай. На дистанции показывают, что они лучше всех». Вратарь «Махачкалы» Волк о гегемонии

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Давид Волк Динамо Махачкала Футбол

Давид Волк поделился мнением о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

«В прошлом году «Динамо» без пяти минут стало чемпионом. В шаге от этой цели остановилось.

Конечно, им по силам бороться за чемпионство в этом сезоне. «Динамо» – хороший, крепкий клуб.

Я болею за «Динамо» Махачкала, но если московское «Динамо» станет чемпионом, буду рад.

Я не знаю, как влияет гегемония «Зенита» на развитие лиги. Если «Зенит» столько лет подряд становится чемпионом, значит, он лучший.

В чемпионате много игр – выходи и доказывай. Это не вопрос одной игры. Они на дистанции показывают, что они лучше всех», – сказал вратарь «Динамо» Махачкала Давид Волк.

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самое смешное, что болельщики некоторых конкурентов кричат о позоре Зенита, а не о своем позоре 😀
+46
-3
+43
Я не болельщик Зенита, но действительно что мешает 3-4 м командам играть так-же? И не надо только про состав, как минимум у 3 команд отличные составы, действительно, доказывайте.
+19
-1
+18
Когда волк устает бороться, он делает вид, что помудрел
+12
-4
+8
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
Сначала подумал, что это не самый умелый, но все-таки сарказм. Потом увидел в профиле д-мо Москва...
+9
-1
+8
Ответ Ростовский
Самое смешное, что болельщики некоторых конкурентов кричат о позоре Зенита, а не о своем позоре 😀
команда которая громче всех кричала, где в их игре надо было просто не проиграть, но это же не позорно, мы просто не понимаем)
+8
-1
+7
Ответ Ростовский
Самое смешное, что болельщики некоторых конкурентов кричат о позоре Зенита, а не о своем позоре 😀
Бездумно орать же проще, чем что-то показывать на поле.
И ещё мнимое единство, "вся страна", и прочая хня.
+6
-2
+4
Ответ rom-alexandr
Ути, пусть тогда судьишки не играют за зенит, тогда и посмотрим. А то как пенальти в сторону колхоза, так у судьи аж руки трясутся от страха, что премию не выпишут.
Да хватит обманывать, что ли! В прошлом вот прямо туре и пеналь поставили, и косить разрешали, вся страна видела!
+4
0
+4
Я злой ужасный серый волк
Я в поросятах знаю толк
+1
0
+1
Комментарий удален пользователем
Ответ analogia
Комментарий скрыт
А потом Зенит взял, да и отнял. И сейчас ни с кем делиться не хочет. Вот же негодяйство! Во всём мире все лидеры делятся со всей лигой, а эти не хотят!))
+2
-2
0
Ответ analogia
Во всем мире лидеры клубы содержаться на государственные деньги ?
В мире начальное образование государственное - так и этим не все пользуются.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий