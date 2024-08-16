«Если «Зенит» столько лет чемпион, значит, он лучший. В чемпионате много игр – выходи, доказывай. На дистанции показывают, что они лучше всех». Вратарь «Махачкалы» Волк о гегемонии

Давид Волк поделился мнением о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

«В прошлом году « » без пяти минут стало чемпионом. В шаге от этой цели остановилось.

Конечно, им по силам бороться за чемпионство в этом сезоне. «Динамо» – хороший, крепкий клуб.

Я болею за «Динамо» Махачкала, но если московское «Динамо» станет чемпионом, буду рад.

Я не знаю, как влияет гегемония «Зенита» на развитие лиги. Если « » столько лет подряд становится чемпионом, значит, он лучший.

В чемпионате много игр – выходи и доказывай. Это не вопрос одной игры. Они на дистанции показывают, что они лучше всех», – сказал вратарь «Динамо» Махачкала Давид Волк.