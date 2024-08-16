Литвинов о криптовалюте: «Все всерьез задумываются на нее перейти. Успел купить биткоин по 38 тысяч. Спокойно наблюдаю, как растет цена»

Теги Спартак премьер-лига Россия деньги Руслан Литвинов Футбол

Руслан Литвинов рассказал об интересе к криптовалюте.

«Год назад начал интересоваться криптовалютой. Сложно разобраться, но посмотрел много обучающих уроков.

Начал потихоньку вкладывать. Еще не покупал ничего за крипту, но портфель есть. Биток купил по 38 тысяч. 

Спокойно наблюдаю за тем, как растет цена.

Я много не вкладываю в сомнительные вещи, но криптовалюта существует уже довольно долго, и все всерьез задумываются, чтобы перейти на нее полностью», – сказал 22-летний футболист «Спартака» Руслан Литвинов в шоу РПЛ «Игра без мяча».

Скопинцев и Литвинов за переход в Азию: «Нужно переходить или создать футбольный БРИКС, вообще отлично. Давайте объективно: когда мы сможем вернуться в Европу?»

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48 комментариев
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Может он еще и хомяка тапает?
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+61
По 38 тысяч рублей?

Я не купил по 10 долларов

Но точно знаю, что не ждал бы сегодняшних пиков, а продал бы в лучшем случае по 1000, но, думаю, что слил бы по 100
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+25
Разморозьте мои акции на СПб бирже, сволочи :/
+19
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+19
Ответ f0rmoceft
Разморозьте мои акции на СПб бирже, сволочи :/
Я много не вкладываю в сомнительные вещи, но СПБ биржа существует уже довольно долго, и все всерьез задумываются, чтобы перейти на нее полностью», – сказал 22-летний футболист
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Мог в своё время купить по 200 бакинских, но, как человек, заставший такие серьёзные фирмы, как МММ и Лабеан, не стал. Лишние знания - лишние печали))
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+14
Я не халявщик, я партнёр! думал Руслан Литвинов.
+14
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+12
Ответ RobertR
Успел купить по 71к. У меня один из самых дорогих Биткойнов. Еще долго такой будет не купить.
Закупился на хаях
Прокатился...
+11
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+11
Ответ Wiley Fox
По 38 тысяч рублей? Я не купил по 10 долларов Но точно знаю, что не ждал бы сегодняшних пиков, а продал бы в лучшем случае по 1000, но, думаю, что слил бы по 100
я бы 2х сделал и слил))
+10
0
+10
Ответ Мансур Абдрахимов
НАДЕЮСЬ НАЛОГИ ВСЕ ПРОПЛАЧЕНЫ? ))
Представители дотационных регионов вспоминают о налогах, но только не о тех которые должны платить сами.
И какие налоги на биток?
+12
-2
+10
Успел купить по 71к. У меня один из самых дорогих Биткойнов. Еще долго такой будет не купить.
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+5
Ответ Михаил1970
Я не халявщик, я партнёр! думал Руслан Литвинов.
куплю жене сапоги
+5
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+5
Ответ спорт и пиво
Подскажите , где за 38 тыс. можно битки купить ?
В ноябре 2023
+5
0
+5
"Я работаю в криптовалюте."(с)
+4
-1
+3
Я надеюсь на этой ветке будет глубокая аналитика криптотрейдеров?
+4
-2
+2
Новость от эксперта...
+3
-1
+2
Ответ Антон Фалафель
Посмотрим как он запоёт, когда цена опустится до 12-ти тысяч.
Или поднимется до 80000
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Ответ kolokolo22
"Я работаю в криптовалюте."(с)
м&ж
+1
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Фиксируем прибыль.
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По 38000 успел.Я покупал ещё по 10 кажется)и то считаю,что опоздал
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Он тренируется вообще или за криптой следит
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Ответ 99cm5djnc4
Влад?)
Да-да, тот самый известный продолжатель династии дрессировщиков видимо😂
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Ответ Игорь Тимофеев
а где электричество берёте?
Я могу договариваться😀
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Ответ MakeLoveNotWar
9kDAO
9kDAO это вообще особые ребята, как говорится, все - божья роса))
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Ответ FilinMD
В данном случае Литвинов все верно делает. Он не эксперт, но тема интересна, и хочется вложить туда какие-то деньги, особенно если с ними в целом нет проблем? Надо делать это, что он и сделал. Для людей подобного рода (которые не готовы разбираться в нюансах и пытаться максимизировать свой ROI), вообще лучшая стратегия - это просто докупать понемногу каждый месяц. Кому интересно, изучите - DCA (dollar cost averaging)
У футболистов и так миллионы на счетах , смысл вкладывать в то в чем не понимаешь, есть более простые инвестиции
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Ответ RobertR
Успел купить по 71к. У меня один из самых дорогих Биткойнов. Еще долго такой будет не купить.
Комментарий удален модератором
Ответ Бонд0077
Комментарий удален модератором
Давай покажи свой инвест портфель, обсудим
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Ответ kolokolo22
"Я работаю в криптовалюте."(с)
а где электричество берёте?
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Комментарий удален пользователем
Ответ Антон Фалафель
Посмотрим как он запоёт, когда цена опустится до 12-ти тысяч.
9kDAO
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Ответ Jaska_1324
да не, я просто перепутал, владельцем ноткоина был создатель тг и вк, забыл как его зовут
Павел Дуров)
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