Литвинов о криптовалюте: «Все всерьез задумываются на нее перейти. Успел купить биткоин по 38 тысяч. Спокойно наблюдаю, как растет цена»

Руслан Литвинов рассказал об интересе к криптовалюте.

«Год назад начал интересоваться криптовалютой. Сложно разобраться, но посмотрел много обучающих уроков.

Начал потихоньку вкладывать. Еще не покупал ничего за крипту, но портфель есть. Биток купил по 38 тысяч.

Спокойно наблюдаю за тем, как растет цена.

Я много не вкладываю в сомнительные вещи, но криптовалюта существует уже довольно долго, и все всерьез задумываются, чтобы перейти на нее полностью», – сказал 22-летний футболист « » в шоу «Игра без мяча».

Скопинцев и Литвинов за переход в Азию: «Нужно переходить или создать футбольный БРИКС, вообще отлично. Давайте объективно: когда мы сможем вернуться в Европу?»