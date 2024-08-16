Флик о борьбе с «Реалом»: «У «Барселоны» высокий уровень мастерства, доволен футболистами. Когда вернутся травмированные, мы будем очень сильной командой»
Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о готовности «Барселоны» бороться с «Реалом».
В первом туре стартующего сезона Ла Лиги каталонская команда сыграет против «Валенсии».
«Я уже отвечал на этот вопрос. В нашей команде высокий уровень мастерства. В футболе все определяется тем, выиграл ли ты или проиграл. Поэтому мы готовимся к каждому матчу.
Я доволен набором футболистом, который у нас есть. Доверяю клубу и удовлетворен тем, что команда уже показала.
Когда травмированные игроки вернутся, уверен, что мы будем очень сильной командой», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.