Флик о борьбе с «Реалом»: «У «Барселоны» высокий уровень мастерства, доволен футболистами. Когда вернутся травмированные, мы будем очень сильной командой»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Ханс-Дитер Флик Футбол

Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о готовности «Барселоны» бороться с «Реалом».

В первом туре стартующего сезона Ла Лиги каталонская команда сыграет против «Валенсии».

«Я уже отвечал на этот вопрос. В нашей команде высокий уровень мастерства. В футболе все определяется тем, выиграл ли ты или проиграл. Поэтому мы готовимся к каждому матчу.

Я доволен набором футболистом, который у нас есть. Доверяю клубу и удовлетворен тем, что команда уже показала.

Когда травмированные игроки вернутся, уверен, что мы будем очень сильной командой», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.

9 комментариев
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У Флика есть уникальная возможность оказаться по обе стороны 8:2
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+5
Ответ rigobersong
Ему не сказали, что надо ещё с судейской мадридской сектой конкурировать?:) Которую Перес на кредиты проплатил до 2100го года:)) Хотя даже так Барселона постоянно унижает братьев наших меньших:)))
Приветствую тебя, риго. Сегодня с братьями в сауне посиделки, выпьем за твоё здоровье, бедолага!
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Ответ rigobersong
Ему не сказали, что надо ещё с судейской мадридской сектой конкурировать?:) Которую Перес на кредиты проплатил до 2100го года:)) Хотя даже так Барселона постоянно унижает братьев наших меньших:)))
Бчк про судей нужно молчать и открыть памятник около стадиона Айтекину, Негреде и десятку другим 12 игрокам БЧК.
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Ответ F|||R
У Флика есть уникальная возможность оказаться по обе стороны 8:2
Снова проиграть 8:2 ?
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