Карликового бегемота в Берлинском зоопарке назвали в честь Рюдигера – Тони. Защитник взял самку под опеку
В честь Антонио Рюдигера назвали самку карликового бегемота.
Берлинский зоопарк объявил, что детеныша, родившегося 3 июня, назвали Тони – в честь защитника «Реала» и сборной Германии. Имя выбирали из 20 тысяч предложенных.
«Учитывая растущую базу поклонников Тони в интернете за рубежом, мы хотели отразить популярность с помощью имени, известного по всему миру. Когда нам удалось привлечь к этому делу Рюдигера, решение стало очевидным», – сказал директор зоопарка Андреас Книрим.
Рюдигер, уроженец Берлина, стал почетным покровителем животного.