Карликового бегемота в Берлинском зоопарке назвали в честь Рюдигера – Тони. Защитник взял самку под опеку

В честь Антонио Рюдигера назвали самку карликового бегемота.

Берлинский зоопарк объявил, что детеныша, родившегося 3 июня, назвали Тони – в честь защитника « » и сборной . Имя выбирали из 20 тысяч предложенных.

«Учитывая растущую базу поклонников в интернете за рубежом, мы хотели отразить популярность с помощью имени, известного по всему миру. Когда нам удалось привлечь к этому делу Рюдигера, решение стало очевидным», – сказал директор зоопарка Андреас Книрим.

Рюдигер, уроженец Берлина, стал почетным покровителем животного.

Фото: инстаграм Берлинского зоопарка