Карликового бегемота в Берлинском зоопарке назвали в честь Рюдигера – Тони. Защитник взял самку под опеку

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Антонио Рюдигер животные и спорт Футбол

В честь Антонио Рюдигера назвали самку карликового бегемота.

Берлинский зоопарк объявил, что детеныша, родившегося 3 июня, назвали Тони – в честь защитника «Реала» и сборной Германии. Имя выбирали из 20 тысяч предложенных.

«Учитывая растущую базу поклонников Тони в интернете за рубежом, мы хотели отразить популярность с помощью имени, известного по всему миру. Когда нам удалось привлечь к этому делу Рюдигера, решение стало очевидным», – сказал директор зоопарка Андреас Книрим.

Рюдигер, уроженец Берлина, стал почетным покровителем животного.

Фото: инстаграм Берлинского зоопарка

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27 комментариев
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Хорошо хоть не oбезьяну
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Опеку персональную или зональную?
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Бегемотик такой же симпатичный, как Рюдигер))
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Ответ utsh44psmr
Хорошо хоть не oбезьяну
Это тема Винисиуса)
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Глядя на грозного Рюдигера во вчерашнем матче и не подумаешь, что он любит бегемотиков и берет под свою опеку, что конечно похвально..)
+6
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Надо было назвать Лёней.
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Ответ zzakichh
у бегемота глаза напомнили взгляд роналду почему-то
я бы сказал Пепе в момент получения красной карточки
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Ответ Nuri Shaw
Это детёныш, а не карликовый бегемот. Вы же детей не называете карликовыми людьми. Или автор поста называет именно так?
Есть карликовые бегемоты. И это их детёныш.
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Ответ Chelsea`s Lev
...ужос, назвать самку Тони. Антонина или Тоня - ещё как-то можно понять, но Тони? «О времена, о нравы»:) (А.С. Пушкин)
Её можно назвать хоть чемоданом, ей всё равно.
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Похож
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Ответ MagicWithoutBorders
Бегемотик такой же симпатичный, как Рюдигер))
у бегемота глаза напомнили взгляд роналду почему-то
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На Рюдигера похож:))
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Ответ Кристина нырялдовна
На Рюдигера похож:))
Сходство есть.
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Ответ Johnie
А про выход Динамо Минск в еврокубок ни слова
еще 1 раунд будет)
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Ответ Booligan
я бы сказал Пепе в момент получения красной карточки
кстати, да, пытался понять кого больше чем роналду и возможно это действительно пепе
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Комментарий удален модератором
Валерий Георгиевич Г.
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Почему не в честь Лени Слуцкого?
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Больше таких новостей!
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Тони, не тони!
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Куда смотрит программа защиты животных?)
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По крайней мере, с цветом не ошиблись
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В ЛК квалифицировались точно.
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Красавица
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А про выход Динамо Минск в еврокубок ни слова
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Комментарий удален модератором
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