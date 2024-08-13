«Зенит» отдаст Коваленко в аренду «Оренбургу» («Чемпионат»)
«Зенит» отдаст Александра Коваленко в аренду «Оренбургу».
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
21-летний хавбек провел 14 матчей за клуб из Санкт-Петербурга в сезоне-2023/24 и записал на свой счет одну результативную передачу.
Действующий контракт Коваленко с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года.
Чтобы отвести подозрения о фарме, надо первому крикнуть про фарм.
Сочи в ФНЛ, значит отправим в Оренбург.
Кто на очереди ?
Во-вторых, спортивный директор Оренбурга уже опроверг.