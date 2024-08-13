«Зенит» отдаст Коваленко в аренду «Оренбургу» («Чемпионат»)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Чемпионат.com Александр Коваленко Футбол

«Зенит» отдаст Александра Коваленко в аренду «Оренбургу».

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

21-летний хавбек провел 14 матчей за клуб из Санкт-Петербурга в сезоне-2023/24 и записал на свой счет одну результативную передачу.

Действующий контракт Коваленко с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года.

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27 комментариев
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Только гендир Оренбурга уже опроверг плюс в Оренбурге уже два игрока из Зенита в аренде, больше двух нельзя
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Ответ Василиус
Ну давайте начинайте визжать про фарм
В разве нет?!
Чтобы отвести подозрения о фарме, надо первому крикнуть про фарм.
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Ответ schwein
Во-первых, в Оренбурге уже есть две аренды из Зенита - Михайлов и Москвичев (спасибо https://t.me/zenit_cafe) Во-вторых, спортивный директор Оренбурга уже опроверг.
Отзаявят одного игрока проблема то. Зимой в другом фарме Зенита было три арендованных игрока Гойло, Чистяков и Сутормин. Арендовав двух новых игроков Сочи почему то не прервал аренду ранее арендованного вратаря, а просто убрал его из заявки на вторую часть сезона.
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Помнится, перед арендой в Сочи Сутормина тоже болелы Зенита дружно выдали мантру про якобы третью аренду в Сочи и бредовость этой новости, в итоге Сутормин уехал в аренду)))
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Ответ Pucheslav
А мог бы уже второй сезон в Локомотиве играть
Но, решил попробовать себя в более сильном клубе. Но, что поделать, если он свои шансы не использовал. Ему точно их давали, но он не мог на 3 метра пас сделать точный. Ему надо играть, обрести уверенность и попробовать снова, Семак к нему нормально относится, и даст ещё шанс, если покажет, что может
+16
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+6
Ответ Caniball
Ну тут по накатанной, вытащили из КС - не играет, сольем в фарм. Сочи в ФНЛ, значит отправим в Оренбург.
А почему нет? Не тянет, значит аренда. Обычное дело.
+9
-4
+5
А мог бы уже второй сезон в Локомотиве играть
+10
-8
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Ответ Caniball
В разве нет?! Чтобы отвести подозрения о фарме, надо первому крикнуть про фарм.
Зачем фарм обыграл в прошлом сезоне Зенит?
+2
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+2
Ответ schwein
Во-первых, в Оренбурге уже есть две аренды из Зенита - Михайлов и Москвичев (спасибо https://t.me/zenit_cafe) Во-вторых, спортивный директор Оренбурга уже опроверг.
Вроде наоборот, подтвердил.
+1
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+1
Ну тут по накатанной, вытащили из КС - не играет, сольем в фарм.
Сочи в ФНЛ, значит отправим в Оренбург.
+17
-16
+1
Ответ schwein
Во-первых, в Оренбурге уже есть две аренды из Зенита - Михайлов и Москвичев (спасибо https://t.me/zenit_cafe) Во-вторых, спортивный директор Оренбурга уже опроверг.
Уже проходили такие варианты - одного из перечисленных отзовут обратно, и отправят в условный Сочи делов-то.
+2
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+1
Ответ Pucheslav
А мог бы уже второй сезон в Локомотиве играть
Или не играть
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Внукам будет рассказывать - если бы не взяли Глушенкова, я бы в основе был, да и забивал бы не меньше.😄
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И Сутормина можно в Оренбург, если с Ростовом не получится. Пусть играют, а не полируют лавку смотря футбол.
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Ответ Василиус
Ну давайте начинайте визжать про фарм
Обойдешься
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Ответ Caniball
В разве нет?! Чтобы отвести подозрения о фарме, надо первому крикнуть про фарм.
Если Оренбург фарм Зенита, то Крылья фарм Спартака и Локо
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Сегодня Зенит отправил в аренду двоих в Оренбург и одного в Ростов.
Кто на очереди ?
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Ответ Плацкарт Вагоныч
Загубили парню карьеру.
Он сам контракт подписывал, должен был своей головой думать, в какое болото для молодых он идет
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А сколько гонору было, когда Гурцкая о его аренде в Крылья говорил.
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Ответ St. Jimmy
Только гендир Оренбурга уже опроверг плюс в Оренбурге уже два игрока из Зенита в аренде, больше двух нельзя
Найдут куда. В те же Крылья, у них скамейка короткая.
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Ответ St. Jimmy
Только гендир Оренбурга уже опроверг плюс в Оренбурге уже два игрока из Зенита в аренде, больше двух нельзя
Сутормину третьим не помешало уехать в Сочи в том сезоне, выкинули просто Гойло из заявки и делов то.
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0
Одни штаны на лавке протёр--вторые не выдают!
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0
Во-первых, в Оренбурге уже есть две аренды из Зенита - Михайлов и Москвичев (спасибо https://t.me/zenit_cafe)
Во-вторых, спортивный директор Оренбурга уже опроверг.
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