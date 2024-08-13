«Зенит» отдаст Коваленко в аренду «Оренбургу» («Чемпионат»)

«Зенит» отдаст Александра Коваленко в аренду «Оренбургу».

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

21-летний хавбек провел 14 матчей за клуб из Санкт-Петербурга в сезоне-2023/24 и записал на свой счет одну результативную передачу.

Действующий контракт Коваленко с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года.