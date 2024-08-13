«Локо» выиграл 4-й матч подряд. У команды Галактионова 5 побед в 6 играх сезона

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» выиграл 4-й матч подряд.

Команда тренера Михаила Галактионова сегодня обыграла «Оренбург» (3:2) в рамках Фонбет Кубка России.

«Локомотив» одержал 5 побед в 6 играх сезона. Единственное поражение – от московского «Динамо» в Мир РПЛ – 1:3.

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
вообще-то Галактионов неплох
ушли Глушенков, Миранчук, Жемалетдинов
и как бы ничего не случилось
+31
0
+31
Удивительно, что при такой вполне интересной игре и ставке на русскую молодежь, все равно находятся страдающие по Николичу фанаты Локомотива. Типа, серб последний нормальный тренер Локо и вообще капец, какой перспективный, а вот Галактионов - насрато.
Желаю Михал Михалычу продлевать серию побед от матча к матчу и расти как специалисту. Очень хочется верить, что у нас в стране станет на одного хорошего своего специалиста больше
+32
-3
+29
Кто-нибудь понял за что пенальти назначили в ворота Локо?
+21
0
+21
Ответ xomamb
вообще-то Галактионов неплох ушли Глушенков, Миранчук, Жемалетдинов и как бы ничего не случилось
Без усиления начнутся проблемы через 3-4 тура, тупо усталость.

А так да, очень хорошая команда собралась )
+21
-2
+19
Ответ xomamb
вообще-то Галактионов неплох ушли Глушенков, Миранчук, Жемалетдинов и как бы ничего не случилось
Будто даже лучше стало с виду)
+11
0
+11
Галактикос просто.
+5
0
+5
Ответ Маврид Саркаров
Комментарий скрыт
за то что сначала игра в мяч была?
+5
0
+5
Жаль, а могло ведь быть 6 из 6, с Динамо счет совсем не по игре!
+4
-1
+3
Локомотив пока - главный сюрприз на старте
+3
0
+3
Ответ ЕгориЙ
Ньямси с Морозовым тоже не выглядят оплотами обороны. На второй тайм выпустили почти всю основу и команда с трудом дожала Оренбург. Это тоже показатель, что с серьезным соперником будет очень тяжело.
Да понятно, что с сильными соперниками легко не будет) Но что с потенциально более слабыми стали стабильно очки набирать в отличие от многих прошлых сезонов, уже очень хорошо (в нашем чемпионате это обычно очень важный компонент). Не вышел Пиняев, заменили Баринова, да и те же Ньямси с Морозовым сильно опасности при стандартах бы прибавили, Лантратов кстати возможно выручил бы при забитых голах, так что все-таки не в полную силу играли - запас есть.
+1
0
+1
Ответ Djek teroz
Галактикос просто.
Галактионовс
+1
0
+1
Ответ Alexander Kulkov
Удивительно, что при такой вполне интересной игре и ставке на русскую молодежь, все равно находятся страдающие по Николичу фанаты Локомотива. Типа, серб последний нормальный тренер Локо и вообще капец, какой перспективный, а вот Галактионов - насрато. Желаю Михал Михалычу продлевать серию побед от матча к матчу и расти как специалисту. Очень хочется верить, что у нас в стране станет на одного хорошего своего специалиста больше
ну как методисту наверное Галактионову еще расти, а вот именно по работе с игроком он даст фору многим
+1
0
+1
Уже писал, но сегодня вновь повод порадоваться за Ракова. Поперло у парня, надеюсь, теперь будет всерьез и надолго.
+1
0
+1
Ответ Иван Зернов
Без усиления начнутся проблемы через 3-4 тура, тупо усталость. А так да, очень хорошая команда собралась )
Тупо усталость после 10 туров? Круто.
0
0
0
Ответ Маврид Саркаров
я только что внимательно посмотрел, правая нога наступил на ногу, а после поскользнулся и левая случайно толкнул мяч, просто запредельная лицемерия, Динамо просто надо снятся с чемпионата с ними издеваются не по спортивному
прям наступила? или мимо прошла по касательной?)))
0
0
0
У Семака с Медведевым шок и растерянность. Теперь еще и Раков. Кого скупать первым?
0
0
0
Ответ ЕгориЙ
И что тут праздновать? Впереди соперники гораздо сильнее. И если с новичками и командами из нижней части таблицы столько пропущенных голов и сложные победы, то что будет с соперниками посерьёзнее? Так что ни к чему эти завышенные ожидания.
Ну так и начинали практически вторым составом, а центр обороны Погостнов-Сильянов - вообще был довольно рискованным экспериментом
+2
-2
0
Ответ ЕгориЙ
И что тут праздновать? Впереди соперники гораздо сильнее. И если с новичками и командами из нижней части таблицы столько пропущенных голов и сложные победы, то что будет с соперниками посерьёзнее? Так что ни к чему эти завышенные ожидания.
Ну так сравни матчи Локо и Спартака с соперниками Ахмат и оренбург.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий