«Локо» выиграл 4-й матч подряд. У команды Галактионова 5 побед в 6 играх сезона

«Локомотив» выиграл 4-й матч подряд.

Команда тренера Михаила Галактионова сегодня обыграла «Оренбург» (3:2) в рамках Фонбет Кубка России.

«Локомотив» одержал 5 побед в 6 играх сезона. Единственное поражение – от московского «Динамо» в Мир РПЛ – 1:3.