«Локо» выиграл 4-й матч подряд. У команды Галактионова 5 побед в 6 играх сезона
«Локомотив» выиграл 4-й матч подряд.
Команда тренера Михаила Галактионова сегодня обыграла «Оренбург» (3:2) в рамках Фонбет Кубка России.
«Локомотив» одержал 5 побед в 6 играх сезона. Единственное поражение – от московского «Динамо» в Мир РПЛ – 1:3.
ушли Глушенков, Миранчук, Жемалетдинов
и как бы ничего не случилось
Желаю Михал Михалычу продлевать серию побед от матча к матчу и расти как специалисту. Очень хочется верить, что у нас в стране станет на одного хорошего своего специалиста больше
А так да, очень хорошая команда собралась )