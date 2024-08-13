Лапорта в ответ на просьбу фаната «Барсы» подписать Уильямса: «Наш состав уже хорош»
Жоан Лапорта заявил, что «Барселона» не нуждается в Нико Уильямсе.
Один из болельщиков встретил Лапорту у входа в ложу стадиона на матче с «Монако» за Кубок Гампера (0:3). Фанат попросил президента «Барселоны»: «Лапорта, подпиши Нико».
«Наш состав уже хорош», – ответил Лапорта.
Вчера стало известно, что Уильямс взял 10-й номер в «Атлетике» в сезоне-2024/25. В ролике для клубных медиа вингер заявил, что хочет «войти в историю». Сообщалось, что «Барселона» начала поиск альтернативных вариантов усиления.
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🤣🤣🤣
да здравствует ла масия
хотя для барселоны и 100 000 евро щас это состояние