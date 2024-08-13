Лапорта в ответ на просьбу фаната «Барсы» подписать Уильямса: «Наш состав уже хорош»

Теги Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы болельщики Жоан Лапорта Нико Уильямс Футбол

Жоан Лапорта заявил, что «Барселона» не нуждается в Нико Уильямсе.

Один из болельщиков встретил Лапорту у входа в ложу стадиона на матче с «Монако» за Кубок Гампера (0:3). Фанат попросил президента «Барселоны»: «Лапорта, подпиши Нико».

«Наш состав уже хорош», – ответил Лапорта.

Вчера стало известно, что Уильямс взял 10-й номер в «Атлетике» в сезоне-2024/25. В ролике для клубных медиа вингер заявил, что хочет «войти в историю». Сообщалось, что «Барселона» начала поиск альтернативных вариантов усиления.

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46 комментариев
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и музыка из ералаша
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Кресло зашаталось под Жоаном. Без трансферов не будет результатов,а без результатов выборы не выиграть.
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Классический Лапорта)))Дурашка такой, отвалил 60 лямов за травмата, который пол сезона в лазарете, хоть и хороший футболист. А, потом все свалит на Флика, если результатов не будет. Опорника нет, левого и правого защитника нормального нет, Кунде будет снова играть справа. Нападающий основной - польский артритник, который уже года два, как доигрывает, получая большие деньги, при этом его ещё и купили за 70. Роке за бешеные деньги кто купил?! А того, кого надо сохранять или подписать, Лапорта и его миньоны упускают. Уильямс был беспроигрышный вариант за смешные деньги. Все альтернативные варианты типа Леао и Диаса будут стоить в два три раза дороже и ЗП у них будет так же больше в разы, да их просто не купить будет.
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Ответ Lexx2
и музыка из ералаша
ВСЁ
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Ответ BurBon
Ну отмени ограничения ла лиги, у Барсы нет печатного станка.
Не надо обещать и врать своим фанатам! Ты должен выйти и сказать,что у клуба тяжёлая финансовая ситуация и пару лет придётся потерпеть. Вместо этого увольняем Хави,который не побоялся этого говорить и назначаем Флика,обещая ему золотые горы,а по факту пока что только Ольмо и Пау Виктор. Усиление есть,но немного не на те позиции. Свалить всё на ограничения лиги это самое простое,тем более они не вчера были приняты.
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на самом деле состав благодаря ла масии состав хороший но многим игрокам нужно время и доверие чтобы набраться опыта и заматереть, в любом случае это лучше чем покупать роке ромеу феликса и тд
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Ответ Nogoi89
Классический Лапорта)))Дурашка такой, отвалил 60 лямов за травмата, который пол сезона в лазарете, хоть и хороший футболист. А, потом все свалит на Флика, если результатов не будет. Опорника нет, левого и правого защитника нормального нет, Кунде будет снова играть справа. Нападающий основной - польский артритник, который уже года два, как доигрывает, получая большие деньги, при этом его ещё и купили за 70. Роке за бешеные деньги кто купил?! А того, кого надо сохранять или подписать, Лапорта и его миньоны упускают. Уильямс был беспроигрышный вариант за смешные деньги. Все альтернативные варианты типа Леао и Диаса будут стоить в два три раза дороже и ЗП у них будет так же больше в разы, да их просто не купить будет.
Сурово, но похоже на правду... Такой шанс упускать было нельзя
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«Мы и так уже всем должны!» - добавил Лапорта
)
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Состав настолько хорош, что сразу проиграл 3:0
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Ответ Nogoi89
Классический Лапорта)))Дурашка такой, отвалил 60 лямов за травмата, который пол сезона в лазарете, хоть и хороший футболист. А, потом все свалит на Флика, если результатов не будет. Опорника нет, левого и правого защитника нормального нет, Кунде будет снова играть справа. Нападающий основной - польский артритник, который уже года два, как доигрывает, получая большие деньги, при этом его ещё и купили за 70. Роке за бешеные деньги кто купил?! А того, кого надо сохранять или подписать, Лапорта и его миньоны упускают. Уильямс был беспроигрышный вариант за смешные деньги. Все альтернативные варианты типа Леао и Диаса будут стоить в два три раза дороже и ЗП у них будет так же больше в разы, да их просто не купить будет.
Чего еще было ожидать от этого 🤡? При нем позорно расстались с Суаресом, и тот стал одним из лучших в чемпионском Атлетико. При нем позорно разошлись с главной легендой клуба, чью фамилию можно не называть. При нем до сих пор играет нулёвейший Шлангле на сумасшедшем окладе. При нем до сих пор не обменян, не продан, не сдан в аренду хрустальный Араухо. И т.д.
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Ответ superbro
Состав настолько хорош, что сразу проиграл 3:0
Товарняк не о чем вообще не говорит, сезон покажет
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Ответ #Hunter
Лапорта > перец Один сам вытягивает из болота клуб с миллиардными долгами, другой всю жизнь на подсосе местных чинуш и депутатов, что даже глава Ла Лиги боится его (читать интервью).
Ну что же , тогда как «маргариновый" желаю чтобы вам никогда не попадался такой президент как Перес ,а следующие 50 лет были такие герои как Лапорта ! Аминь !
🤣🤣🤣
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Ответ #Hunter
Лапорта > перец Один сам вытягивает из болота клуб с миллиардными долгами, другой всю жизнь на подсосе местных чинуш и депутатов, что даже глава Ла Лиги боится его (читать интервью).
Сильный комментарий
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Ответ TAGAY
молча из кризиса не выйти! в данном случае нет! ты в курсе что все эти компании большие зависимы от акции и от интересов инвесторов/спонсоров? как их привлечь если ты постоянно будешь говорить что ты в опе? НИКАК! потому и трансфер популярного Левы оформил после того что не смог удержать главную звезду команды. Лапорта прав на 100%! нет смысла драматизировать там где можно выйти из кризиса с популистическими действиями. просто не дает он повода. а поводу обещании, а разве состав не усиливает? посмотри там кроме ОПЗ и ЛН ни одна позиция не шатается, много ли ты видишь клубов без слабых зон? таких клубов 1-2 максимум. и это при том что у Барсы ограниченны рессурсы и ЗП ведомость самая низкая среди топ клубов
Уходить в споры не хочу. Если Жоан всё делает правильно, то пусть так будет. Ну а если нет,то спросят с него в конце сезона.
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Ответ falkao2013
Кресло зашаталось под Жоаном. Без трансферов не будет результатов,а без результатов выборы не выиграть.
Ещё раз скажет что вернет Месси))
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Может начать стрелять в ухо Фонту?
Начнет с Деку
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Ответ BurBon
Где он обещал что подпишет Нико? я этого не видел, можно ссылку? А вообще пока ТО не закрылось, рано делать выводы, каждый день есть тонна этих новостей с фантазиями, которые не имеют ничего общего с реальностью. Если и есть сейчас вопросы, то больше к Деку, а не к Лапорте.
А я где-то написал про обещания по трансферу Уильямса? Я про картину в целом. Много слов,популизма. Да,выходим потихоньку из кризиса,но делать это надо молча,а не кричать,что мы вернулись,как было в прошлом сезоне. Слишком больно падать потом приходится. Деку-это сотрудник Жоана,которого он выменял на Алемани и спрос прежде всего будет с Лапорты. Хотя на 100% уверен, что президент перевернёт всё в свою сторону.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Комментарий удален модератором
Хитрый Лапорта не такой. Этот будет искать лазейки до последнего.
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Ответ falkao2013
Кресло зашаталось под Жоаном. Без трансферов не будет результатов,а без результатов выборы не выиграть.
Комментарий удален модератором
Ответ TAGAY
молча из кризиса не выйти! в данном случае нет! ты в курсе что все эти компании большие зависимы от акции и от интересов инвесторов/спонсоров? как их привлечь если ты постоянно будешь говорить что ты в опе? НИКАК! потому и трансфер популярного Левы оформил после того что не смог удержать главную звезду команды. Лапорта прав на 100%! нет смысла драматизировать там где можно выйти из кризиса с популистическими действиями. просто не дает он повода. а поводу обещании, а разве состав не усиливает? посмотри там кроме ОПЗ и ЛН ни одна позиция не шатается, много ли ты видишь клубов без слабых зон? таких клубов 1-2 максимум. и это при том что у Барсы ограниченны рессурсы и ЗП ведомость самая низкая среди топ клубов
Ну и по поводу усиления состава на позициях ОПЗ и ЛН. Буду рад ошибиться, но в конце августа ситуация вряд ли изменится.
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Ответ falkao2013
Ну и по поводу усиления состава на позициях ОПЗ и ЛН. Буду рад ошибиться, но в конце августа ситуация вряд ли изменится.
в любом случае, нормально иметь в составе дыры, у всех так, у Реала нет ЦФ, а сейчас нет Крооса - мозг команды! но это их проблемы а у Барсы свои. Флик же хочет играть с двумя опорника(по точнее с двумя ЦПЗ) и с АПЗ, так вот, одну из этих позиции по ходу сезона 100% займет Гави, потому что в обороне сильнее чем он в Барсе никого нет. прессинг и отборы его конек, ко всему этому он хорош при контроле мяча, потому и одного из ОПЗ займет Гави, а второй думаю Френки, а Берналь с Касадо будут для ротации. впрочем сам Флик отказался от классических ОПЗ, хотел только Мерино или того подобного ЦПЗ, но в то же время он доволен с теми кто есть в центре, посмотрим как он решит в конце концов. судя по слухам он хочет только ЛН. но если не подпишут то основным ЛН будет Ольмо, будет играть ложного девятку. посмотрим что будет! сезон интересным, АТМ усилил состав, у Реала ушел ключевой игрок команды + пришел игрок который копирует по роли Винисиуса, а у Барсы не ушли ключевые игроки но изменился тренер и пришел Ольмо, так что у сезон будет ой как интересным. лично я ставлю на Барсу в лалиге) не уверен на 100 но уверен если не возьмут то будет борьба до последнего тура.
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Он видимо реально сам в это верит, иначе Хави за правду не уволил бы
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нико конечно хорош но он сделал свой выбор, удачи нико,
да здравствует ла масия
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Ответ superbro
Состав настолько хорош, что сразу проиграл 3:0
и что? до этого в Америке не одного матча не проиграли
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Чем хорош? Поляком Левандовски?
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Ответ neuner
чего вы хотите от Лапорты? Левандовски, Кунде, Кристенсен, Иньиго, Гюндоган, Рафинья, Кансело, Феликс, Ферран, Роке, теперь еще Ольмо.. это трансферы за последние 3 года, потрачены огромные деньги на весь состав
на это потрачены огромные деньги? пхахахахахахахахахахахаха
хотя для барселоны и 100 000 евро щас это состояние
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Ну да, зачем нужен опорник и игроки обороны на флангах
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Наш состав уже хорош и мы всё потратили на Ольмо, так что благодаря конкуренции в центре поля будем выносить всех.
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