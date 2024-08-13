Олег Иванов о том, можно ли остановить Глушенкова: «Да, в Казани когда-то и Месси ничего не смог сделать. Разных Месси у нас было много, Глушенков – первый и единственный»
Олег Иванов ответил на вопрос о сравнении Максима Глушенкова и Лионеля Месси.
Игрок «Зенита» в этом сезоне забил 9 голов в 6 матчах во всех турнирах, в том числе 7 – в 4 играх Мир РПЛ.
«Рубин» в среду примет клуб из Санкт-Петербурга в рамках Фонбет Кубка России. Ранее казанцы уступили «Зениту» (0:4) в матче чемпионата России.
– «Рубин» уступил «Зениту» в чемпионате, но по силам ли вам не дать победить петербуржцам в Кубке?
– В Кубке игровую практику получают люди, которые играют меньше, поэтому шансы есть. После матча в чемпионате мы сделали вывод, что нужно до конца гнуть свою линию. Тогда после первого тайма мы немного раскрылись, за что были наказаны.
– Есть ли понимание, как остановить Глушенкова?
– В первом тайме того матча мы играли низким блоком, у них не было никаких моментов. Против каждого футболиста можно найти способы его остановить. И Месси когда‑то приезжал в Казань и ничего не смог сделать. При определенной тактике и подходе это возможно.
– Глушенков – российский Месси прямо сейчас?
– У нас уже было много разных Месси. Это Глушенков – первый и единственный, – сказал полузащитник «Рубина».
Подобный вопрос мог задать либо провокатор, либо давний пациент психушки...
Кстати, Венделл травмирован, а Глушенкова будут больше опекать, получится ли у него так играть дальше, посмотрим.
Так что в РФ нет-нет да и рождаются "месси".
Правда что-то с ними не так все время, ни Копу, ни ЛЧ, ни ЧМ они не берут. Даже ЧР не все сдюжат выиграть.