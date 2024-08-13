Олег Иванов о том, можно ли остановить Глушенкова: «Да, в Казани когда-то и Месси ничего не смог сделать. Разных Месси у нас было много, Глушенков – первый и единственный»

Теги Зенит Рубин Олег Иванов премьер-лига Россия Лионель Месси Матч ТВ Максим Глушенков Футбол

Олег Иванов ответил на вопрос о сравнении Максима Глушенкова и Лионеля Месси.

Игрок «Зенита» в этом сезоне забил 9 голов в 6 матчах во всех турнирах, в том числе 7 – в 4 играх Мир РПЛ.

«Рубин» в среду примет клуб из Санкт-Петербурга в рамках Фонбет Кубка России. Ранее казанцы уступили «Зениту» (0:4) в матче чемпионата России.

– «Рубин» уступил «Зениту» в чемпионате, но по силам ли вам не дать победить петербуржцам в Кубке?

– В Кубке игровую практику получают люди, которые играют меньше, поэтому шансы есть. После матча в чемпионате мы сделали вывод, что нужно до конца гнуть свою линию. Тогда после первого тайма мы немного раскрылись, за что были наказаны.

– Есть ли понимание, как остановить Глушенкова?

– В первом тайме того матча мы играли низким блоком, у них не было никаких моментов. Против каждого футболиста можно найти способы его остановить. И Месси когда‑то приезжал в Казань и ничего не смог сделать. При определенной тактике и подходе это возможно.

– Глушенков – российский Месси прямо сейчас?

– У нас уже было много разных Месси. Это Глушенков – первый и единственный, – сказал полузащитник «Рубина». 

38 комментариев
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Олег хорош
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Ответ Любитель шоколада
Ничего не будет. Никакой «травмы» у Вендела нет. В случае травмы в этот же день проводят медицинское обследование и выдают заключение. Четвертый день пошел а «травму» Вендела так никто и не видел. Семак просто врет.
Спасибо что во всем разобрался.
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Ответ Любитель шоколада
Комментарий скрыт
40 дней он пропустит
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Глушенков – российский Месси прямо сейчас?
Подобный вопрос мог задать либо провокатор, либо давний пациент психушки...
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Хорошо про "... было много всяких Месси". Это точно.
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Думал прочитаю очередное шаблонное скучное интервью, а тут Олег Иванов грамотно и вдумчиво разложил. Порадовал!
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Ответ Любитель шоколада
Комментарий скрыт
Не путай,жёстко и грязно.А Вендел- всего то пропустит 40 дней, а так конечно - никакой травмы! Надеюсь , футбольный Бог вернёт Караскалю его подлость сторицей.
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Ответ bubon1k
Если его не будет ты тут официально признаешься перед пацанами, что 🤡? Или просто тихонечко в уголке посидишь ?
Сольется он и всё
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Где-то вздрогнул Денис Давыдов.
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Ответ Любитель шоколада
В матче со Спартаком через две недели он будет играть. Вот увидишь.
Если его не будет ты тут официально признаешься перед пацанами, что 🤡? Или просто тихонечко в уголке посидишь ?
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Ответ Любитель шоколада
Ничего не будет. Никакой «травмы» у Вендела нет. В случае травмы в этот же день проводят медицинское обследование и выдают заключение. Четвертый день пошел а «травму» Вендела так никто и не видел. Семак просто врет.
Помню забавную справку Глушакова о травме, полученной за ереванский Урарту, которую он взял в мед центре рядом со своим домом в Подмосковье. После этой выходки в Ереване его больше не видели🤣
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Ответ Любитель шоколада
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То есть он на полтора месяца насимулировал? Мощная аналитика
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мвахахахахахахахаха))))))))))))))))))))))))
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Ответ 88x22
Вот же ж, никуда от Глушенкова не деться. Пиар из всех утюгов. Это что, постпродажная услуга от агента? Перебор имхо.
25 лет уже вроде этому глушенкову, ладно бы 18 было
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Ответ Любитель шоколада
Никаких медицинских заключений по «травме» Вендела на текущий момент не существует. Есть только сказки Семака что у него «жуткая» травма.
Ну жди заключение. Персонально для таких неверующих будет. Зениту же так выгодно лучшего ассистента лиги на полтора месяца вывести из строя.
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Ответ Любитель шоколада
Комментарий скрыт
Щас выложу скан, подожди
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Месси действительно сделали клоуном в Казани и не один раз
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Нашли конспекты Бекеича?
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Ага, Месси херня полная. Назабивал там в Лигах чемпионах всяких, не то что нашим Рубинам и Спартакам. Глушенков клнечно хорош в доминирующем Зените против деградирующих соперников, но Месси зачем приплетать
Кстати, Венделл травмирован, а Глушенкова будут больше опекать, получится ли у него так играть дальше, посмотрим.
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Олег Иванов еще пылит в 38 лет - это удивительно, конечно. Последний с Акинфеевым из состава Евро 2008
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PS А ещё был, кстати, "Месси второго дивизиона". Бывший товарищ Глушенкова по команде... Антон Зиньковский.
Так что в РФ нет-нет да и рождаются "месси".
Правда что-то с ними не так все время, ни Копу, ни ЛЧ, ни ЧМ они не берут. Даже ЧР не все сдюжат выиграть.
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Вот же ж, никуда от Глушенкова не деться. Пиар из всех утюгов. Это что, постпродажная услуга от агента? Перебор имхо.
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Олег знает что говорит! Глушенков -единственный!
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