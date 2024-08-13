Фаулер считает тен Хага первым кандидатом на увольнение в АПЛ: «Вотум доверия, который он получил от владельца «МЮ», имеет больше дыр, чем протекающая крыша «Олд Траффорд»

Робби Фаулер прогнозирует увольнение Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед».

«Эрик тен Хаг не выиграет Премьер-лигу в этом сезоне, но у тренера « » есть неплохие шансы занять первое место в гонке на увольнение.

Только у больше шансов первым расстаться со своим клубом – и то потому, что тренер « » может стать новым тренером сборной Англии, я бы сделал на это приличную ставку.

‌«Юнайтед» начнет Премьер-лигу с домашнего матча против «Фулхэма», который будет транслироваться по телевизору в пятницу вечером. И с того момента, как судья даст первый свисток, нидерландец окажется под более пристальным вниманием, чем любой другой тренер в Англии.

‌Давайте будем честны, вотум доверия, который тен Хаг получил от нового владельца «Юнайтед» сэра этим летом, имеет больше дыр, чем протекающая крыша « ». Сэру Джиму потребовалось так много времени, чтобы решить оставить, а не увольнять его, что уехал в отпуск!‌

Впоследствии было объявлено, что тен Хаг подписал новый контракт. Но если прочитать указанное мелким шрифтом, окажется, что «Юнайтед» просто активировал пункт о продлении до 2025 года, который предусматривало имевшееся соглашение. Едва ли это можно назвать громким одобрением.

‌Ни для кого в футболе не было секретом, что «Юнайтед» рассматривал несколько потенциальных кандидатур новых тренеров, таких как , Грэм Поттер и даже сам Саутгейт, несмотря на то, что тен Хаг одолел «Манчестер Сити», выиграв Кубок Англии. Конечно, у Саутгейта был чемпионат Европы, к которому нужно было готовиться, но сейчас он свободен. Это только усилит давление на босса «Юнайтед».

Также как и присутствие Руда ван Нистелроя в составе тренерского штаба, после того как его наняли этим летом. Было бы интересно узнать, насколько тен Хаг повлиял на назначение ван Нистелроя, учитывая, что Дэн Эшуорт и Джейсон Уилкокс теперь назначены спортивным и техническим директорами.

Ван Нистелрой отлично справился с работой в качестве тренера ПСВ и рассматривался как возможный преемник Венсана Компани в «Бернли». Его приход дает клубу быструю альтернативу в случае необходимости изменений», – написал экс-игрок «Ливерпуля» в своей колонке.