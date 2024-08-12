Серхио Агуэро: «Аргентина – лучшая сборная на сегодня, ЧМ-2022 и Копа должны развеять сомнения. Назвал бы ее одной из лучших в истории»

Серхио Агуэро высказался об успехах сборной Аргентины в последние годы.

– Можно ли назвать сборную Аргентины величайшей в истории после их героического выступления на Кубке Америки?

– , безусловно, является лучшей сборной на сегодняшний день. Победы на мира и Кубке Америки должны развеять любые сомнения.

Но если зайти далеко и назвать ее лучшей в истории... как правило, такие сравнения неудачны. Так же, как когда меня спрашивают о так называемых «лучших игроках в истории». Времена меняются, трудно быть настолько категоричным.

Я бы назвал эту сборную одной из лучших в истории, а остальное пусть определят трофеи, – сказал экс-форвард сборной Аргентины в интервью Stake.