Серхио Агуэро: «Аргентина – лучшая сборная на сегодня, ЧМ-2022 и Копа должны развеять сомнения. Назвал бы ее одной из лучших в истории»

Теги Серхио Агуэро Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки ЧМ-2022 Футбол

Серхио Агуэро высказался об успехах сборной Аргентины в последние годы.

– Можно ли назвать сборную Аргентины величайшей в истории после их героического выступления на Кубке Америки?

Аргентина, безусловно, является лучшей сборной на сегодняшний день. Победы на чемпионате мира и Кубке Америки должны развеять любые сомнения.

Но если зайти далеко и назвать ее лучшей в истории... как правило, такие сравнения неудачны. Так же, как когда меня спрашивают о так называемых «лучших игроках в истории». Времена меняются, трудно быть настолько категоричным.

Я бы назвал эту сборную одной из лучших в истории, а остальное пусть определят трофеи, – сказал экс-форвард сборной Аргентины в интервью Stake.

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37 комментариев
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На этот раз Агуэро был разумен и тактично сказал всё по делу, что на данный момент Аргентина лучшая, трофеи не дадут соврать, а что будет дальше, только время покажет…
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Франция 98-00 и Испания 08-12 : Ну-ну
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Ну это просто факты. Три подряд больших турнира сборных (чемпионат мира и две Копы), плюс Финалиссима, чего, например, нет у той же Испании, которая на Кубках Конфедераций 2009 и 2013 брала только третье и второе места, проиграв США и Бразилии. И у аргентинцев вторая по продолжительности серия без поражений в истории. Одна из величайших сборных однозначно
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+6
Ответ mfbwrdw2vj
Инфантино с этим балаболом согласен) П если серьезно, то Катар , конечно, был одним из самых слабых ЧМ. И , безусловно, самым грязным. Вред ли ещё можно вспомнить турнир , где одну сборную так тащили в финал. У Аргентины 3 Кубка Мира и все они с душком( что не отменяет величайшего перфоманса гениального Диего в 86-м ), но вот то, что творили судьи в п/о ЧМ 22 аналогов не имеет. А кубок Америки зачем приплел, он , наверное, и сам не знает. Лишь бы чё сказать. Это вообще не до турнир. Про Кубок Африки то почему то никто не вспоминает
Если вспомнить как Аргентину топили судьи в 66 в Англии, или как Любош Михел дотащил Германию в 2006 до серии пенальти в 1/4... а уж финал 90го с самым левым пенальти в истории ЧМ, то с ума сойти можно
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Ответ Boryanskiy25
Если только победитель молодежного ЧМ
Это мем местный)
Все помнят как он праздновал вместе с командой в футбольной форме сборной)
Так никто другой не делал
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Ответ mfbwrdw2vj
Сразу же видно не равнодушного человечка. По статистике то вроде и не так плохо А когда начинаешь смотреть конкретику - кому и где забивал- все становится понятно Особенно смешен один гол с игры в 5 (!) п/о ЧМ в ворота самих Австралийцев ( кто-нибудь вообще знает, кто это такие?).
Австралия сильнее 98% сборных с кем кринж набил стату
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+3
Ответ mfbwrdw2vj
Сразу же видно не равнодушного человечка. По статистике то вроде и не так плохо А когда начинаешь смотреть конкретику - кому и где забивал- все становится понятно Особенно смешен один гол с игры в 5 (!) п/о ЧМ в ворота самих Австралийцев ( кто-нибудь вообще знает, кто это такие?).
Ну да,ни в какие ворота с достижениями вашей 🍓 ненаглядной:
Люксембургу - 11
Литве - 7
Швеции - 7
Андорре - 6
Венгрии - 6

•‎ У Криштиану 59 голов из 122 (48,4%) – командам топ-50.

•‎ Почти нет голов командам из диапазона 51-75. Зато 55 мячей (45,1% от всех) сборным с 75-го места и ниже.

•‎ Матч, в котором Роналду оформил покер команде из третьей сотни рейтинга – игра (октябрь 2016-го) с Андоррой, которая свалилась на 203-е место. Криштиану забивал Андорре еще дважды, но она поднялась на 144-е место.

Роналду очень часто играл против слабых сборных – в зоне УЕФА таких команд просто туча.
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Самая скандальная и судейская в истории
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Ответ ten Hag
Это мем местный) Все помнят как он праздновал вместе с командой в футбольной форме сборной) Так никто другой не делал
А,пардон. В мемологии не силен) улыбнуло))
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Ответ Лимон Апельсиновый
Испания 2008 - 2012. Просто катком по всем, 2 Евро и 1 ЧМ. Подряд
Не было там никакого катка, кучу матчей с доп временем или с разницей в один гол.Та Испания по игре даже Парагвай не превосходила
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Ответ Лимон Апельсиновый
Испания 2008 - 2012. Просто катком по всем, 2 Евро и 1 ЧМ. Подряд
Ну я бы не назвал 2010 катком. Они были немного лучше немцев и голландцев, но в финале были на волоске от поражения. Волоска только Роббену и не хватило, наверное)
Вот в 2012 был реальный каток.
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Ответ Autochem
Ну я бы не назвал 2010 катком. Они были немного лучше немцев и голландцев, но в финале были на волоске от поражения. Волоска только Роббену и не хватило, наверное) Вот в 2012 был реальный каток.
Да и в 2012 испанцы спокойно могли отлететь от Португалии, когда Роналду из выгодной позиции мимо ворот пробил в конце овертайма, кажется. Прошли только в серии пенальти. Как по мне, ни Испания, ни Аргентина прям тотально свои титулы не выиграли, а побеждали на характере и терпении, что очень часто бывает на турнирах сборных
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Имхо, по игре самая крутая сборная у Аргентины была на ЧМ-2006 а самое крутое поколение было в 90е-начало 2000-х
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Ответ ten Hag
Агуэро все же чемпион мира) Знает что говорит
Если только победитель молодежного ЧМ
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Ответ Kanye East_1116222356
Безусловно величайшие. По версии Инфантино
Величайший по версии Инфантино:

https://www.sports.ru/football/1049736773.html
+3
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Один из слабейших чемпионов мира в истории будет точнее, на мой взгляд, не припомню, кто бы также скрипел весь чемпионат и кое-как вырвал победу, возможно, только Италия в 2006 может сравниться
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Ответ fussballer
Он тогда раздумывал, на кого сделать ставку, и в итоге выбрал Месси.
Так выбирал, что Португалия свои первые трофеи выиграла именно при Инфантино, до его прихода - нуль 😂
+2
-2
0
Испания 2008 - 2012. Просто катком по всем, 2 Евро и 1 ЧМ. Подряд
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0
Ответ mfbwrdw2vj
Сразу же видно не равнодушного человечка. По статистике то вроде и не так плохо А когда начинаешь смотреть конкретику - кому и где забивал- все становится понятно Особенно смешен один гол с игры в 5 (!) п/о ЧМ в ворота самих Австралийцев ( кто-нибудь вообще знает, кто это такие?).
Смешно это когда у лучшего бомбардира в истории в плей-офф ЧМ 0+0
+2
-2
0
Ответ mfbwrdw2vj
Та Италия и то интереснее была и ее судьи не тащили Игра Аргов в Катаре вызывала рвотный позыв
Причины рвотного рефлекса
Чаще всего причиной рвотной реакции в данном случае служат проблемы с носовым дыханием, болезни ЖКТ, беременность. Рвотные спазмы могут быть из-за индивидуальной непереносимости некоторых вкусов и запахов. Даже бывают случаи возникновения рвотного рефлекса просто при широком открывании рта...
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Сборная Германии 2014.
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Ответ Alex.K71
На этот раз Агуэро был разумен и тактично сказал всё по делу, что на данный момент Аргентина лучшая, трофеи не дадут соврать, а что будет дальше, только время покажет…
Агуэро все же чемпион мира)
Знает что говорит
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В галактике, чего уж там
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