Серхио Агуэро: «Аргентина – лучшая сборная на сегодня, ЧМ-2022 и Копа должны развеять сомнения. Назвал бы ее одной из лучших в истории»
Серхио Агуэро высказался об успехах сборной Аргентины в последние годы.
– Можно ли назвать сборную Аргентины величайшей в истории после их героического выступления на Кубке Америки?
– Аргентина, безусловно, является лучшей сборной на сегодняшний день. Победы на чемпионате мира и Кубке Америки должны развеять любые сомнения.
Но если зайти далеко и назвать ее лучшей в истории... как правило, такие сравнения неудачны. Так же, как когда меня спрашивают о так называемых «лучших игроках в истории». Времена меняются, трудно быть настолько категоричным.
Я бы назвал эту сборную одной из лучших в истории, а остальное пусть определят трофеи, – сказал экс-форвард сборной Аргентины в интервью Stake.
Все помнят как он праздновал вместе с командой в футбольной форме сборной)
Так никто другой не делал
Люксембургу - 11
Литве - 7
Швеции - 7
Андорре - 6
Венгрии - 6
• У Криштиану 59 голов из 122 (48,4%) – командам топ-50.
• Почти нет голов командам из диапазона 51-75. Зато 55 мячей (45,1% от всех) сборным с 75-го места и ниже.
• Матч, в котором Роналду оформил покер команде из третьей сотни рейтинга – игра (октябрь 2016-го) с Андоррой, которая свалилась на 203-е место. Криштиану забивал Андорре еще дважды, но она поднялась на 144-е место.
Роналду очень часто играл против слабых сборных – в зоне УЕФА таких команд просто туча.
Вот в 2012 был реальный каток.
https://www.sports.ru/football/1049736773.html
Чаще всего причиной рвотной реакции в данном случае служат проблемы с носовым дыханием, болезни ЖКТ, беременность. Рвотные спазмы могут быть из-за индивидуальной непереносимости некоторых вкусов и запахов. Даже бывают случаи возникновения рвотного рефлекса просто при широком открывании рта...
Знает что говорит