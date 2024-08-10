«Краснодар» одержал первую победу в сезоне РПЛ после трех ничьих – над ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Краснодар Мурад Мусаев Футбол

«Краснодар» одержал победу впервые в сезоне Мир РПЛ.

Команда Мурада Мусаева обыграла ЦСКА в 4-м туре чемпионата России (2:1). 

В первых трех турах «быки» три раза сыграли вничью – с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0). 

В следующем туре Премьер-лиги «Краснодар» примет «Пари НН». Матч состоится 18 августа. 

32 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Николай Бойко
А вы не верили в атакующий футбол великого Мусаева))
У Краснодара проблемы с реализацией, а не с атакующей игрой, её достаточно.
+26
-2
+24
Неоднократно уже писал, Николич это физрук, думаю через 8-10 туров должны уволить, смотреть это уг невозможно.

Ps; Всем, кто думал что проблема пропускать в конце матча пропала, привет 👋. Тут дело не в Федотове, просто в команде собран бесхарактерный сброд, селекция отвратительная.
+30
-8
+22
Ответ analogia
Неоднократно уже писал, Николич это физрук, думаю через 8-10 туров должны уволить, смотреть это уг невозможно. Ps; Всем, кто думал что проблема пропускать в конце матча пропала, привет 👋. Тут дело не в Федотове, просто в команде собран бесхарактерный сброд, селекция отвратительная.
Тогда причём здесь Федотов и Николич, раз команда такая. Тут и Гвардиола не поможет в таком случае
+20
-3
+17
Ответ kaka10
Обидно проигрывать Краснодару Мурада ЦСКА должен был набирать 3 очка
Обидно читать такие комменты, Краснодар уделал ЦСКА полностью, с учётом что не везло с реализацией.
+11
-2
+9
Ответ kaka10
Тогда причём здесь Федотов и Николич, раз команда такая. Тут и Гвардиола не поможет в таком случае
Согласен, но это не отменяет того факта, что Николич физрук, при Федотове, была какая никакая, а игра, а тут полное отсутствие рисунка игры, Дивеев на фортуне забивает, на этом все
+11
-2
+9
если бы еще Дивееву оторвали ногу, то могли всухую выиграть
+9
-4
+5
А вы не верили в атакующий футбол великого Мусаева))
+10
-6
+4
Команда плохо готова физически, прям в глаза бросается. Койта с Жамалетдиновым не в форме, справа играет Гайич а не Келвен, агрессивный Краснодар просто затоптал в первом тайме, на любом участке поля их было банально больше. Лукин провалил все что можно. Ну и Игорь не выручил. Николичу надо что-то придумывать, иначе так и будем отлетать от любого более менее сильного соперника
+5
-2
+3
Хорошая игра.
+4
-2
+2
Ответ Артём Литош
Мусаеву новый контракт!!!
Он и так у Галицкого на пожизненном
+3
-1
+2
Мусаеву новый контракт!!!
+4
-3
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Удалили бы хама Сперцяна - большой вопрос кто бы победил.
за что? за то что Роша сам зарядил ему в ногу?
+2
-1
+1
Ответ KOT_B_yHTAX
Как символично : В День Физрука - выйграл Физрук)
А другой физрук разве не проиграл?
+2
-1
+1
ЦСКА не заслужил очков сегодня, Краснодар во всём превосходил армейцев.
Гол забитый Дивеевым чистой воды случайность.
+3
-2
+1
Удалили бы хама Сперцяна - большой вопрос кто бы победил.
+5
-4
+1
Перед началом сезона после назначения Николича все сразу начали твердить - ГЛАВНЫЙ конкурент зенита! Надеюсь сейчас все протрезвели и посмотрели адекватно на ситуацию... От перемены мест лысых итоговая сумма не изменится, к сожалению...
0
0
0
Ответ analogia
Неоднократно уже писал, Николич это физрук, думаю через 8-10 туров должны уволить, смотреть это уг невозможно. Ps; Всем, кто думал что проблема пропускать в конце матча пропала, привет 👋. Тут дело не в Федотове, просто в команде собран бесхарактерный сброд, селекция отвратительная.
Да вроде пер Николич с паравозиком в свое время. Аж лысина блестела. Пока в Питер не приехал.
0
0
0
Ахахахах, очередной отлет лысого физрука от Краснодара. Фанатам ЦСКА повезло, в отличие от нас, железнодорожников, вошло всего два мяча, а не пять
0
0
0
Ответ kaka10
Обидно проигрывать Краснодару Мурада ЦСКА должен был набирать 3 очка
должен но не набрал.
+1
-1
0
Как можно было забыть про "беспроигрышная серия команды Мусаева в РПЛ составляет уже шесть матчей"? Как???
+1
-1
0
Все по делу!(( Игры сегодня не было от слова совсем!((
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий