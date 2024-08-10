«Краснодар» одержал первую победу в сезоне РПЛ после трех ничьих – над ЦСКА
«Краснодар» одержал победу впервые в сезоне Мир РПЛ.
Команда Мурада Мусаева обыграла ЦСКА в 4-м туре чемпионата России (2:1).
В первых трех турах «быки» три раза сыграли вничью – с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0).
В следующем туре Премьер-лиги «Краснодар» примет «Пари НН». Матч состоится 18 августа.
Ps; Всем, кто думал что проблема пропускать в конце матча пропала, привет 👋. Тут дело не в Федотове, просто в команде собран бесхарактерный сброд, селекция отвратительная.
Гол забитый Дивеевым чистой воды случайность.