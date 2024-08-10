Семак об 1:0 с «Динамо»: «Зенит» тяжеловато смотрелся, не было легкости. В созданных моментах было много брака, не всегда принимались правильные решения»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры с «Динамо».
Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 1:0 в матче 4-го тура Мир РПЛ.
– Игра получилась очень эмоциональной. Это был ожидаемый сценарий для вас?
– Не могу сказать, что было ожидаемо. Нужно смотреть, как складывалась игра. Если бы Кассьерра забил на первой минуте, а затем Караваев, то игра может быть раскрылась, и у «Зенита» было больше пространства в атаке. Ну, а так обе команды старались сыграть надежно в обороне, было небольшое количество опасных моментов.
– «Зениту» не хватало острых моментов из‑за обороны «Динамо» или по другим причинам?
– «Динамо» играло очень организовано и внимательно, но в тех моментах, которые мы создавали, было много брака и не всегда принимались правильные решения при быстрых контратаках. «Зенит» тяжеловато смотрелся в плане движения, не было легкости. Отсюда и то, что не всегда принимались верные решения. Подходов к чужим воротам было достаточно, но вот завершающей передачи или удара нам не хватало.
– То, что «Зениту» не хватало движения и легкости, это тянется «хвостом» из предсезонной подготовки, которая была достаточно короткой?
– Многие втягиваются, некоторые пропустили часть предсезонной подготовки. Отсюда и такая разбалансировка. Она всегда есть, но чем больше команда проводит матчей, тем выше средний уровень подготовки команды становится. Возможно, на команду повлиял и психологический момент – груз крупных побед, которые мы добивались. Тяжело продолжать на том же уровне, но я рад, что ребята сыграли достаточно надежно в обороне.
– Что с Венделом?
– Посмотрим. Завтра будет обследование. У него проблема с коленом, а насколько серьезная – узнаем позже. Хочется верить, что он пропустит немного. Это большая потеря для «Зенита», – сказал Семак.
Команда с 5 места собралась на классе выносить шестикратных чемпионов
Жги, Ваня)))
Так что теперь Зениту будет легче в психологическом плане, потому что и раздражителя и главного конкурента чемпионата в одном лице обыграли. Дальше у футболистов уже развяжутся ноги :)
Баранов с порванными крестами пару лет назад 10 минут отыграл ещё.