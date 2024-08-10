Семак об 1:0 с «Динамо»: «Зенит» тяжеловато смотрелся, не было легкости. В созданных моментах было много брака, не всегда принимались правильные решения»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Вячеслав Караваев Матео Кассьерра Матч ТВ Вендел Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры с «Динамо».

Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 1:0 в матче 4-го тура Мир РПЛ.

– Игра получилась очень эмоциональной. Это был ожидаемый сценарий для вас?

– Не могу сказать, что было ожидаемо. Нужно смотреть, как складывалась игра. Если бы Кассьерра забил на первой минуте, а затем Караваев, то игра может быть раскрылась, и у «Зенита» было больше пространства в атаке. Ну, а так обе команды старались сыграть надежно в обороне, было небольшое количество опасных моментов.

– «Зениту» не хватало острых моментов из‑за обороны «Динамо» или по другим причинам?

– «Динамо» играло очень организовано и внимательно, но в тех моментах, которые мы создавали, было много брака и не всегда принимались правильные решения при быстрых контратаках. «Зенит» тяжеловато смотрелся в плане движения, не было легкости. Отсюда и то, что не всегда принимались верные решения. Подходов к чужим воротам было достаточно, но вот завершающей передачи или удара нам не хватало.

– То, что «Зениту» не хватало движения и легкости, это тянется «хвостом» из предсезонной подготовки, которая была достаточно короткой?

– Многие втягиваются, некоторые пропустили часть предсезонной подготовки. Отсюда и такая разбалансировка. Она всегда есть, но чем больше команда проводит матчей, тем выше средний уровень подготовки команды становится. Возможно, на команду повлиял и психологический момент – груз крупных побед, которые мы добивались. Тяжело продолжать на том же уровне, но я рад, что ребята сыграли достаточно надежно в обороне.

– Что с Венделом?

– Посмотрим. Завтра будет обследование. У него проблема с коленом, а насколько серьезная – узнаем позже. Хочется верить, что он пропустит немного. Это большая потеря для «Зенита», – сказал Семак.

32 комментария
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Ответ Иван Новиков
Комментарий скрыт
Ловите наркомана
+19
-3
+16
Ответ Иван Новиков
Комментарий скрыт
😂😂😂
Команда с 5 места собралась на классе выносить шестикратных чемпионов
Жги, Ваня)))
+17
-5
+12
Ответ АланСмити
Вообще Семак более печально сказал о Венделе. Что по сути есть два варианта, что может быть с коленом.(видимо, кресты или растяжение). Кажись, все равно выбыл не на несколько недель, просто надежда, что не целиком сезон для него закончен.
Не думаю что кресты, ушел с поля самостоятельно, с крестами увезли бы на каталке.
+12
-1
+11
С физухой что то намудрил штаб Семака похоже. 4 игры слишком легко летали по полю, так что это даже настораживало. Сегодня тяжело выбегали в контратаки даже, когда было много свободных зон.
+12
-2
+10
Вендел конечно монстр, надеюсь всё будет хорошо с коленом
+10
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+9
Это нормальная победа над раздражителем прошлого сезона, которому слили три игры при одной победе.
Так что теперь Зениту будет легче в психологическом плане, потому что и раздражителя и главного конкурента чемпионата в одном лице обыграли. Дальше у футболистов уже развяжутся ноги :)
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Спортс - позор российской цензуры. Хорош комменты беспричинно удалять, алё! Вы свои же принципы модерации нарушаете, с которыми ниже этого текста просите ознакомится
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Нормально Зенит играл, Караваев, Глушенков, Иракович, Касьерра вполне могли счёт открывать. Самый отвратительный момент это травма Вендела, скорейшего восстановления ему.
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Ответ Проблемы Аршавина
Ловите наркомана
Он и за "Ахмат" притопливает. Тяжко ему будет завтра.
+4
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Молодцы! Венделу здоровья, надеюсь успеет восстановиться к матчу со Спартаком.
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Вообще Семак более печально сказал о Венделе. Что по сути есть два варианта, что может быть с коленом.(видимо, кресты или растяжение). Кажись, все равно выбыл не на несколько недель, просто надежда, что не целиком сезон для него закончен.
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Может к игре со Спартаком Вендел вернётся, если травма не тяжёлая. А нет и без него Зенит сыграет в принципиальном матче. Здоровья Венделу, успешного лечения и реабилитации.
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Нормально Зенит смотрелся, если бы Вендела не сломали, то Динамо не отделалось бы одним пропущенным, вот Изидор конечно совсем инородное тело в атаке.
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Ответ АланСмити
Вообще Семак более печально сказал о Венделе. Что по сути есть два варианта, что может быть с коленом.(видимо, кресты или растяжение). Кажись, все равно выбыл не на несколько недель, просто надежда, что не целиком сезон для него закончен.
Нельзя что-то утверждать о травме в первые минутычасы. Если это не открытый перелом. Пока не спала опухоль, не сделали рентген.
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Зачем выпускаешь Изидора?смотрины для него или что?просто инородное дно
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Комментарий удален модератором
Ушел Маркус и игра расклеилась совсем, а без Глушенкова будет старый добрый и мертвый Зенит. Это плохо, все стоят и ждут , когда Вендел, Глушенков или Клауд , что нибудь придумают.
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Комментарий удален модератором
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Не думаю что кресты, ушел с поля самостоятельно, с крестами увезли бы на каталке.
Вообще не факт.

Баранов с порванными крестами пару лет назад 10 минут отыграл ещё.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Не думаю что кресты, ушел с поля самостоятельно, с крестами увезли бы на каталке.
По разному бывает, если бы все связки в колене порвал, не ходил бы, а так, у меня друг рвал связку и ходил ещё до операции какое-то время
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Ответ Grishkevich
Зачем выпускаешь Изидора?смотрины для него или что?просто инородное дно
Показывает Миллеру, мол смотри кем приходится играть.
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Ответ Caniball
По игре матч был ничейным.
Вот это самый правильный комент, кто от кого отскочил вопрос спорный, минус вам убираю.
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Ответ Люби Зенит Побольше Побед
Замены все мимо сегодня, классический Богданыч)
А что так? Сергеева надо было выпускать, чего его маринуете? не нужен отдайте.
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Ответ Иван Тасминский
Спортс - позор российской цензуры. Хорош комменты беспричинно удалять, алё! Вы свои же принципы модерации нарушаете, с которыми ниже этого текста просите ознакомится
Вань, всё нормально, сейчас ваша смена работает, они и решают кому что ставить, это привычно.
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Ответ Док Аксель
Может к игре со Спартаком Вендел вернётся, если травма не тяжёлая. А нет и без него Зенит сыграет в принципиальном матче. Здоровья Венделу, успешного лечения и реабилитации.
Конечно здоровья, однозначно. Ну вот хочет домой в тепло, как и Клаудинье. Чего не отпускаите? Один Глушенков потянет и без них, или нет?
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Ответ Вольдемар Непутёвый
маяк
МаНьяк у тебя в "умной" голове.
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