Эдерсон забил в серии пенальти с «МЮ» и отразил удар Санчо. «Ман Сити» взял Суперкубок Англии

Эдерсон забил гол в серии пенальти с «Манчестер Юнайтед».

« » победил « » в матче за (1:1, пен. 7:6).

Вратарь «горожан» пятым исполнял пенальти своей команды. Он забил с точки, пробив в правый от себя угол – прыгнул влево.

Также в серии пенальти бразилец отразил удар .