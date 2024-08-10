Эдерсон забил в серии пенальти с «МЮ» и отразил удар Санчо. «Ман Сити» взял Суперкубок Англии

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Суперкубок Англии Эдерсон Андре Онана Джейдон Санчо Футбол

Эдерсон забил гол в серии пенальти с «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» победил «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии (1:1, пен. 7:6). 

Вратарь «горожан» пятым исполнял пенальти своей команды. Он забил с точки, пробив в правый от себя угол – Андре Онана прыгнул влево. 

Также в серии пенальти бразилец отразил удар Джейдона Санчо

30 комментариев
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Эдерсон ногами играет увереннее, чем Эванс и Санчо вместе взятые)
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Совсем неуместно было бы проиграть 4-ый суперкубок подряд, но Пеп пытался)
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Пижон Онана лежит, синий Манчестер торжествует.
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Вот это уверенность кипера, а не кривляния Онану.
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Поздравляю Сити, с победои.
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Пены бьет в разы лучше полевых. Как в ЛЧ ударил уверенно так и тут. Спокойно можно ставить на пенали на первые удары, да и вратаря соперника это наверняка подбешивает
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Ответ laziofan
Совсем неуместно было бы проиграть 4-ый суперкубок подряд, но Пеп пытался)
Любопытная статистика: за последние 10 сезонов команда выигравшая Суперкубок всего 1 раз выиграла чемпионат - это Сити в сезоне 18-19
В следующем сезоне 19-20 Сити тоже выиграл Суперкубок и тоже по пенальти, но чемпионом не стал
Я ни на что не намекаю, но думаю сезон будет интересным))
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Бернардо к точке не допускайте, пжлст
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Ответ Streetbor
Эдерсон ногами играет увереннее, чем Эванс и Санчо вместе взятые)
Скорее, чем Рэшфорд. Эванс защитник, который свою работу выполняет качественно.
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Онана реально О.б.Езьяна !!!
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Ответ Romanian_Daddy
Смотрел матч?
Смотреть как вышедший в старте второй состав сити (дети какие-то) обыгрывают МЮ, нет спасибо….
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Ответ Royal Watcher
Ну приключения 7Хага в Англии продолжаются, норм пилот серия 3 сезона Игры Приколов….
Смотрел матч?
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Ответ Андрей Катков
Бернардо к точке не допускайте, пжлст
Просто фору дали
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Ответ abrusevshii chechen
Этот суперкубок, запишут на прошлый сезон , или будущий ???
На тот, который начинается)
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Ответ войд
Повезло ситэ что мадридского хозяина нет в Англии)
Реал не играет, но пишешь про Сити)) Вот это комплексы))
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Ответ войд
Повезло ситэ что мадридского хозяина нет в Англии)
Дал бы Пересу?
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Выиграют чемпионат и кубок можно будет это треблом называть, как Зенит
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Ответ matvei93
у них еще кубок лиги есть, квадрупл значит
квинтрупл это с клубным чм, они же там будут?..) в общем и без лч норм, но с лч веселее )
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Ответ Pucheslav
Выиграют чемпионат и кубок можно будет это треблом называть, как Зенит
у них еще кубок лиги есть, квадрупл значит
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Санчо разве не в штангу попал?
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Антифутбол с перекатом мяча поперек поля к большому сожалению победил. МЮ должен был решать в основное время, но как всегда упустил инициативу в концовке матча. Порвалось там, где тонко, а именно в обороне, где правый фланг закрывал Пелистри.

P.S. Надеюсь стартовую двойку центральных защитников мы сможем увидеть только на ранних этапах кубка Англии. Это каменный век (хотя в те времена еще не было холодильников).
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Сити конечно топище
Гвардиола гений.
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Вот замена Альваресу
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Этот суперкубок, запишут на прошлый сезон , или будущий ???
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Вот это новости, вот это уровень, спортс!
Держите еще подборку: Бернарду забил с игры, но не забил с пенальти
Онана отразил удар Бернарду, но не забил пенальти, потому что не бил
Нунеш вышел на поле и забил пенальти, Ковачич не забил пенальти, потому что был заменен
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Ну Рэшфшорд заслужил недвижимость в Дубае
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Онана реально О.б.Езьяна !!!
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