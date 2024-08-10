Эдерсон забил в серии пенальти с «МЮ» и отразил удар Санчо. «Ман Сити» взял Суперкубок Англии
Эдерсон забил гол в серии пенальти с «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Сити» победил «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии (1:1, пен. 7:6).
Вратарь «горожан» пятым исполнял пенальти своей команды. Он забил с точки, пробив в правый от себя угол – Андре Онана прыгнул влево.
Также в серии пенальти бразилец отразил удар Джейдона Санчо.
В следующем сезоне 19-20 Сити тоже выиграл Суперкубок и тоже по пенальти, но чемпионом не стал
Я ни на что не намекаю, но думаю сезон будет интересным))
P.S. Надеюсь стартовую двойку центральных защитников мы сможем увидеть только на ранних этапах кубка Англии. Это каменный век (хотя в те времена еще не было холодильников).
Гвардиола гений.
Держите еще подборку: Бернарду забил с игры, но не забил с пенальти
Онана отразил удар Бернарду, но не забил пенальти, потому что не бил
Нунеш вышел на поле и забил пенальти, Ковачич не забил пенальти, потому что был заменен