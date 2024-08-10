Мостовой про Угальде: «Что он сделал особенного? Забивал все в пустые ворота. Да любая бабушка попадет в пустые»
Александр Мостовой критично отозвался о Манфреде Угальде.
У коста-риканского форварда «Спартака» на данный момент 4 гола в 4 матчах сезона.
«По поводу Угальде лично я не разделяю всеобщего ликования, что он сделал особенного? Он нападающий, и его задача – забивать.
Посмотрите, как он забивал – все в пустые ворота. Да любая бабушка попадет в пустые ворота.
Поэтому пока не стоит сильно его хвалить. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть на дистанции», – сказал экс-полузащитник сборной России, «Сельты» и «Спартака».
Расскажет о временах своего величия, почеканит мяч и отправит игроков тренироваться: а чо, они же футболисты, сами знают, чо как.
Мостовой нашëл себе новую "жертву!"