Мостовой про Угальде: «Что он сделал особенного? Забивал все в пустые ворота. Да любая бабушка попадет в пустые»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Манфред Угальде Футбол

Александр Мостовой критично отозвался о Манфреде Угальде.

У коста-риканского форварда «Спартака» на данный момент 4 гола в 4 матчах сезона.

«По поводу Угальде лично я не разделяю всеобщего ликования, что он сделал особенного? Он нападающий, и его задача – забивать.

Посмотрите, как он забивал – все в пустые ворота. Да любая бабушка попадет в пустые ворота.

Поэтому пока не стоит сильно его хвалить. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть на дистанции», – сказал экс-полузащитник сборной России, «Сельты» и «Спартака».

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46 комментариев
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Ответ Ganibale
Первый гол Крыльям в пустые?🤡
Да, а что там было? Вратарь? Да любой дедушка пробьет мимо вратаря!
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Это игрок такого амплуа,он никогда не будет в одиночку разрывать оборону соперника обводив всех,его и брали для игры в штрафной площаде,у него есть для этого нужные качества,в пустые ворота еще нужно попасть,оказавшись в нужное время в нужном месте.Не понимаю,как Мостовой собирается тренировать,если он балбес!?
+43
-5
+38
Первый гол Крыльям в пустые?🤡
+26
-3
+23
Мало кто знает, но бабушка Мостового - лучший бомбардир на чемпионате России среди бабушек. Там ее прозвали Царица
+18
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Вот если бы забил в пустые и почеканил, то это уже можно было бы обсуждать, - добавил Мостовой
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Уметь оказаться в нужное время в нужном месте - не каждому дано. Угадьде смог.
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Ответ Spartakus1984
Это игрок такого амплуа,он никогда не будет в одиночку разрывать оборону соперника обводив всех,его и брали для игры в штрафной площаде,у него есть для этого нужные качества,в пустые ворота еще нужно попасть,оказавшись в нужное время в нужном месте.Не понимаю,как Мостовой собирается тренировать,если он балбес!?
В точности как Бышовец, бггг
Расскажет о временах своего величия, почеканит мяч и отправит игроков тренироваться: а чо, они же футболисты, сами знают, чо как.
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"да он до футбола даже в футбол не играл"
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Открыться ,добить мяч и находиться в нужное время в нужном месте тоже надо уметь
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Ответ Silent2006
Вот если бы забил в пустые и почеканил, то это уже можно было бы обсуждать, - добавил Мостовой
А ещё абаскаль не знаю почему но надо
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Ответ Байкал Черемхово
мостовой не спартаковец.пусть сосёт голубой газ.
Блин, люди, Саша Мостовой 5 лет играл за Спартак, и хорошо играл
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Почему Мостовой не сказал ни одного слова про Абаскаля? Срочно проверьте пульс у царя, мы его теряем.
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С бадуна по ходу, раз такой недовольный)
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Как же он ужу заипал!!!
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Ответ Spartakus1984
Это игрок такого амплуа,он никогда не будет в одиночку разрывать оборону соперника обводив всех,его и брали для игры в штрафной площаде,у него есть для этого нужные качества,в пустые ворота еще нужно попасть,оказавшись в нужное время в нужном месте.Не понимаю,как Мостовой собирается тренировать,если он балбес!?
мостовой не спартаковец.пусть сосёт голубой газ.
+3
-2
+1
Ответ Spartakus1984
Это игрок такого амплуа,он никогда не будет в одиночку разрывать оборону соперника обводив всех,его и брали для игры в штрафной площаде,у него есть для этого нужные качества,в пустые ворота еще нужно попасть,оказавшись в нужное время в нужном месте.Не понимаю,как Мостовой собирается тренировать,если он балбес!?
Мостовой собирается тренировать? Доброе утро
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В голах важна не особенность,а их количество.При этом нужно постоянно оказываться в нужное время в нужном месте.А хвалить действительно не надо.По крайней мере до матча с "Зенитом".А то похвалишь,а потом 0:4 или 0:5.
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Ответ NnN
смотря игры Спартака, некоторые с 7-3 метров не могут попасть
Задолбали уже с этим Мостовым!
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Ответ Ganibale
Первый гол Крыльям в пустые?🤡
Считай да, Песьяков на воротах пустое место
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Александр Мостовой: «Любая бабушка может играть в нашем спартачке и забивать в пустые ворота!»
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Любая бабушка, а бабушки, как известно, за зпрф.
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Ответ Старый мясник
Уметь оказаться в нужное время в нужном месте - не каждому дано. Угадьде смог.
Как Мюллер. Или Холланд.
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Многие говорят,что он игрок штрафной,но он не разу не обыграл ни одного игрока в штрафной.
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Абаскаль, теперь, может спать спокойно.
Мостовой нашëл себе новую "жертву!"
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Так некоторые даже в пустые забить не могут))
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Ну вообще то он прав,Угальде игрок который сам ни чего создать не может.Не будет пасов,не будет и голов.
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Ну да ну да , особенно последний гол был в пустые
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Надо было на чеканить перед голом
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В пустые тоже надо уметь забивать. Для этого нужно и открываться, и позиции находить, и от защитников уметь отклеиваться.
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Да и чеканить уверен, что он не умеет))
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