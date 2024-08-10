Гвардиола о трансферах «МЮ» и «Арсенала»: «Они тратят уже многие годы – но это не новость. Это новость, когда деньги тратит «Ман Сити»

Пеп Гвардиола заявил, что никто не обращает внимание на траты «Арсенала» и «МЮ».

В ходе этого летнего трансферного окна манкунианцы подписали Лени Йоро и Джошуа Зиркзе, а «канониры» приобрели Риккардо Калафьори. Тренера «Манчестер Сити» спросили, озабочен ли он тратами конкурентов.

«Да, они тратят уже многие годы. Многие годы, но это не новость. Это новость только тогда, когда деньги тратит «Манчестер Сити».

Каждый год « » и « » становятся все лучше и лучше.

Вы видели, что «Арсенал» играл на одном уровне с нами в прошлом сезоне. И я смотрел их товарищеский матч против «Байера» (4:1) – команда у них в порядке.

Поэтому в каждом сезоне становится все тяжелее.

«Манчестер Юнайтед» возвращается, понимаете? Они приобрели несколько футболистов. Все хотят корону, которой мы владеем четыре года», – сказал главный тренер « » .