Гвардиола о трансферах «МЮ» и «Арсенала»: «Они тратят уже многие годы – но это не новость. Это новость, когда деньги тратит «Ман Сити»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Джошуа Зиркзе Риккардо Калафьори деньги Лени Йоро Футбол

Пеп Гвардиола заявил, что никто не обращает внимание на траты «Арсенала» и «МЮ».

В ходе этого летнего трансферного окна манкунианцы подписали Лени Йоро и Джошуа Зиркзе, а «канониры» приобрели Риккардо Калафьори. Тренера «Манчестер Сити» спросили, озабочен ли он тратами конкурентов.

«Да, они тратят уже многие годы. Многие годы, но это не новость. Это новость только тогда, когда деньги тратит «Манчестер Сити».

Каждый год «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» становятся все лучше и лучше.

Вы видели, что «Арсенал» играл на одном уровне с нами в прошлом сезоне. И я смотрел их товарищеский матч против «Байера» (4:1) – команда у них в порядке.

Поэтому в каждом сезоне становится все тяжелее.

«Манчестер Юнайтед» возвращается, понимаете? Они приобрели несколько футболистов. Все хотят корону, которой мы владеем четыре года», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

27 комментариев
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да уже все забыли, что тратит Сити, когда тратить начал Челси)😄
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+23
Ответ GerbertS
Transfer activity of the last 10 years (value in millions) arsenal -871.75 chelsea -1036.65 MU -1154.54 MC --933.02 Гвардиола, епрст, ну гуглится же за 3 минуты твое фейковое нытье..
А что Пеп не так сказал? По твоей же информации МЮ и Челси больше потратили, а Арсенал на 60 млн меньше. При этом Сити выиграл 7 АПЛ с 2014 года ( я даже 2012 не считаю) А что выиграли остальные?
+27
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+21
Ответ Егор Трушников
Так Арсенал и МЮ сами зарабатывают. А сити тратят нефтебабки шейхов при 151 нарушении финансовых правил
Твой Арсенал не выиграл АПЛ 20 лет, МЮ 12 лет. Они значит могут зарабатывать, А Сити который взял 8 АПЛ за 12 лет, взял ЛЧ, сделал требл, не способен заработать?))
+21
-7
+14
Ответ ПравдоРуб
Комментарий скрыт
115+ знакомое число?
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-17
+12
Ответ GerbertS
Transfer activity of the last 10 years (value in millions) arsenal -871.75 chelsea -1036.65 MU -1154.54 MC --933.02 Гвардиола, епрст, ну гуглится же за 3 минуты твое фейковое нытье..
А что не так-то? Тратят на уровне, МЮ даже больше
+6
-2
+4
Ответ GerbertS
Transfer activity of the last 10 years (value in millions) arsenal -871.75 chelsea -1036.65 MU -1154.54 MC --933.02 Гвардиола, епрст, ну гуглится же за 3 минуты твое фейковое нытье..
А теперь посчитаем титулы за этот же отрезок 🤣🤣🤣
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Ответ GerbertS
Transfer activity of the last 10 years (value in millions) arsenal -871.75 chelsea -1036.65 MU -1154.54 MC --933.02 Гвардиола, епрст, ну гуглится же за 3 минуты твое фейковое нытье..
Вы сами себе противоречите
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Ответ Axs Men
Твой Арсенал не выиграл АПЛ 20 лет, МЮ 12 лет. Они значит могут зарабатывать, А Сити который взял 8 АПЛ за 12 лет, взял ЛЧ, сделал требл, не способен заработать?))
Да это другое, ты не понимаешь.🤡
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Комментарий удален пользователем
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Ответ Begench Berdimuradov
115+ знакомое число?
Разговор о суммах идёт, а они почти одинаковые у МЮ и Сити. Я сам болельщик МЮ, но менеджмент команды просто ужасен, это нельзя не признавать
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Ответ superbro
Он сам в это верит хоть?
Он живет в своем мирке где нет провальных трансферов за оверпрайс и где мансити не обвиняют в многократных нарушении ффп
Такой себе типок…
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Ответ Axs Men
Твой Арсенал не выиграл АПЛ 20 лет, МЮ 12 лет. Они значит могут зарабатывать, А Сити который взял 8 АПЛ за 12 лет, взял ЛЧ, сделал требл, не способен заработать?))
Это другое))
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Ответ Святослав Федорович
да уже все забыли, что тратит Сити, когда тратить начал Челси)😄
Снова
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