Тен Хаг допустил потерю очков на старте сезона: «МЮ» не тренировался в полном составе. Нужно привести игроков к общему знаменателю, и это сложно» 

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг допустил, что «Манчестер Юнайтед» потеряет очки на старте сезона.

«Я допускаю это, потому что мы не тренировались в полном составе. Нам еще предстоит работа над игровой моделью и схемами. Игроки выступали на Евро и Кубке Америки, находились в разных командах, с разными игровыми моделями и схемами.

Теперь нам нужно привести всех к общему знаменателю, и это сложно. Я не единственный, кто сталкивается с такой проблемой, но есть клубы с меньшим количеством сборников – они могут проводить предсезонку надлежащим образом, поэтому по сравнению с нами у них, возможно, преимущество.

В ближайшие недели нам предстоит решать эту проблему и постараться не терять очков», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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49 комментариев
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Тен Хааг выходит на новый уровень - теперь отмазки идут не после матчей, а до
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Хорошая мотивация перед домашней игрой с Фулхэмом
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Кто то из топ клубов , что тренировался в полном составе? Вот это отмазки
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Предсказываю: на старте потери из-за отсутствия предсезонки у игроков, на середине сезона - из-за травм, в конце сезона ‐ из-за общей усталости.
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Ответ И здесь и там
Тен Хааг выходит на новый уровень - теперь отмазки идут не после матчей, а до
Удобно. Никто не будет в праве его критиковать, ведь он же говорил, что допускает такое)) И все такие, а ну ладно, ведь прав был, чертяга)
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Заранее солому стелит. А по факту позор. С трудом представляю, чтобы Фергюсон накануне матча допускал публично потерю очков. Или Ван Гал с Моуриньо при всех их недостатках.
Да даже в обычном мире. Вот дает вам начальник проект, а вы такие: "Я могу не справиться, я этим летом толком отпуск не брал...". по шапке дадут или уволят сразу
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Ну мне думается, что никакой Пеп не «лысый шарлатан». Настоящий тоже в Манчестере и тоже лысый, но это не Пеп.
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Идея о том что Тен Хаг загипнотизировал руководство клуба уже не такая уж фантастическая
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Ответ И здесь и там
Тен Хааг выходит на новый уровень - теперь отмазки идут не после матчей, а до
А если выиграет то легенда клуба?
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Интересно, а игроки МЮ тоже вахере с тренера и стебут его или они верят в каждую ахинею?
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шёл 2039 год. Эрик 7Хаг. состав укомплектован
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Конечно, только у него же игроки в сборные ездили. Остальные отдыхали
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ну начинается
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Ответ kakzheonebawit@gmail.com
Тен Хаг не понимает, что этот сезон его последняя попытка не оправдываться, а показать результат? Он поставил свою игру, ему дали 2 сезона, а сейчас будет 3 по счету... Уже нельзя искать оправданий
только непонятно в чем заключается его игра так называемая. контратаки со всеми соперниками или бей-беги
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Ответ Alex Sarus
Моуриньо в шоке от таких речей.
он еще больший нытик чем Тен Хаг
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Ответ Тумбочка Тевеса
Так это спрортс разгоняет на комменты и реакции. Тен Хаг да и в целом МЮ для пользователей как красная тряпочка для быка - только под этой новостью комментов больше, чем под всеми новостями о Сити за последнюю неделю. А еще пару недель назад подобное сказал Пеп, мол основных на предсезонке нет и сыгрываться команда будет по ходу чемпионата - вообще всем все равно было А тут Хаг выдает подобное - ну как тут можно упустить момент и не поставить эту новость на главную, чтобы комментов было побольше
Будем откровенны: для пользователей спортса красная тряпочка это барса с реалом, а на мю уже давно никто толком не обращает внимания. При Сэре было повышенное внимание и даже зависть от некоторых, но сейчас без слез не взглянешь
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Ответ TROYANom
Пеп сказал что нет сыграности а Якобы тренер что потеряет очки .Разницу в смыслах сказанного видите ??
А вы не видите? Или логическая связь для вас еще неизведанная информация?
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Ответ AurelioDeLaurentis
Пеп не говорил что у других клубов подготовка к сезону более легкая чем у них
И? Или это не правда, что клубам у которых меньше сборников проще организовать предсезонку, чем у которых больше?
Или когда об очевидных проблемах не говоришь, то они становятся проще?
И я кстати вообще про другое писал, а не про предсезонку, но проще тоже не вникать в смысл написанного
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Ответ Тумбочка Тевеса
Ну зайди к Сити и посмотри сколько у них комментариев под новостями и сравни их с количеством комментариев под МЮ Я не оправдываю Хага, и да, то что он сказал это дичь полнейшая, но факт остаётся фактом и ничего необычного в его словах нет - почти все тренеры так или иначе говорят об этом перед началом сезона. И Пеп об этом говорил, и Артета, и Постекоглу и многие другие - вот только такие новости про Сити, Арсенал, Тоттенхэм и других столько комментов не соберут. Ну только Барселона со своими рычагами превзойдет. Тен Хаг кстати давно уже молчит, а это он вообще неделю назад говорил, но спортс предпочитает рвать большое интервью на куски и выдавать порционно - реакций больше
мне лень заходить и считать комментарии, да и времени столько нет, а Тен Хаг это уже мем и только ленивый не зайдет и не отпишет, так сказать он местечковый юморист, надеюсь он как можно дольше у руля МЮ будет, нам нужен остров большой личности в Манчестере, к сожалению Пеп не тянет этот остров а вот Тен Хаг, он создан для него.
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Ответ Тумбочка Тевеса
Так это спрортс разгоняет на комменты и реакции. Тен Хаг да и в целом МЮ для пользователей как красная тряпочка для быка - только под этой новостью комментов больше, чем под всеми новостями о Сити за последнюю неделю. А еще пару недель назад подобное сказал Пеп, мол основных на предсезонке нет и сыгрываться команда будет по ходу чемпионата - вообще всем все равно было А тут Хаг выдает подобное - ну как тут можно упустить момент и не поставить эту новость на главную, чтобы комментов было побольше
Пеп не говорил что у других клубов подготовка к сезону более легкая чем у них
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Ответ Тумбочка Тевеса
Так это спрортс разгоняет на комменты и реакции. Тен Хаг да и в целом МЮ для пользователей как красная тряпочка для быка - только под этой новостью комментов больше, чем под всеми новостями о Сити за последнюю неделю. А еще пару недель назад подобное сказал Пеп, мол основных на предсезонке нет и сыгрываться команда будет по ходу чемпионата - вообще всем все равно было А тут Хаг выдает подобное - ну как тут можно упустить момент и не поставить эту новость на главную, чтобы комментов было побольше
а может потому и не было реакций на Пепа и Сити, потому что они за недельку сыграются и все вспомнят, они же сколько лет катают вместе и помнят все, а вот у МЮ все очень плохо, да можешь сказать что травмы, травмы , можно было что то поставить в том году.
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Ответ И здесь и там
Тен Хааг выходит на новый уровень - теперь отмазки идут не после матчей, а до
Настоящий гроссмейстер видит на много ходов вперед, поэтому Тен Хаг оправдывается еще до начала матча
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Куевому танцору, яйца мешают. Уже отмазки до игры... Тем и хорош он всегда. 😁
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Может в Ineos запретят Хаагу болтать на вьюхах?
Пусть лучше Рууд говорит.
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7хаг допустил вылет из АПЛ
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Что за кликбейтный заголовок? Я уж подумал, что проглядел начало сезона. А оказывается он допустил возможность…
До чего же спортс никчемный.
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Подстилает соломку
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Не тренер а позорный клоун
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Красавчик , Эрик! Честно сказал, что так и так будем бороться за восьмёрку
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Третий год одна и та же песня. One-hit wonder, так сказать.
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