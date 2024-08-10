Тен Хаг допустил потерю очков на старте сезона: «МЮ» не тренировался в полном составе. Нужно привести игроков к общему знаменателю, и это сложно»
Эрик тен Хаг допустил, что «Манчестер Юнайтед» потеряет очки на старте сезона.
«Я допускаю это, потому что мы не тренировались в полном составе. Нам еще предстоит работа над игровой моделью и схемами. Игроки выступали на Евро и Кубке Америки, находились в разных командах, с разными игровыми моделями и схемами.
Теперь нам нужно привести всех к общему знаменателю, и это сложно. Я не единственный, кто сталкивается с такой проблемой, но есть клубы с меньшим количеством сборников – они могут проводить предсезонку надлежащим образом, поэтому по сравнению с нами у них, возможно, преимущество.
В ближайшие недели нам предстоит решать эту проблему и постараться не терять очков», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Да даже в обычном мире. Вот дает вам начальник проект, а вы такие: "Я могу не справиться, я этим летом толком отпуск не брал...". по шапке дадут или уволят сразу
Или когда об очевидных проблемах не говоришь, то они становятся проще?
И я кстати вообще про другое писал, а не про предсезонку, но проще тоже не вникать в смысл написанного
Пусть лучше Рууд говорит.
До чего же спортс никчемный.