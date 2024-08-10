Тен Хаг допустил потерю очков на старте сезона: «МЮ» не тренировался в полном составе. Нужно привести игроков к общему знаменателю, и это сложно» 

Эрик тен Хаг допустил, что «Манчестер Юнайтед» потеряет очки на старте сезона.

«Я допускаю это, потому что мы не тренировались в полном составе. Нам еще предстоит работа над игровой моделью и схемами. Игроки выступали на Евро и Кубке Америки, находились в разных командах, с разными игровыми моделями и схемами.

Теперь нам нужно привести всех к общему знаменателю, и это сложно. Я не единственный, кто сталкивается с такой проблемой, но есть клубы с меньшим количеством сборников – они могут проводить предсезонку надлежащим образом, поэтому по сравнению с нами у них, возможно, преимущество.

В ближайшие недели нам предстоит решать эту проблему и постараться не терять очков», – сказал главный тренер « ».