Антони про детство в фавелах: «Не было бутс, порой не хватало еды, во время дождя дом затапливало. Некоторые мои друзья погибли. Люди не видят того, через что мы прошли»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия светская хроника Антони Футбол

Антони рассказал про трудное детство в бразильских фавелах.

Фавелы – трущобы в городах Бразилии.

«Мое детство было очень трудным. Я рассказывал о трудных временах, через которые мне пришлось пройти в прошлом году, но в фавелах я преодолевал и более значительные трудности. Например, когда у меня не было бутс, чтобы играть в футбол, и когда порой не хватало еды.

Часто смотрю на фотографии фавелы в своем телефоне, чтобы вспомнить, откуда я родом, и все, что я преодолел, чтобы оказаться там, где я сейчас. Не случайно у меня на спине вытатуирована фавела, где я вырос.

Видел, как многие друзья пошли по другому пути, и некоторые из них погибли. Я всегда упорствовал и верил в свою мечту, чтобы быть там, где сейчас.

Знаю, что пережили вместе со мной мать, отец, брат и сестра. Как и моя жена, которую я знаю с 2017 года, она была со мной в трущобах.

Я прошел весь путь – от отсутствия еды. У меня не было спальни. Я спал на диване в гостиной, а во время сильного дождя мой дом затапливало. Люди не видят того, через что мы прошли и от чего страдали.

Помню, когда был маленьким, мои мама и папа много работали и приходили домой только ночью. Я сказал маме, что наступит время, когда она перестанет работать, и я буду сам все делать и обеспечивать ее.

Сегодня я могу жить в этой мечте. Вижу, что моя мама обеспечена», – сказал вингер «Манчестер Юнайтед» Антони.

Материалы по теме

42 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все, маму обеспечил, бутсы купил. Играть когда начнёшь?
+79
-4
+75
Болельщики МЮ из трущоб разных стран мира теперь тебе могут сказать, что ты не понимаешь, как им, помимо их хреновой жизни, ещё и хреново от того, как играет любимый клуб и 100млн-ый довольный игрок
+45
0
+45
Мог бы фавелу на груди набить и можно было бы давно фото из телефона удалить. Глупый футболист.
+24
-4
+20
Бесконечно жаль конечно, но как это может отменить то, что ты играешь как говно и заслуживаешь критику?
+16
0
+16
У этого парня 29 игр за 29 матчей, зверь
+17
-1
+16
Ответ Jet Sa
когда-то я называл полным днищем Винисиуса, а сегодня он лучший в мире. надеюсь, тоже самое случится и с Энтони.
В Вини был потенциал, который был виден многим. В Антони такого таланта кажется нет
+11
-3
+8
Заработал денег, теперь перед тобой сложный выбор: помочь жителям фавел, вытатуировать фавелы на спине.
+7
0
+7
хвича всплакнул и вытер слезы купюрой в 100 евро.
+6
0
+6
Ответ Aleksey Dolmatov
Все, маму обеспечил, бутсы купил. Играть когда начнёшь?
маму обеспечил, бутсы купил - все цели закрыты. Дальше только кайфовать. А то вдруг убьют на поле - обидно будет
+5
0
+5
Спасибо 7хагу за хорошую зарплату
+5
-1
+4
Ответ Матвей Суицидин
Так помоги таким же ребятам как ты из фавелл, не забывай своих корней, брат!
Это ерунда все, бедным жителям фавелл не помочь просто деньгами в виде какого-нибудь единоразового доната, они их сразу просадят на всякую херню в виде шмотья, цацок и прочего. Это как с неграми в США, им дают кучу пособий, есть множество соц. программ, но они не стремятся по ним учиться и выбиваться в люди, им и так норм. Бедным людям нужно давать только удочку, а не рыбу.
+4
0
+4
когда-то я называл полным днищем Винисиуса, а сегодня он лучший в мире. надеюсь, тоже самое случится и с Энтони.
+10
-7
+3
Иногда не хватало еды, не было бутс, не было отдельной комнаты... Ну, как бы каждый второй российский подросток из 90-х прошел через такое, только при этом у большинства из них нет ощущения того, что они прошли через что-то особенно ужасное))) У меня, например, своя комната появилась годам к 9-ти только, а до этого вообще была коммуналка. Которую атаковали тараканы, мыши и тоже периодически затапливали соседи сверху. Когда отцу по полгода не платили зарплату, от голода нас спасала бабушка, которая слала еду эшелонами через знакомого проводника через 2000 км. А бутсы я себе перевые купил только после универа, когда сам на них заработал. Ну, и во дворе масса знакомых, которые в разные годы пошли "по другому пути", и которых уже нет. Если бы я этим всем оправдывал на работе свое распиздяйсво, думаю, на меня бы очень странно смотрели)
+3
0
+3
Но это не повод играть как днище 2 сезона к ряду
+2
0
+2
Ответ Данияр Жумабекович
В Вини был потенциал, который был виден многим. В Антони такого таланта кажется нет
но всё же Винни далеко не лучший
+6
-4
+2
Деревянные игрушки прибитые к полу, горшок с ручками во внутрь ... Да бро мы все из Фавелл !!! ВАМОС
+3
-1
+2
Так помоги таким же ребятам как ты из фавелл, не забывай своих корней, брат!
+1
0
+1
Ответ Денис Т.
Когда станешь миллиардером, то поедешь в свой город и начнешь бесплатно деньги раздавать нищим?)))
Можно создать рабочие места, например. Правда, сомнительно, что ума хватит, этому только на татухи да на найм оператора, который год ждал гола Антони, чтоб снять празднование
+1
0
+1
Просто не верится что МЮ купил этот брусок с 9 голами в лучший сезон в Аяксе за столько же, за сколько АтМ купил Альвареса с 53 голами в 103 матчах за Сити.
+1
0
+1
Ответ Капибарбер
Это не тепличные условия Мадейры, только за это Антони заслуживает уважения 👍
Ну да, парня вообще могло не быть на свете из-за критического финансового положения семьи. Вам бы в такую "теплицу".
+3
-2
+1
Ответ Денис Т.
Когда станешь миллиардером, то поедешь в свой город и начнешь бесплатно деньги раздавать нищим?)))
Это не так работает. Раздача денег приводит тупо к инфляции, но можно улучшать условия и давать возможности.
0
0
0
Ответ sintenced
Заработал денег, теперь перед тобой сложный выбор: помочь жителям фавел, вытатуировать фавелы на спине.
Когда станешь миллиардером, то поедешь в свой город и начнешь бесплатно деньги раздавать нищим?)))
+2
-2
0
Комментарий удален пользователем
Футболисты - просто циркачи, которые должны развлекать народ. Чтобы зритель получил удовольствие от шоу, ему не нужно знать о личных проблемах клоуна.
0
0
0
Ну прошли и шо? Много кто и много что прошёл. Сейчас ты миллионер, у тебя всё классно, но ты тупо не соответсвуешь
0
0
0
Ответ Marcus-light
А то прям у остальных футболистов в детстве всегда были деньги на новые бутсы и еда в избытке. Подавляющее большинство - из бедных семей.
Большинство из обычных семей.
+1
-1
0
Ну, во время дождя, дом теперь затапливает у многих
0
0
0
При любой непонятной ситуации, дай интервью про детство в фавелах, о том, что там было опасно, и не было еды.
0
0
0
А среди рядовых болел, сплошь успешные люди.
0
0
0
Для этого я потратил тысячи на тату и ни копейки соседам. Поддержка
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий