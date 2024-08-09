Антони про детство в фавелах: «Не было бутс, порой не хватало еды, во время дождя дом затапливало. Некоторые мои друзья погибли. Люди не видят того, через что мы прошли»

Антони рассказал про трудное детство в бразильских фавелах.

Фавелы – трущобы в городах Бразилии.

«Мое детство было очень трудным. Я рассказывал о трудных временах, через которые мне пришлось пройти в прошлом году, но в фавелах я преодолевал и более значительные трудности. Например, когда у меня не было бутс, чтобы играть в футбол, и когда порой не хватало еды.

Часто смотрю на фотографии фавелы в своем телефоне, чтобы вспомнить, откуда я родом, и все, что я преодолел, чтобы оказаться там, где я сейчас. Не случайно у меня на спине вытатуирована фавела, где я вырос.

Видел, как многие друзья пошли по другому пути, и некоторые из них погибли. Я всегда упорствовал и верил в свою мечту, чтобы быть там, где сейчас.

Знаю, что пережили вместе со мной мать, отец, брат и сестра. Как и моя жена, которую я знаю с 2017 года, она была со мной в трущобах.

Я прошел весь путь – от отсутствия еды. У меня не было спальни. Я спал на диване в гостиной, а во время сильного дождя мой дом затапливало. Люди не видят того, через что мы прошли и от чего страдали.

Помню, когда был маленьким, мои мама и папа много работали и приходили домой только ночью. Я сказал маме, что наступит время, когда она перестанет работать, и я буду сам все делать и обеспечивать ее.

Сегодня я могу жить в этой мечте. Вижу, что моя мама обеспечена», – сказал вингер «Манчестер Юнайтед» Антони.