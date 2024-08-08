Мостовой о Соболеве и «Зените»: «Ему предложили, а он рассматривал вариант, что в этом плохого? Забудьте о флаге и эмблеме клуба – деньги в футболе решают все!»
Александр Мостовой высказался о желании Александра Соболева перейти в «Зенит».
«Что касается отношения болельщиков «Спартака» к Соболеву, то он же не ушел. Он делал то, что делают многие. Ему предложили, а он рассматривал вариант перехода в «Зенит». Что в этом плохого?
Деньги в футболе решают все! Забудьте о флаге и эмблеме клуба! Закончились времена, когда футболисты играли за них», – сказал бывший игрок сборной России.
Мостовой о Соболеве: «Если он правда признался Станковичу, что хочет в «Зенит», то они оба правы – нормальная футбольно-рабочая обстановка. В случае с Джикией Абаскаль чудил, поэтому Георгий ушел»
Плохое в этом то, что вариант перехода в Зенит он рассматривал и обдумывал прямо во время матча с Оренбургом, будучи на поле. Вот это реально плохо!
Ты же понимаешь какая хохма будет стоять по всей стране, если все таки перейдет в Зенит, или вообще какой другой клуб заплатит это токсичное фуфло 🤭