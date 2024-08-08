Мостовой о Соболеве и «Зените»: «Ему предложили, а он рассматривал вариант, что в этом плохого? Забудьте о флаге и эмблеме клуба – деньги в футболе решают все!»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой высказался о желании Александра Соболева перейти в «Зенит».

«Что касается отношения болельщиков «Спартака» к Соболеву, то он же не ушел. Он делал то, что делают многие. Ему предложили, а он рассматривал вариант перехода в «Зенит». Что в этом плохого?

Деньги в футболе решают все! Забудьте о флаге и эмблеме клуба! Закончились времена, когда футболисты играли за них», – сказал бывший игрок сборной России.

Мостовой о Соболеве: «Если он правда признался Станковичу, что хочет в «Зенит», то они оба правы – нормальная футбольно-рабочая обстановка. В случае с Джикией Абаскаль чудил, поэтому Георгий ушел»

14 комментариев
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Ему предложили, а он рассматривал вариант перехода в «Зенит». Что в этом плохого?

Плохое в этом то, что вариант перехода в Зенит он рассматривал и обдумывал прямо во время матча с Оренбургом, будучи на поле. Вот это реально плохо!
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игрок посредственный, а столько шуму. Правильно говорят, нашему "народу" нужен скандал
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Плохогоплохого?
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Пускай остается в тушинском дельфинарии
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Ну Мостовой то понятно, такой же беспринципный как водное млекопитающее)
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Мостовой, что ты несешь??? "Забудьте о флаге и эмблеме клуба" - для кого ты это сказал??? Настоящий болельщик всю жизнь с одной командой и ему не важно побеждает она или проигрывает! И он имеет полное право осуждать и критиковать футболиста, который кидает его клуб и сваливает к принципиальным соперникам.
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Про дельфина только ленивый не написал! Скорее бы его или оставили в Спартаке, или сплавили куда-то ( в Зенит не предлагать)!
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Да кто предложил - то? Карпов и предложил, от Зенита предложений конкретных не было.
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До сих пор рассматривает
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Ответ Ебздрогыч
Ему предложили, а он рассматривал вариант перехода в «Зенит». Что в этом плохого? Плохое в этом то, что вариант перехода в Зенит он рассматривал и обдумывал прямо во время матча с Оренбургом, будучи на поле. Вот это реально плохо!
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Ответ kwinto88
игрок посредственный, а столько шуму. Правильно говорят, нашему "народу" нужен скандал
Да все просто хотят понять, и следят за тем впарит все таки Спартак это бревно Зениту, или нет))
Ты же понимаешь какая хохма будет стоять по всей стране, если все таки перейдет в Зенит, или вообще какой другой клуб заплатит это токсичное фуфло 🤭
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Ответ Злой Руся
Да все просто хотят понять, и следят за тем впарит все таки Спартак это бревно Зениту, или нет)) Ты же понимаешь какая хохма будет стоять по всей стране, если все таки перейдет в Зенит, или вообще какой другой клуб заплатит это токсичное фуфло 🤭
Все нормальные уже давно поняли, что Карп впарил фуфло, пипл схавал, единицы лишь сказали, что это бред синебота.
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