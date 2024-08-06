Сергей Овчинников: «Не считаю, что какой-то чемпионат, кроме АПЛ и Ла Лиги, лучше РПЛ. По нынешней динамике мы не сильно уступаем другим лигам»

Сергей Овчинников высказался о возможном переходе Максима Глушенкова в Европу.

«Я не считаю, что какой-то чемпионат, кроме английского и испанского, лучше . По организации и той динамике, которая сейчас происходит в развитии российского футбола, мы не сильно уступаем другим чемпионатам.

Что касается , я думаю, что он уже готов играть во многих европейских клубах», – сказал бывший вратарь сборной России и «Локомотива», работающий начальником отдела подготовки тренеров академии РФС.

Сергей Овчинников: «Россия ни в чем не уступает лучшим сборным, команда недооценена. Появились талантливые игроки европейского уровня: Глушенков, Пиняев, Горшков»