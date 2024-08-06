Сергей Овчинников: «Не считаю, что какой-то чемпионат, кроме АПЛ и Ла Лиги, лучше РПЛ. По нынешней динамике мы не сильно уступаем другим лигам»

Теги Зенит премьер-лига Россия премьер-лига Англия Ла Лига Сергей Овчинников Максим Глушенков Футбол

Сергей Овчинников высказался о возможном переходе Максима Глушенкова в Европу.

«Я не считаю, что какой-то чемпионат, кроме английского и испанского, лучше РПЛ. По организации и той динамике, которая сейчас происходит в развитии российского футбола, мы не сильно уступаем другим чемпионатам.

Что касается Глушенкова, я думаю, что он уже готов играть во многих европейских клубах», – сказал бывший вратарь сборной России и «Локомотива», работающий начальником отдела подготовки тренеров академии РФС.

Сергей Овчинников: «Россия ни в чем не уступает лучшим сборным, команда недооценена. Появились талантливые игроки европейского уровня: Глушенков, Пиняев, Горшков»

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98 комментариев
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Он вообще смотрит футбол?
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+143
Германия, Италия, Франция, Голландия, Португалия вышли из чата вместе со своими "слабыми чемпионатами".
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+110
Ответ Пытливый Исследователь
Комментарий скрыт
Да, РПЛ, конечно, прям образец равенства, никаких разрывов в уровне/финансах нет.
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+103
Ответ gans.gans.73
Он вообще смотрит футбол?
Нет, он играл в футбол много лет, а значит разбирается в нем и смотреть не нужно! 🤓
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Ответ gans.gans.73
Он вообще смотрит футбол?
только АПЛ и Ла Лигу)
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Сергей Овчинóвников прям какой-то)
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Не считаю, что какой-то автомобиль, кроме Феррари и Роллс Ройса, лучше Лады.

И перечислять можно довольно долго.
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Вот так мы и узнали, что Серия А и Бундеслига, клубы которых в последние годы выходили в финал ЛЧ, не топ-чемпионаты ни разу, а колхозы какие-то 💁‍♂️
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+21
Ответ Пытливый Исследователь
Комментарий скрыт
А у нас 1, дальше пропасть, потом еще 5-6 команд и опять пропасть
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Ответ Under
Не следил последние годы за РПЛ Про какую именно динамику в развитии и организацию он?
Овчинников тоже не следил.
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Ответ Пытливый Исследователь
Комментарий скрыт
А, в каком чемпионате все клубы одинаково богатые?! У нас 16 топ клубов? У нас вообще государственные клубы, и то, более менее с деньгами 5 клубов+ Краснодар. Основной показатель, как они играют в еврокубках, кого они выращивают и продают.
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Ну да... именно поэтому сербский Партизан играет вровень с Динамо Москва, но проигрывает 2:9 Динамо из Киева по сумме 2х встреч. При том, что киевляне даже не имели преимущества домашнего поля.
Наш чемпионат сейчас на уровне чуть выше сербского
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+12
Ответ Пытливый Исследователь
Комментарий скрыт
А почему сравниваются только середины? Почему топы выносятся за скобки? Середняки может и похожи, но португальские и голландские топы довольно успешны в Европе + систематически готовят топ-игроков для лучших команд. РПЛ не могла похвастаться таким и в лучшие годы, а последние пару лет уровень даже сравнивать невозможно. Отсюда и всевозможные фантазии: от мы самые убогие (нет) до выше нас только звезды (тоже нет).
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+11
Ответ Milverton
Комментарий скрыт
единственная объективная оценка в футболе это результат матча. 2 года назад российские команды еще играли в еврокубках. как результат? или за 2 года что-то прям принципиально изменилось, сильно вырос уровень? вы пишете, "хаять все отечественное - это, конечно, хайпово", только вот это вранье, сейчас в моде хвалить все отечественное
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Он в Думу собрался?
+11
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Не следил последние годы за РПЛ
Про какую именно динамику в развитии и организацию он?
+9
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Бундеслига сильнее точно.
+6
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+6
Капитан, капитан, похмелитесь)
+4
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+4
Ответ Владимир_172
Ну да... именно поэтому сербский Партизан играет вровень с Динамо Москва, но проигрывает 2:9 Динамо из Киева по сумме 2х встреч. При том, что киевляне даже не имели преимущества домашнего поля. Наш чемпионат сейчас на уровне чуть выше сербского
Ну при этом же от 6ого в РПЛ сербский Партизан получает авоську. Крутить - вертеть можно по разному.
+8
-4
+4
Ответ Пытливый Исследователь
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Порту, Бенфика и Лиссабон из года в год меняют состав, от очень сильных, до переходных. Но, они всегда шумят в Европе. И есть большие сомнения, что 3 наших сильнейших клуба их обыграют. Если добавить к тому, что у них система финансирования не государственная, и стабильная, и они зарабатывают чуть ли не больше всех, получится, что у них чемпионат сильнее. А, у нас дотационный чемпионат, который варится в собственном соку. И, если кто-то от нас и продает кого-то куда-то с прибылью, то тогда это праздник
+4
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+3
Вот что бывает, когда годами варишься только во внутреннем котле. Через несколько лет пойдут утверждения, что РПЛ находится на вершине мирового футбола.
+3
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И подготовка тренеров у нас лучшая, забыл добавить
+3
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От слов Овчинникова так думским воздухом повеяло!😝
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Наконец-то мы вышли на 3-е место в таблице коэффициентов.
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Босс, видимо, упоролся
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Ответ Пытливый Исследователь
Это 3 клуба из 16. Эта не вся лига целиком. Чем Витория и Беленесеш сильней Факела и Крыльев?
А, чем они не сильнее? Ну, на чем ты основываешься выдвигая такой тезис? Просто, потому что тебе они кажутся слабыми? Так, они хотя бы играют либо сами, либо с теми командами, которые участвуют в ЛЧ, ЛЕ и КК. А, факел только у нас болтается внизу. Раньше, вот эти клубы с неудобными названиями очень часто выбивали в еврокубках и Спартак и Зенит и остальных. Так что, без еврокубков мы будем слабее.
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Интервью давал вчера. 500% на выходных перебрал водяры на шашлыках
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+3
Видимо особая диета Овчинникова как-то на восприятие действительности влияет
+3
0
+3
"Наши пестициды - самые пестицидистые в мире. И никакие ихние пестициды не перепистицидят наши по пестицидности."
+3
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+2
Ответ Пытливый Исследователь
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Я правильно понимаю, что условные Брага или Лион на одном уровне с Ростовом?
+2
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