«Мы сейчас в говне. Пока не поздно, нужно взяться за голову». Песьяков о неудачном старте «Крыльев» в РПЛ
Сергей Песьяков жестко оценил неудачный старт «Крыльев» в сезоне.
Команда под руководством Игоря Осинькина проиграла 3 матча подряд в Мир РПЛ с общей разницей мячей 1:10. В 3-м туре «Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0.
«Мы обо всем поговорили на поле. И главный тренер сказал, и кто-то из ребят. Понимание проблемы есть – мы сейчас в говне. Это мягко сказано.
Наши результаты об этом говорят. Отсюда и понимание ситуации. Пока не поздно, нужно взяться за голову. Я уже говорил: только работать.
У меня в принципе по жизни так. Не получается – сделай чуть-чуть больше», – сказал вратарь самарцев.
«Крылья» выдали худший старт в истории РПЛ. Так плохо еще никто не начинал
Серьезно ?
Зиньковский
Глушенков
Горшков
А до этого еще Сергеев и Пруцев.
Одни обкакались, другие обосрались, третьи в говне и тд
Салтыков ---> заменён Орозко
Горшков ----> заменён Гальдамесом.
Ещё Барача продали из-за постоянных травм.
Всё. На этом "постоянные продажи" закончились.