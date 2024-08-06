«Мы сейчас в говне. Пока не поздно, нужно взяться за голову». Песьяков о неудачном старте «Крыльев» в РПЛ

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Сергей Песьяков Игорь Осинькин Чемпионат.com брань Футбол

Сергей Песьяков жестко оценил неудачный старт «Крыльев» в сезоне.

Команда под руководством Игоря Осинькина проиграла 3 матча подряд в Мир РПЛ с общей разницей мячей 1:10. В 3-м туре «Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0.

«Мы обо всем поговорили на поле. И главный тренер сказал, и кто-то из ребят. Понимание проблемы есть – мы сейчас в говне. Это мягко сказано.

Наши результаты об этом говорят. Отсюда и понимание ситуации. Пока не поздно, нужно взяться за голову. Я уже говорил: только работать.

У меня в принципе по жизни так. Не получается – сделай чуть-чуть больше», – сказал вратарь самарцев. 

«Крылья» выдали худший старт в истории РПЛ. Так плохо еще никто не начинал

49 комментариев
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Ответ ciao.ragazzi.2519
Понятно что не он во всех голах виновен, но он одна из главных причин этих поражений.
Они забили всего лишь один гол. И проиграли несколько раз разгромно. Дело в атаке в первую очередь
+29
-2
+27
Да, ладно, Сережа. Думаю ты в полном шоколаде после заключительного матча прошлого чемпионата
+38
-14
+24
Мы в дерьме(с) комиссар Жебер
+17
-3
+14
Ответ ciao.ragazzi.2519
Понятно что не он во всех голах виновен, но он одна из главных причин этих поражений.
Что ты несешь?Он стоял два матча,в каком голе он виновен?Шапито
+12
-4
+8
Понятно что не он во всех голах виновен, но он одна из главных причин этих поражений.
+18
-11
+7
Ответ Любитель шоколада
« На этом "постоянные продажи" закончились.» Серьезно ? Зиньковский Глушенков Горшков А до этого еще Сергеев и Пруцев.
Ещё Каряка в 2005 году в Бенфику ушёл....
+6
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Всех удивляли в прошлом сезоне. В этом претенденты на вылет. Опять. Ключевые игроки постоянно уезжают без подготовки замены.
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Стоят два мужика по шею в жидком дерьме, один другому говорит - волну не гони!
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Ответ Bill Aden
Три исходящих трансфера за два года, это, конечно, натуральное ограбление. Ничего не скажешь. Салтыков ---> заменён Орозко Горшков ----> заменён Гальдамесом. Ещё Барача продали из-за постоянных травм. Всё. На этом "постоянные продажи" закончились.
« На этом "постоянные продажи" закончились.»

Серьезно ?

Зиньковский
Глушенков
Горшков

А до этого еще Сергеев и Пруцев.
+5
-1
+4
Почему у футболистов все с коричневыми массами при неудачах связано?
Одни обкакались, другие обосрались, третьи в говне и тд
+7
-3
+4
Пока выглядит так, что вы не в говне, а в ФНЛ в следующем году)
+2
0
+2
Ответ Тралл из Питера
Они забили всего лишь один гол. И проиграли несколько раз разгромно. Дело в атаке в первую очередь
Если за 3 матча пропускать 10 голов, атака должны быть просто монструозной, чтобы на что-то влиять.
+3
-1
+2
Ответ ciao.ragazzi.2519
Понятно что не он во всех голах виновен, но он одна из главных причин этих поражений.
А в каких голах Крыльев виноват Песьяков ? вы матчи вообще смотрели ?
+3
-1
+2
Рано или поздно Песьяков признается сколько ему Зенит за тот ляп заплатил. Грех на душе тяжело носить.
+8
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+1
Ответ в стиле Лео Слуцкого и комисара Жебера
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Потому что самый сильный вратарь в Крыльях ,это Фролов ,которому не дают играть !!!
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Ответ Любитель шоколада
« На этом "постоянные продажи" закончились.» Серьезно ? Зиньковский Глушенков Горшков А до этого еще Сергеев и Пруцев.
А ничего, что вы растащили Чертаново? Можно подумать, что это ваши доморощенные игроки.
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Ответ Ржевский
Да, ладно, Сережа. Думаю ты в полном шоколаде после заключительного матча прошлого чемпионата
Ну то есть весь матч он спасал Ростов, а тут после наклбола Педро, который 99 процентов игроков РПЛ и не исполнят, стоило ошибиться - и всё. Бред-то писать не надо, может Зенит еще и своих вратарей подкупал, чтобы они ошибались для интриги в чемпионате?
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Ответ Pucheslav
А в каких голах Крыльев виноват Песьяков ? вы матчи вообще смотрели ?
Он алкаша Корнеева слушал походу
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Ответ 44ndfwwgbr
Пупкин, ты бредишь? Даже без линий было видно офсайд сразу у двух нападающих Крыльев.
Один был в пассивном офсайде и на ситуацию никак не влиял. Который забил гол, в офсайде не был.
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Ответ ciao.ragazzi.2519
Понятно что не он во всех голах виновен, но он одна из главных причин этих поражений.
Понятно, что если вратарь пропускает 3-4 гола, к нему не может не быть вопросов (я сам вратарь, знаю что говорю). Но нет ни одного вратарского гола. Крылья пропустили 10 голов, из них 7-8 дичайшие привозы от полевых, остальные 2-3 это действительно крутое исполнительское мастерство. Поэтому, поставил вашему комментарию минус.
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Ответ Dinamik1
Где где? А что так можно?
Это не ругательство, это крик души. Душе кричать можно))))
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Ответ Вова Пупкин
Отменили чистый гол Крыльев, "спасибо" за это лукойловскому судье. Если бы не отменили чистый гол, то неизвестно, что сделали бы Крылья с дохлыми КБ. И отыгрались бы сразу, ещё бы и выиграли. А так, продажный судьишка, узрел левый офсайд чем окончательно добил Крылья своим продажным решением.
Пупкин, ты бредишь? Даже без линий было видно офсайд сразу у двух нападающих Крыльев.
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Руки в говне. Надо взяться за голову. ))
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Ответ Крыло советов
Всех удивляли в прошлом сезоне. В этом претенденты на вылет. Опять. Ключевые игроки постоянно уезжают без подготовки замены.
Три исходящих трансфера за два года, это, конечно, натуральное ограбление. Ничего не скажешь.
Салтыков ---> заменён Орозко
Горшков ----> заменён Гальдамесом.
Ещё Барача продали из-за постоянных травм.
Всё. На этом "постоянные продажи" закончились.
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Ответ Любитель шоколада
Рано или поздно Песьяков признается сколько ему Зенит за тот ляп заплатил. Грех на душе тяжело носить.
Он ему не платил. Просто пристроил в Крылья. А иначе бы поехал куда-нибудь в Тюмень.
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Ответ Любитель шоколада
Рано или поздно Песьяков признается сколько ему Зенит за тот ляп заплатил. Грех на душе тяжело носить.
Рано или поздно у юзеров спортса появятся мозги, но это не точно. Ты матч-то смотрел? Песьяков выручал в сложных моментах, но пропустил после неприятного наклбола Педро. Понятно, что ты и не знаешь, что такое наклбол и насколько Педро по техническому оснащению превосходит практически всех игроков РПЛ. Но всё-таки в чем был смысл выручать при более опасных ударах, когда можно было пропустить заранее, тем более столько шансов было, а не после хоть и не самого простого, но всё же удара более-менее во вратаря?
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Некоторые эксперды после игры с Зенитом говорили про симпатичную игру КС в атаке. А оно вон как вышло)))
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Ну вот зачем Крылья взяли эту дырень???
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Парни, держитесь. Не хотелось бы потерять Осинькина.
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