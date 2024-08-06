«Мы сейчас в говне. Пока не поздно, нужно взяться за голову». Песьяков о неудачном старте «Крыльев» в РПЛ

Сергей Песьяков жестко оценил неудачный старт «Крыльев» в сезоне.

Команда под руководством проиграла 3 матча подряд в Мир РПЛ с общей разницей мячей 1:10. В 3-м туре «Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0.

«Мы обо всем поговорили на поле. И главный тренер сказал, и кто-то из ребят. Понимание проблемы есть – мы сейчас в говне. Это мягко сказано.

Наши результаты об этом говорят. Отсюда и понимание ситуации. Пока не поздно, нужно взяться за голову. Я уже говорил: только работать.

У меня в принципе по жизни так. Не получается – сделай чуть-чуть больше», – сказал вратарь самарцев.

«Крылья» выдали худший старт в истории РПЛ. Так плохо еще никто не начинал