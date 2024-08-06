Кроос о Роналду и Месси: «Они зависимы от успеха и решили не уходить на пике – это хорошо. Но у Криштиану дела уже никогда не шли так, как в «Реале»
Тони Кроос оценил решение Лионеля Месси и Криштиану Роналду продолжать играть.
«Они были зависимы от успеха на протяжении всей своей карьеры. Это никогда не прекращалось. И они решили не уходить на пике – как и 95 процентов всех игроков, – а наслаждаться футболом еще немного, и это хорошо.
И если они довольны этим, значит, все в порядке. Но также очевидно, что у Криштиану, например, дела уже никогда не шли так, как в «Реале». Я уверен, что он видит ситуацию точно так же», – сказал бывший полузащитник мадридского клуба.
Кто эти бредни вечно лайкает? Этот шикарный состав за 3 года смог лишь один раз выйти из группы с Порту, Антверпенем и Шахтёром. У Барсы шикарный состав был лет 10 назад