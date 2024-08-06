Кроос о Роналду и Месси: «Они зависимы от успеха и решили не уходить на пике – это хорошо. Но у Криштиану дела уже никогда не шли так, как в «Реале»

Теги Криштиану Роналду МЛС Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Тони Кроос высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Тони Кроос оценил решение Лионеля Месси и Криштиану Роналду продолжать играть.

«Они были зависимы от успеха на протяжении всей своей карьеры. Это никогда не прекращалось. И они решили не уходить на пике – как и 95 процентов всех игроков, – а наслаждаться футболом еще немного, и это хорошо. 

И если они довольны этим, значит, все в порядке. Но также очевидно, что у Криштиану, например, дела уже никогда не шли так, как в «Реале». Я уверен, что он видит ситуацию точно так же», – сказал бывший полузащитник мадридского клуба. 

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32 комментария
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Действительно, не стоит себя обманывать. Криш закончил карьеру в Реале, а Лео - в Барсе
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Ответ Геннадий Тимченко
Я привёл один из множества фактов позорного отношения к команде и одноклубникам чувака, жравшего с детства гармоны... По факту есть что возразить❓в той игре даже Суарес гол забил, а пеший был "невидимкой" - впрочем, как и в других официальных встречах с Баварией за последние восемь лет☝️🤣🤣🤣
А почему ты вообще про Месси начал? Почему когда говорят о Роналду в не лучшем свете, обязательно появляются такие как ты и начинают переводить стрелы на Месси , детский сад какой то , не позорьтесь....
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Это уже прямой наезд😃 Криш же вывел Саудовскую лигу в топ 5 мира, чем Тони недоволен?
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Это база. После ухода Рональду с Реала, Рональду ни разу не выигрывал Золотую бутсу и не становился лучшим ассистентом топ 5 лиг Европы
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Ответ igls54
Действительно, не стоит себя обманывать. Криш закончил карьеру в Реале, а Лео - в Барсе
Месси после ухода из барсы ЧМ выиграл, плюс недавно кубок Америки, норм так закончил карьеру, ага
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну а Месси 🤡 даже при шикарном составе Барселоны умудрился организовать позорное поражение в плей-офф ЛЧ с разницей в шесть мячей, потому что Чеферин отказал в их с Пике просьбе "помочь самым нуждающимся футболистам"☝️
"шикарный состав Барселоны".

Кто эти бредни вечно лайкает? Этот шикарный состав за 3 года смог лишь один раз выйти из группы с Порту, Антверпенем и Шахтёром. У Барсы шикарный состав был лет 10 назад
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Ответ Блуждающий странник
Вот вспомнилось как гнобили Себальоса за фразу "Реал не заметит уход Роналду". Предрекали, что Реал больше ни одной ЛЧ не выиграет в ближайшие годы, там ещё и Рон начал в Юве мощно, но в реальности на этом его карьера на топ уровне и закончилась, а Реал как был грандом и лучшим клубом так и остался. Кроос как всегда базирует. Не ушёл бы Рон из Реала и были бы аргументы в его борьбе с Месси, а так в погоне за деньгами упустил несколько козырей
Просто он наивно думал, что это он тащит Мадрид, а не Мадрид тащит его.
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Вот вспомнилось как гнобили Себальоса за фразу "Реал не заметит уход Роналду". Предрекали, что Реал больше ни одной ЛЧ не выиграет в ближайшие годы, там ещё и Рон начал в Юве мощно, но в реальности на этом его карьера на топ уровне и закончилась, а Реал как был грандом и лучшим клубом так и остался. Кроос как всегда базирует. Не ушёл бы Рон из Реала и были бы аргументы в его борьбе с Месси, а так в погоне за деньгами упустил несколько козырей
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Ответ igls54
Действительно, не стоит себя обманывать. Криш закончил карьеру в Реале, а Лео - в Барсе
По факту да. Помню, ехал в поезде из Москвы в Питер ночью, и Криш положил ту самую банку через себя, котрой Буффон аплодировал. Было прям до мурашек, хотя никогда не любил его. А через полгода я уже смотрю, как он с центра поля не может убежать 1 на 1 с вратарем, потому что его догоняет какой-то рандом из Болоньи(
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Ответ Jet Sa
у Крооса дела никогда так хорошо не шли, как в Реале. партнеры иного уровня, титулы ЛЧ, интересный чемпионат - в баварии ему этого не хватало
В Баварии он требл выигрывал
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Они футбольное величество, которое боится признавать своё старение!!!
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Даже Кросс признал, что Авейру был зависим от партнёров по Мадриду.. После того как Перес его вышиб - Геша всем доказал, что он никто на поле для команды.. А у Месси в сборной все в порядке без ХавиИньест.. Да и в Барсе он брал ЗМ и ЗБ без них.. Factos.. ☝️😀
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Кроос поставил точку что Месси лучше
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Ответ Капибарбер
Это база. После ухода Рональду с Реала, Рональду ни разу не выигрывал Золотую бутсу и не становился лучшим ассистентом топ 5 лиг Европы
Ну а Месси 🤡 даже при шикарном составе Барселоны умудрился организовать позорное поражение в плей-офф ЛЧ с разницей в шесть мячей, потому что Чеферин отказал в их с Пике просьбе "помочь самым нуждающимся футболистам"☝️
+19
-19
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну а Месси 🤡 даже при шикарном составе Барселоны умудрился организовать позорное поражение в плей-офф ЛЧ с разницей в шесть мячей, потому что Чеферин отказал в их с Пике просьбе "помочь самым нуждающимся футболистам"☝️
Это тогда шикарный состав был?)
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Ответ igls54
Действительно, не стоит себя обманывать. Криш закончил карьеру в Реале, а Лео - в Барсе
Это после ухода Месси - Барса закончилась.. А Месси без Барсы : 8 титулов, ЧМ, МВП ЧМ, КА, 2 ЗМ.. Ниче себе "закончилась" карьера.. А-ха-ха-ха.. 😀.. Привет безтрофейнику и балласту из Насра.. 🤭🤣
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Ответ Михо
Это уже прямой наезд😃 Криш же вывел Саудовскую лигу в топ 5 мира, чем Тони недоволен?
у Крооса дела никогда так хорошо не шли, как в Реале. партнеры иного уровня, титулы ЛЧ, интересный чемпионат - в баварии ему этого не хватало
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