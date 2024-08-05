Мостовой об Угальде: «Главное – забивает, гол не пахнет. Он и Барко должны доказывать, почему за них заплатили такие деньги. Единственное, что «Спартак» сделал правильно – убрал Абаскаля»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Эсекиэль Барко Чемпионат.com Манфред Угальде Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой оценил игру Манфреда Угальде в «Спартаке».

«Что касается голов Угальде, то у нападающих всегда есть моменты, когда удача отсутствует или присутствует. За свою жизнь я видел много выдающихся, сильных, быстрых и умных нападающих.

Но бывают серии, когда они не забивают. А бывает, когда он бежит мимо и мяч попадает от него в ворота. Самое главное забивает, ведь гол не пахнет.

Если за Угальде заплатили большую сумму денег, значит за ним кто-то следил и смотрел. Про Барко та же самая история. Они должны показывать и доказывать, почему за них заплатили такие деньги, и потихонечку начинают. Но давайте не будем перехваливать.

Как говорится: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Нужно смотреть и следить за ними. Но единственное, что «Спартак» сделал правильно – это убрал Абаскаля», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.

Угальде забил в 3-м подряд матче за «Спартак» – сделал дубль с «Крыльями»

Барко – первый игрок с 3 результативными действиями в 2 первых матчах за «Спартак» в РПЛ со времен Мовсисяна. Аргентинец сделал 2 ассиста в игре с «Крыльями»

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32 комментария
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Абаскаль у него жену увел что ли
+44
-1
+43
Ответ kuzmich_off
Абаскаль у него жену увел что ли
Спартак
+20
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+19
Хочется, чтобы Абаскаль вышел в примеру с Гранадой и его потом назначили в Сельту, вот это будет угар. )
+19
-1
+18
Ахахаххахахаха
Думал, серьезно что ли не будет про Абаскаля?
Но как я был наивен
+11
-1
+10
Ответ леннорыч-абрамович
"Гол не пахнет, пахнет Абаскаль" добавил в конце Мостовой и убежал.
-Александр, это вы навоняли?
-Нет, это Абаскаль!!!
-Но мы тут вдвоём только вдвоём, больше нет никого.
-Это до сих пор от него не выветрилось, отвечаю.
+6
0
+6
"Гол не пахнет, пахнет Абаскаль"
добавил в конце Мостовой и убежал.
+6
-1
+5
Ответ Милдронат Бромантанов
Хочется, чтобы Абаскаль вышел в примеру с Гранадой и его потом назначили в Сельту, вот это будет угар. )
И поставили памятник рядом с памятнику Мостовому))
+5
0
+5
Идиот с большой буквы. Абаскаль ушёл но обиды до сих пор остались
+6
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+5
Ответ Милдронат Бромантанов
Да он тогда скажет, что это любой бы смог, а вот пусть он хотя бы в десятку в примере попадет с Гранадой, тогда поговорим. А в случае и этого, скажет пусть в топ-4 войдёт и так далее. Это уже не лечится.
А в случае победы в примере что Абаскаль чеканить не умеет ( хоты человек игравший в молодёжке Барсы наверняка умеет )
+4
0
+4
Ответ dimamak10
Какой же будет пожар если Абаскаль за сезон выведет Гранаду в примеру
Да он тогда скажет, что это любой бы смог, а вот пусть он хотя бы в десятку в примере попадет с Гранадой, тогда поговорим. А в случае и этого, скажет пусть в топ-4 войдёт и так далее. Это уже не лечится.
+4
0
+4
Какой же будет пожар если Абаскаль за сезон выведет Гранаду в примеру
+5
-1
+4
Одно знаю точно,Абаскаль как тренер добьется большего чем Мостовой.
+3
0
+3
Помнится мне на рубеже веков была реклама пива «бадаевское» куда затащили Мостового с его фразой «о, моё любимое», которая до сих пор почему то застряла в памяти. Хотя я про это пиво примерно с того времени больше ничего и не слышал. Думается мне, что Мостовой до сих пор не допил то самое пиво, выпущенное 20 лет назад, но продолжает его уничтожать. В связи с этим появляются очень мутные и противоположные мысли в его голове, которые он ретранслирует в прессу на постоянный основе. Надо бы его проведать друзьям что ли
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+2
Ответ Spartakus1984
Одно знаю точно,Абаскаль как тренер добьется большего чем Мостовой.
Любой юзер спортса добьется как тренер не меньше Мостового)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
-Александр, это вы навоняли? -Нет, это Абаскаль!!! -Но мы тут вдвоём только вдвоём, больше нет никого. -Это до сих пор от него не выветрилось, отвечаю.
Кто унюхал, тот набухал!
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Страшный сон Мостового. Он играет за Скотту а его тренер Абаскаль. И игра не заканчивается.
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Кто про что ,этот опять за Абоскаля,точно он ему где то дорогу перешел
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Ответ Coongur
Любой юзер спортса добьется как тренер не меньше Мостового)
Абсолютно верно, ведь нет ничего меньше, чем ничто
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Ответ Николай Бойко
Возможно, когда Мостовой выпил, он с ним сделал то, что в Европе нормой считается)
классика КВН от Максимум
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Ответ Дядя ТУРА
Спартак
😂 да, такое простить невозможно😂
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Ну, если че тренерами станут, не парься
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Абаскаль тоже Крылья в Москве обыгрывал ,дальше что?Про Химки думаю говорить не стоит 🤣
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"Единственное в чем давно ошибся Спартак, не короновал Царя на тренера". Добавил Мостовой
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Кто хочет стать царем-миллионером.
Первый вопрос на 100 рублей.
Отвечает Александр Мостовой.
Спартак, убрал Абаскаля:
А ) Потому, что не играл в футбол
Б ) Потому, что не умел чеканить
В ) Потому, что показал неудовлетворительные результаты
Г ) Потому что, Спартак прислушался к Мостовому
Александр Мостовой: Ответ А, 100 % потому, что не играл в футбол!
Саша вы проиграли, до свидание, всего хорошего ✊ Правильные ответ Б. Абаскаль не умел чеканить, ну чтоже вы Александр, на такой простой вопрос не ответили :)
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В конце окажется как в бойцовской клубе что Мостовой и Абаскаль это один человек
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Вселенная чтоли схлопнется, если он Абаскаля не упомянет? Мост что то знает
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Мостовой ходит в футболке с надписью "Спросите меня про Абаскаля" что ли?
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Осталось узнать мнение Заремы об Угальде и можно ложиться спать
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«А я еще пять лет назад говорил, что Угальде хороший нападающий»
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Разбуди среди ночи Моста случайный человек ,кого материть сразу начнёт?)
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