Мостовой об Угальде: «Главное – забивает, гол не пахнет. Он и Барко должны доказывать, почему за них заплатили такие деньги. Единственное, что «Спартак» сделал правильно – убрал Абаскаля»

Александр Мостовой оценил игру Манфреда Угальде в «Спартаке».

«Что касается голов Угальде, то у нападающих всегда есть моменты, когда удача отсутствует или присутствует. За свою жизнь я видел много выдающихся, сильных, быстрых и умных нападающих.

Но бывают серии, когда они не забивают. А бывает, когда он бежит мимо и мяч попадает от него в ворота. Самое главное забивает, ведь гол не пахнет.

Если за Угальде заплатили большую сумму денег, значит за ним кто-то следил и смотрел. Про Барко та же самая история. Они должны показывать и доказывать, почему за них заплатили такие деньги, и потихонечку начинают. Но давайте не будем перехваливать.

Как говорится: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Нужно смотреть и следить за ними. Но единственное, что «Спартак» сделал правильно – это убрал », – сказал бывший полузащитник « » и сборной России.

Угальде забил в 3-м подряд матче за «Спартак» – сделал дубль с «Крыльями»

Барко – первый игрок с 3 результативными действиями в 2 первых матчах за «Спартак» в РПЛ со времен Мовсисяна. Аргентинец сделал 2 ассиста в игре с «Крыльями»