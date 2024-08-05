Мостовой об Угальде: «Главное – забивает, гол не пахнет. Он и Барко должны доказывать, почему за них заплатили такие деньги. Единственное, что «Спартак» сделал правильно – убрал Абаскаля»
Александр Мостовой оценил игру Манфреда Угальде в «Спартаке».
«Что касается голов Угальде, то у нападающих всегда есть моменты, когда удача отсутствует или присутствует. За свою жизнь я видел много выдающихся, сильных, быстрых и умных нападающих.
Но бывают серии, когда они не забивают. А бывает, когда он бежит мимо и мяч попадает от него в ворота. Самое главное забивает, ведь гол не пахнет.
Если за Угальде заплатили большую сумму денег, значит за ним кто-то следил и смотрел. Про Барко та же самая история. Они должны показывать и доказывать, почему за них заплатили такие деньги, и потихонечку начинают. Но давайте не будем перехваливать.
Как говорится: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Нужно смотреть и следить за ними. Но единственное, что «Спартак» сделал правильно – это убрал Абаскаля», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.
Угальде забил в 3-м подряд матче за «Спартак» – сделал дубль с «Крыльями»
Барко – первый игрок с 3 результативными действиями в 2 первых матчах за «Спартак» в РПЛ со времен Мовсисяна. Аргентинец сделал 2 ассиста в игре с «Крыльями»
Думал, серьезно что ли не будет про Абаскаля?
Но как я был наивен
-Нет, это Абаскаль!!!
-Но мы тут вдвоём только вдвоём, больше нет никого.
-Это до сих пор от него не выветрилось, отвечаю.
добавил в конце Мостовой и убежал.
Первый вопрос на 100 рублей.
Отвечает Александр Мостовой.
Спартак, убрал Абаскаля:
А ) Потому, что не играл в футбол
Б ) Потому, что не умел чеканить
В ) Потому, что показал неудовлетворительные результаты
Г ) Потому что, Спартак прислушался к Мостовому
Александр Мостовой: Ответ А, 100 % потому, что не играл в футбол!
Саша вы проиграли, до свидание, всего хорошего ✊ Правильные ответ Б. Абаскаль не умел чеканить, ну чтоже вы Александр, на такой простой вопрос не ответили :)