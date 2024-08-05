Барко – первый игрок с 3 результативными действиями в 2 первых матчах за «Спартак» в РПЛ со времен Мовсисяна. Аргентинец сделал 2 ассиста в игре с «Крыльями»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Юра Мовсисян Эсекиэль Барко Данил Пруцев Манфред Угальде Футбол

Эсекиэль Барко набрал 3 очка в 2 первых матчах за «Спартак» в Мир РПЛ.

Сегодня красно-белые играют с «Крыльями Советов» в 3-м туре чемпионата России (3:0, второй тайм).

В этой игре аргентинский полузащитник отдал результативные передачи на Данила Пруцева и Манфреда Угальде. Ранее он забил гол со штрафного в ворота «Химок» (3:1).

Барко стал первым игроком красно-белых с 2013 года, отметившимся 3 результативными действиями в двух первых матчах РПЛ, – тогда это удалось Юре Мовсисяну. Он сделал хет-трик в дебютном матче за «Спартак» против «Терека». 

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все отмечают Барко и Угальде, но я бы хотел отметить Пруцева. На их волне сыграл вообще огонь. Расслаблено, надежно. Подборы великолепные. Радует!!!
+61
-1
+60
Ответ Tom_York
Комментарий скрыт
Ну что зенит зло никто не отрицает
+51
-2
+49
Ответ 6tspey7tb5
Все отмечают Барко и Угальде, но я бы хотел отметить Пруцева. На их волне сыграл вообще огонь. Расслаблено, надежно. Подборы великолепные. Радует!!!
Пруцев да, хорош! Еще надо отметить Рябчука
+45
0
+45
Ну что, сегодня было продемонстрировано , в чем заключается спасение нашего чемпионата. Только объединившись и веря в наш Спартак, мы сможем скинуть гегемонию питерцев. За спартак, за гладиаторов, за добро против зла.
+34
-11
+23
Если так будет играть то это заявка на лучшего игрока рпл , я понимаю там есть Вендел и Глушенков, но там все впорядке и играть легче , а сейчас есть ощущение что Барко будет для Спартака как половина команды , вот честно
Я хейтер Спартака конечно , но я искренне им восхищён
+22
-3
+19
Ответ Игорь Новиков
А какая разница, где играть легче? Глушенков и Вендел пока просто ярче. Но Барко молодец, побольше бы таких игроков в лиге.
Разница в том что в Зените топ на топе в основе , а Барко обделен такими партнерами понимаешь ? Но с каждым приобретённым легионером ему было бы попроще , Спартаку надо ещё усилятся дальше
+17
-4
+13
Ответ 6tspey7tb5
Все отмечают Барко и Угальде, но я бы хотел отметить Пруцева. На их волне сыграл вообще огонь. Расслаблено, надежно. Подборы великолепные. Радует!!!
А умяров все такой же якорь команды. Пасы либо назад, либо неточно. Мрак полный
+15
-2
+13
Барко на старте очень хорош 🔝, очень надеюсь, что его хватит на долго 🤞.
+10
0
+10
Ответ 6tspey7tb5
Все отмечают Барко и Угальде, но я бы хотел отметить Пруцева. На их волне сыграл вообще огонь. Расслаблено, надежно. Подборы великолепные. Радует!!!
При его такой игре, Зобнин присядет основательно.
+11
-1
+10
Топарь. Тащит нападение
+9
0
+9
По молодости Барко котировался очень высоко, но потом как то не пошло. Но лет еще не так много, отличный шанс перезапустить карьеру, чем он уже активно занимается.
+6
0
+6
А где хейтеры которые говорили что Спартак развели впарили дно.А хотя нет я чувствую дуновение ветра эти вентиляторы уже на другой ветке сейчас очередное экспертное мнение озвучивуют по игроку которого никогда в игре не видели.Профессионально гоняют воздух.
+5
0
+5
Барко Машина! Новый Алекс
+5
0
+5
Ответ Айнур Гайсин
Пруцев да, хорош! Еще надо отметить Рябчука
Рябчук тоже свой фланг разрывает
+5
0
+5
Какую мельницу Барко вместе с Промесом могли бы крутить возле ворот...
+3
0
+3
Да, Барко хорош...
+3
0
+3
Ответ 6tspey7tb5
Все отмечают Барко и Угальде, но я бы хотел отметить Пруцева. На их волне сыграл вообще огонь. Расслаблено, надежно. Подборы великолепные. Радует!!!
Согласен с вами, почему то всегда за ним особенно смотрю. Но до первого гола все пасы назад или поперёк, потом стал играть более расслабления и не стеснялся двигать вперёд.
+2
0
+2
Ответ Eugene88
А умяров все такой же якорь команды. Пасы либо назад, либо неточно. Мрак полный
Чушь. По сегодняшнему матчу особенно
+4
-2
+2
Ответ Айнур Гайсин
Пруцев да, хорош! Еще надо отметить Рябчука
Я верил в Рябчука, он все таки с основы Олимпиакоса пришёл
+2
0
+2
Ответ Александр Воронин
По молодости Барко котировался очень высоко, но потом как то не пошло. Но лет еще не так много, отличный шанс перезапустить карьеру, чем он уже активно занимается.
Первый раз увидел его, то-ли на мчм, то-ли в каком-то другом турнире за сборную. Думал его заберут с разу, был удивлён, когда узнал, что в Америку перешёл. Там он потух
+2
0
+2
Ответ Юрий Кечко
Если так будет играть то это заявка на лучшего игрока рпл , я понимаю там есть Вендел и Глушенков, но там все впорядке и играть легче , а сейчас есть ощущение что Барко будет для Спартака как половина команды , вот честно Я хейтер Спартака конечно , но я искренне им восхищён
А какая разница, где играть легче? Глушенков и Вендел пока просто ярче.

Но Барко молодец, побольше бы таких игроков в лиге.
+10
-9
+1
Ответ Юрий Кечко
Разница в том что в Зените топ на топе в основе , а Барко обделен такими партнерами понимаешь ? Но с каждым приобретённым легионером ему было бы попроще , Спартаку надо ещё усилятся дальше
А Батраков тогда что? Весь креатив в Локо на нем и партнёры похуже, чем в Спартаке
+1
0
+1
Мастер
+1
0
+1
Барко удивительно хорош. Говорю как болельщик Зенита. Есть в его игре что-то из футбола былых времен. Приятно смотреть. Реально чем-то Алекса напоминает.
+1
0
+1
Лучший со времен Алекса в своем амплуа
+1
0
+1
Ответ 6tspey7tb5
Все отмечают Барко и Угальде, но я бы хотел отметить Пруцева. На их волне сыграл вообще огонь. Расслаблено, надежно. Подборы великолепные. Радует!!!
Да и Наиль сегодня хорош
+2
-2
0
Ответ Sosamba
Ну что, сегодня было продемонстрировано , в чем заключается спасение нашего чемпионата. Только объединившись и веря в наш Спартак, мы сможем скинуть гегемонию питерцев. За спартак, за гладиаторов, за добро против зла.
Поддерживаю .Только объединившись и все ,как за одного.На внутрираздевалочные заговоры не нужно рассчитывать !
0
0
0
Резкость и скорость принятия решений, нет боязни обострить, если остальные смогут соответствовать, то поцесс пойдет куда нужно, еще остались флэшбэки у средней линии отдать назад, когда можно вперед, но уже лучше
0
0
0
Ответ Заспортивныештаны
А Батраков тогда что? Весь креатив в Локо на нем и партнёры похуже, чем в Спартаке
Да это новость для болельщиков Спартака. Они, наверное, и не знают, кто такой Батраков.
+1
-1
0
Ответ Локомотивище
Да это новость для болельщиков Спартака. Они, наверное, и не знают, кто такой Батраков.
Я вот точно не болельщик Спартака явно )))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий