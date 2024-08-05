Барко – первый игрок с 3 результативными действиями в 2 первых матчах за «Спартак» в РПЛ со времен Мовсисяна. Аргентинец сделал 2 ассиста в игре с «Крыльями»

Эсекиэль Барко набрал 3 очка в 2 первых матчах за «Спартак» в Мир РПЛ.

Сегодня красно-белые играют с «Крыльями Советов» в 3-м туре чемпионата России (3:0, второй тайм).

В этой игре аргентинский полузащитник отдал результативные передачи на и . Ранее он забил гол со штрафного в ворота «Химок» (3:1).

Барко стал первым игроком красно-белых с 2013 года, отметившимся 3 результативными действиями в двух первых матчах , – тогда это удалось . Он сделал хет-трик в дебютном матче за « » против «Терека».