Барко – первый игрок с 3 результативными действиями в 2 первых матчах за «Спартак» в РПЛ со времен Мовсисяна. Аргентинец сделал 2 ассиста в игре с «Крыльями»
Эсекиэль Барко набрал 3 очка в 2 первых матчах за «Спартак» в Мир РПЛ.
Сегодня красно-белые играют с «Крыльями Советов» в 3-м туре чемпионата России (3:0, второй тайм).
В этой игре аргентинский полузащитник отдал результативные передачи на Данила Пруцева и Манфреда Угальде. Ранее он забил гол со штрафного в ворота «Химок» (3:1).
Барко стал первым игроком красно-белых с 2013 года, отметившимся 3 результативными действиями в двух первых матчах РПЛ, – тогда это удалось Юре Мовсисяну. Он сделал хет-трик в дебютном матче за «Спартак» против «Терека».
Я хейтер Спартака конечно , но я искренне им восхищён
Но Барко молодец, побольше бы таких игроков в лиге.