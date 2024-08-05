Угальде забил в 3-м подряд матче за «Спартак» – сделал дубль с «Крыльями»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Манфред Угальде Футбол

Манфред Угальде забил в третьем подряд матче за «Спартак».

Красно-белые играют с «Крыльями Советов» в 3-м туре Мир РПЛ (2:0, второй тайм). Костариканский нападающий открыл счет на 30-й минуте, воспользовавшись передачей Срджана Бабича. На 56-й минуте Угальде стал автором дубля, отправив мяч в пустые ворота после паса Эсекиэля Барко.

Ранее Угальде забил по одному голу в ворота «Химок» (3:1) и «Динамо» (3:0). 

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Крылья Советов». 

47 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это хорошо для игрока, для Спартака, для чемпионата. для всей России, для земли и всей вселенной
+95
-2
+93
А Угальде красавчик, адаптировался и начал забивать.
+53
-2
+51
Ответ Бегемотик
Это хорошо для игрока, для Спартака, для чемпионата. для всей России, для земли и всей вселенной
Только не для Заремы.
+37
0
+37
Радует Угальде. Толи прорвало толи получил поддержку от тренера.
+32
-1
+31
Ответ Aleks Dir
А Угальде красавчик, адаптировался и начал забивать.
Убрали мертвого тренера, убрали дельфина и все стало получаться)
+29
-2
+27
И восстали машины из пепла ядерного огня…
+16
-1
+15
Ответ 6tspey7tb5
Радует Угальде. Толи прорвало толи получил поддержку от тренера.
пришёл фарт, до этого не везло...
+16
-2
+14
Соболев из команды - Угальде забивает - совпадение? - не думаю...
+13
0
+13
Этому Веллитону нужен был просто свой Алекс
+10
0
+10
Может и отсутствие дельфина. Расслабился и кайфует
+10
-1
+9
голы были делом времени, не хватала фарта хотя моментов было предостаточно...дальше надеюсь, будет ещё круче...
+10
-1
+9
Хорошо забил, без обработки, первым же касанием. На заметку молодежи - не бойтесь бить первым касанием! Пока вы обрабатывать будете, мяч уже будет у соперников...
+4
0
+4
Угальде и в прошло сезоне хорошо играл, но чуть везения не хватало. Сейчас тренер поставил на правильную позицию, доверяет, пришёл Барко - вот и забивает нападающий
+3
0
+3
Ну тут все просто. Ему отдали его позицию, а не подыгрывать соболю. Вот он и начал забивать. Сразу ясно было, что он наконечник. Сколько таких напов в ЧР было, маленьких да удаленьких
+3
0
+3
Ну вот уже и первый дубль Угальде! Ждём хет трик и по нарастающей...
+2
0
+2
а вот и второй залетел!!!
+3
-1
+2
Ответ Roman Araslanov
И восстали машины из пепла ядерного огня…
...но последнее сражение состоится не в будущем, оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью.
+2
0
+2
А где же все хейтеры? Понаставьте хоть минусов, откликнитесь
+8
-6
+2
красавец!
+2
0
+2
Ответ Mifsuds Drugstore
Хорошо забил, без обработки, первым же касанием. На заметку молодежи - не бойтесь бить первым касанием! Пока вы обрабатывать будете, мяч уже будет у соперников...
спасибо, дядя, завтра пацанам во дворе расскажу фишку, опробуем
+1
0
+1
Уже второй
+1
0
+1
Боже уже чувствую, как в Питере подгорает, готовьтесь 24-го вынимать мячи из сетки
+6
-5
+1
Барко Угальде топ связка!
+1
0
+1
хейтеры не вижу вас!!!! идем на чемпионство!!!!!! ВПЕРЕД СПАТАК МОСКВА!!!
+12
-11
+1
Радует Угальде. Толи прорвало толи получил поддержку от тренера.
+3
-2
+1
Ответ Konstantin Zorin
Где там хейтеры Угальде?
а что угальде много забивает?)посмотрим сможет ли забить минимум 20 голов за чемп,тогда и будет делать выводы)
+2
-2
0
Ответ Predator87
а что угальде много забивает?)посмотрим сможет ли забить минимум 20 голов за чемп,тогда и будет делать выводы)
Минимум 20? Сколько напов забивали 20? Человек 5 наверное
0
0
0
Ответ Sosamba
Боже уже чувствую, как в Питере подгорает, готовьтесь 24-го вынимать мячи из сетки
Ахахахащаха , не пропадай потом плиз с веток )))
+5
-5
0
Ответ Roman Araslanov
И восстали машины из пепла ядерного огня…
и бастали башины из бебла ядерного абгня
0
0
0
Ответ D Drive
...но последнее сражение состоится не в будущем, оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью.
Данни ты избранная (с)
Терминатор Темные Судьбы.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий