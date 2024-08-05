Угальде забил в 3-м подряд матче за «Спартак» – сделал дубль с «Крыльями»
Манфред Угальде забил в третьем подряд матче за «Спартак».
Красно-белые играют с «Крыльями Советов» в 3-м туре Мир РПЛ (2:0, второй тайм). Костариканский нападающий открыл счет на 30-й минуте, воспользовавшись передачей Срджана Бабича. На 56-й минуте Угальде стал автором дубля, отправив мяч в пустые ворота после паса Эсекиэля Барко.
Ранее Угальде забил по одному голу в ворота «Химок» (3:1) и «Динамо» (3:0).
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Крылья Советов».
Терминатор Темные Судьбы.