Угальде забил в 3-м подряд матче за «Спартак» – сделал дубль с «Крыльями»

Манфред Угальде забил в третьем подряд матче за «Спартак».

Красно-белые играют с «Крыльями Советов» в 3-м туре Мир (2:0, второй тайм). Костариканский нападающий открыл счет на 30-й минуте, воспользовавшись передачей Срджана Бабича. На 56-й минуте Угальде стал автором дубля, отправив мяч в пустые ворота после паса Эсекиэля Барко.

Ранее Угальде забил по одному голу в ворота «Химок» (3:1) и «Динамо» (3:0).

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – « ».