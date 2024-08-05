Станкович о 4 голах Угальде в 3 последних матчах: «Манфред – молодой парень, иногда он очень чувствительный. Бывает, что игрока нужно просто приобнять, поддержать по‑человечески»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги игры с «Крыльями Советов».
Московский клуб одержал победу со счетом 3:0 в 3-м туре Мир РПЛ. Нападающий Манфред Угальде сделал дубль – теперь на его счету 4 гола в 3 последних матчах.
– Вы расколдовали Угальде, он теперь забивает в каждом матче. В чем секрет? До вашего прихода у него была длительная серия без голов.
– Угальде – молодой парень, иногда он очень чувствительный. Часто для улучшения игры не нужны тренировки, бывает, что нужно просто приобнять, поддержать по‑человечески.
– Есть ли какие негативные моменты в этом матче? Что вам не понравилось в действиях вашей команды? Кажется, что игра была идеальной.
– Я очень рад за ребят, они провели хороший матч. В какие‑то моменты мы отдавали территорию, ослабевал прессинг, но в целом мы провели прекрасный матч.
– Как игра новичка Маркиньоса?
– Он недавно прибыл. Большую часть времени занимался документами. Конечно, он может лучше, это первые его 45 минут, но я знаю его качества, он точно нам поможет.
– Что сказал вам Олег Романцев перед стартовым свистком?
– Для меня большая честь, что мы выступаем в присутствии такого человека и легенды. Он пожелал удачи и хорошего сезона, – сказал Станкович.
Просто радуйтесь , что команда делает успехи. Зачем этот бред устраивать?
Адекватных фанатов Спартака я поздравляю с Барко и тем , что кажется угадали с тренером.
добавил Станкович.
Но так взгляд со стороны , Спартак сейчас помощнее вроде как