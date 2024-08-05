Станкович о 4 голах Угальде в 3 последних матчах: «Манфред – молодой парень, иногда он очень чувствительный. Бывает, что игрока нужно просто приобнять, поддержать по‑человечески»

Теги Спартак Крылья Советов Деян Станкович премьер-лига Россия Олег Романцев Матч ТВ Маркиньос Коста Манфред Угальде Футбол

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги игры с «Крыльями Советов».

Московский клуб одержал победу со счетом 3:0 в 3-м туре Мир РПЛ. Нападающий Манфред Угальде сделал дубль – теперь на его счету 4 гола в 3 последних матчах. 

– Вы расколдовали Угальде, он теперь забивает в каждом матче. В чем секрет? До вашего прихода у него была длительная серия без голов.

– Угальде – молодой парень, иногда он очень чувствительный. Часто для улучшения игры не нужны тренировки, бывает, что нужно просто приобнять, поддержать по‑человечески.

– Есть ли какие негативные моменты в этом матче? Что вам не понравилось в действиях вашей команды? Кажется, что игра была идеальной.

– Я очень рад за ребят, они провели хороший матч. В какие‑то моменты мы отдавали территорию, ослабевал прессинг, но в целом мы провели прекрасный матч.

– Как игра новичка Маркиньоса?

– Он недавно прибыл. Большую часть времени занимался документами. Конечно, он может лучше, это первые его 45 минут, но я знаю его качества, он точно нам поможет.

– Что сказал вам Олег Романцев перед стартовым свистком?

– Для меня большая честь, что мы выступаем в присутствии такого человека и легенды. Он пожелал удачи и хорошего сезона, – сказал Станкович

23 комментария
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Спартак - ЧЕМПИОН
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Ответ Евгений Кирилюк
Спартак - ЧЕМПИОН
Пожалуйста хватит.
Просто радуйтесь , что команда делает успехи. Зачем этот бред устраивать?
Адекватных фанатов Спартака я поздравляю с Барко и тем , что кажется угадали с тренером.
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Было очень трогательно , когда обнялся Олег Иванович и Деян
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Пока альянс Станкевича и Спартака выглядит очень привлекательно. Но и соперников не было серьезных. ЦСКА и Зенит могут надавать по ушам. Тем интереснее будет следить
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Станкович как батя в команде. Всех приобнимет, для всех найдет пару слов, приятно посмотреть.
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Угальде нужна была уверенность и продержка
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не хватало фарта в прошлом сезоне, сейчас голы пришли, но останавливаться не стоит чем быстрее сыграется с новичками, тем больше пользы будет приносить...
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Ответ Say Hello to the Robots
Станкович как батя в команде. Всех приобнимет, для всех найдет пару слов, приятно посмотреть.
Да , хороший мужик, вызывает симпатию
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Ответ trav
Пока альянс Станкевича и Спартака выглядит очень привлекательно. Но и соперников не было серьезных. ЦСКА и Зенит могут надавать по ушам. Тем интереснее будет следить
А ЦСКА кого из серьезных обыграли?))Пусть и крупно.
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Бросается в глаза даже в трансляциях как Станкович по отечески обнимает и подбадривает игроков , приятный дядька
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Ответ Саня Беляков
Пожалуйста хватит. Просто радуйтесь , что команда делает успехи. Зачем этот бред устраивать? Адекватных фанатов Спартака я поздравляю с Барко и тем , что кажется угадали с тренером.
Бывает так, что за адекватный коммент нужно просто обнять и поддержать по-человечески 🤝
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Душевно начал😁но сколько раз так бывало, а потом...Ждем и надеемся 💪
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Кажется, что игра была идеальной.(с).Бред.
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Какой же Станкович великодушный
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"...а иногда игрока нужно просто отстранить от команды"
добавил Станкович.
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Ответ KaaTim
Бывает так, что за адекватный коммент нужно просто обнять и поддержать по-человечески 🤝
🤝🤝
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Романцев ведь играл со Спартаком против станковича или ошибаюсь, тот интер с роналдо, был еще без серба..почему-то подумалось, когда Олег Иванович выходил
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Ответ Spartakus1984
А ЦСКА кого из серьезных обыграли?))Пусть и крупно.
Ровно как и Спартак )))

Но так взгляд со стороны , Спартак сейчас помощнее вроде как
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Ответ Slavnov
Романцев ведь играл со Спартаком против станковича или ошибаюсь, тот интер с роналдо, был еще без серба..почему-то подумалось, когда Олег Иванович выходил
Не. Тогда он в Лацио был и с Локо в кубке кубков 1999 играл. А со Спартаком играл в 2006 в Лч.
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Ответ Slavnov
Романцев ведь играл со Спартаком против станковича или ошибаюсь, тот интер с роналдо, был еще без серба..почему-то подумалось, когда Олег Иванович выходил
Пс. Но против Романцева, сейчас глянул, играл. В 2001, в апрельском матче вышел на 73 минуте в отборе к ЧМ 02.
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Ответ Spartakus1984
Кажется, что игра была идеальной.(с).Бред.
Так это не Станкович сказал.
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Ответ Amalfitano
Осталось только убрать Умярова и Денисова, а следующим летом купить вратаря для борьбы за чемпионство.
Что такое "чемпионство" и зачем за него бороться?
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