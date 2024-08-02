«Атлетико» продвинулся в переговорах по Альваресу, контракт будет на 5 лет. Осталось договориться с «Ман Сити» (Сезар Луис Мерло)

Хулиан Альварес близок к переходу в «Атлетико».

Как сообщает журналист Сезар Луис Мерло, мадридский клуб продвинулся в переговорах по аргентинскому форварду.

Уже было проведено несколько встреч с окружением игрока, и клуб стремится достичь соглашения с « ». Если сделка состоится, контракт Альвареса будет рассчитан на 5 лет.

Отмечается, что просил подписать .

В прошлом сезоне аргентинец провел 36 матчей, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач. Его статистика – здесь.