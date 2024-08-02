«Атлетико» продвинулся в переговорах по Альваресу, контракт будет на 5 лет. Осталось договориться с «Ман Сити» (Сезар Луис Мерло)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Диего Симеоне возможные трансферы Хулиан Альварес Футбол

Хулиан Альварес близок к переходу в «Атлетико».

Как сообщает журналист Сезар Луис Мерло, мадридский клуб продвинулся в переговорах по аргентинскому форварду.

Уже было проведено несколько встреч с окружением игрока, и клуб стремится достичь соглашения с «Манчестер Сити». Если сделка состоится, контракт Альвареса будет рассчитан на 5 лет.

Отмечается, что Диего Симеоне просил подписать Альвареса.

В прошлом сезоне АПЛ аргентинец провел 36 матчей, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач. Его статистика – здесь.

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41 комментарий
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Атлетико походу после Феликса снова накопили 100 млн.
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Ответ obidnyi
Я надеюсь у парня хватит мозгов не уходить из Сити
А почему нет? На клубном уровне все выиграл в Сити, в сборной тоже, жить в Мадриде явно привлекательнее чем в Манчестере, да и там он будет 100% основным игроком на которого будет делаться ставка) так что почему бы и нет
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Ответ samatzakirzyanov
Атлетико походу после Феликса снова накопили 100 млн.
Только в отличии от Феликса, этот парень свои 100 млн точно стоит. Альварес станет очень крутым усилением для Атлетико, если конечно договорятся с Ман Сити.
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Ответ Cearvm
По разговорам об игровом времени казалось, что у Хулиана большие амбиции. Мол, ротации в Сити мало, я готов, дайте мне ключевое место в основе топ-клуба, который борется за каждый турнир. И тут Атлетико, который уже много лет в стагнации с прилично постаревшими лидерами и без каких-либо внятных перспектив на Ла Лигу и ЛЧ, по составу на уровне Сосьедада, Вест Хэма или Дортмунда. Не знаю, зачем ему такой шаг назад. Кун Агуэро уходил в Сити, даже Гризманн в итоге рванул в Барсу, там не построить желаемой карьеры. Ему бы в Арсенал вместо Хавертца, вот это был бы номер)
Агуэро уходил в Сити, когда Сити не был таким грандом, а Гризманн в итоге в Барсе не заиграл и вернулся назад. Неудачные примеры. Атлетиков любом случае топ клуб и брал Ла Лигу, когда Барса и Реал были не так уж и слабы, так же играли в финале ЛЧ. В общем это явно не середняк, хотя, конечно, состав требует обновления, чем Атлетико сейчас и занимается.
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+15
Ответ Прилипп Фарфоров
Комментарий скрыт
Нет
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Я надеюсь у парня хватит мозгов не уходить из Сити
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+9
Ответ Папа Футбола
Только в отличии от Феликса, этот парень свои 100 млн точно стоит. Альварес станет очень крутым усилением для Атлетико, если конечно договорятся с Ман Сити.
Не уверен. Удивительно, но как только пропала прямая конкуренция с Холандом, Альварес исключительно сбавляет обороты. Кстати, похожее было с Жезусом - он очень круто начал, но чем дальше, тем хуже.
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+4
Гризманн уже возрастной, а Атм нужен динамичный нападающий, вот Альваресу идеально подходит
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Ответ Farkhod Tursunkulov
Это только мне так кажется, или он вот идеальный кандидат на замену Левандовскому
Абсолютно идеальный, но Барса даже на трансфер Ольмо и Уильямса найти деньги не может, а об Алваресе и речи быть не может.
+3
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Иными словами осталась самая малость
+3
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Если бы не Мбаппе, то напрашивался в Реал
+13
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По разговорам об игровом времени казалось, что у Хулиана большие амбиции. Мол, ротации в Сити мало, я готов, дайте мне ключевое место в основе топ-клуба, который борется за каждый турнир. И тут Атлетико, который уже много лет в стагнации с прилично постаревшими лидерами и без каких-либо внятных перспектив на Ла Лигу и ЛЧ, по составу на уровне Сосьедада, Вест Хэма или Дортмунда. Не знаю, зачем ему такой шаг назад. Кун Агуэро уходил в Сити, даже Гризманн в итоге рванул в Барсу, там не построить желаемой карьеры. Ему бы в Арсенал вместо Хавертца, вот это был бы номер)
+5
-3
+2
Ответ Cearvm
По разговорам об игровом времени казалось, что у Хулиана большие амбиции. Мол, ротации в Сити мало, я готов, дайте мне ключевое место в основе топ-клуба, который борется за каждый турнир. И тут Атлетико, который уже много лет в стагнации с прилично постаревшими лидерами и без каких-либо внятных перспектив на Ла Лигу и ЛЧ, по составу на уровне Сосьедада, Вест Хэма или Дортмунда. Не знаю, зачем ему такой шаг назад. Кун Агуэро уходил в Сити, даже Гризманн в итоге рванул в Барсу, там не построить желаемой карьеры. Ему бы в Арсенал вместо Хавертца, вот это был бы номер)
Не стоит забывать, что игрок выиграл все трофеи, которые мог, с клубом и сборной. Теперь ему просто хочется играть в основе постоянно. Атлетико - третий клуб Испании, с деньгами всё в порядке у клуба, тренер стабильный(даже читал где-то, что пытается играть в атаку, хотя сам лично Испанию не смотрю), так что почему бы и нет? Что ему терять? Выстрелит, заберут выше, например в Реал.
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Ответ David Martin_1116175716
Юношеский максимализм, я в шоке, еще переходит в команду-автобус
Атлетико уже давно не играет в автобус.
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Ответ Farkhod Tursunkulov
Это только мне так кажется, или он вот идеальный кандидат на замену Левандовскому
Очень хорошиц вариант, но сейчас Барса его не потянет по цене
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Зачем МС отпускать Альвареса, если Холланд сдувается? А главное, зачем Альваресу Атлетико? Это команда с очень специфическим стилем.
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Трансфер который пойдет всем на пользу скорее всего в Атлетико заиграет 🙌🏻
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Где бы ни оказался Альварес, он будет в очень тяжелом положении в следующем сезоне. Вначале отыграл на Копа Америка, затем на Олимпийских играх. Практически без летнего отдыха.
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Топ трансфер чувак в порядке,все умеет,надо было сразу ему идти в Атлетико,как Куну ,а оттуда уже в Сити.
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Ответ UnforgivenX2
да какие 100? после прошлогоднего сезона Альварес вряд ли более 60 стоит, ну мож 80 в расср6
Писали, что Сити просят 60 +17 млн фунтов. В общем не сотка, но Атлетико не тянет этот ценник, пока не продадут Феликса. Сити от Феликса отказались, надежда на саудитов. Но раз Атлетико договорились с Альваресом, то видимо либо нашли покупателей на Феликса, либо рассчитывают на то, что Сити согласятся в рассрочку отдать Альвареса.
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Хорошо было бы для Ла Лиги
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Это будет топ-трансфер.
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Ответ obidnyi
Очень хорошиц вариант, но сейчас Барса его не потянет по цене
Барса сейчас никого не потянет по цене
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За дёшево Сити его не отпустит .
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Ответ obidnyi
Я надеюсь у парня хватит мозгов не уходить из Сити
Смысл ему играть по праздником и простаивать когда хочет играть регулярно? Пеп не всегда ему место находит на поле потому что есть Холанд который когда здоров всегда в старте
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так сначала с клубом же надо договариваться. 🥸
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