«Атлетико» продвинулся в переговорах по Альваресу, контракт будет на 5 лет. Осталось договориться с «Ман Сити» (Сезар Луис Мерло)
Хулиан Альварес близок к переходу в «Атлетико».
Как сообщает журналист Сезар Луис Мерло, мадридский клуб продвинулся в переговорах по аргентинскому форварду.
Уже было проведено несколько встреч с окружением игрока, и клуб стремится достичь соглашения с «Манчестер Сити». Если сделка состоится, контракт Альвареса будет рассчитан на 5 лет.
Отмечается, что Диего Симеоне просил подписать Альвареса.
В прошлом сезоне АПЛ аргентинец провел 36 матчей, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач. Его статистика – здесь.