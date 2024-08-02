Агент Сафонов о «Спартаке»: «В составе много балласта, и они не могут избавиться от него. Зачем держать Соболева, если тренер видит, что он не хочет тренироваться?»
Алексей Сафонов считает, что в «Спартаке» много неподходящих игроков.
«Сейчас все в восторге от «Спартака», но они обязаны были обыграть «Химки». Барко – молодец, в первой игре забил. Посмотрим, как он себя покажет в дальнейших играх. Барко должен себя показать с сильнейшими командами.
Трансферы «Спартака»? Кто платит, тот и заказывает музыку. Взяли Дмитриева, одного из самых перспективных игроков. У них проблема в том, что в составе много балласта, и они не могут избавляться от него.
Соболев – хороший игрок, но то же самое говорили, что «Локомотив» не сможет без Дзюбы. Нет незаменимых игроков. Тренер видит, что игрок не хочет тренироваться. Зачем держать его? Если он не перейдёт в «Зенит», наверное, надо будет разговаривать со «Спартаком», – сказал футбольный агент.
Соболев в данном случае выступил как дятел...
Вы осознаете, что вы сейчас с просто обмениваетесь фантазиями и пытаетесь выяснить чьи фантазии более правильные?
Клуба "А" обращается в клуб "Б" с запросом на трансфер игрока? - Это позорно? Нет, вполне рабочая ситуация.
Клуб "Б" устанавливает для клуба "А" цену за игрока. Достаточно большую, т.к. это один из лидеров - Это позорно? Нет, абсолютно логичное действие со стороны клуба "Б".
Получив цену за игрока клуб "А" уходит думать, потому что запрос клуба "Б" действительно высокий. - Это позорно? Вроде не похоже.
В это время сам игрок узнает об интересе клуба "А", у него текут слюни на зарплату клуба "А", он представляет себя в кровати с кубком РПЛ и вот это все. Игрок устраивает демарш клубу "Б", чтобы за него снизили цену. Это позорно? Максимально да.
Так почему вы предъявляете претензии клубу "А", а не игроку, я понять не могу?
Зенит тратит большие суммы на игроков - Позор, разбазаривают народные деньги!
Зенит пытается сбить цену за игрока и сэкономить - Позор, Зенит со своими фантазиями пытается усидеть на двух стульях.
Простите, а как правильно то, чтобы не быть позором в глазах к&б?
Вы за все это заплатите, да, главное чтобы не фраер?
Это вы из шахмат взяли принцип "взялся - играй"? Или откуда такие убеждения, что если сделал предложения, то обязан купить в любом случае?
Отсюда
Вы назвали цифру с ней согласились, дальше ерзать это верх непрофессионализма
Не хотите? Ок ваш игрок с зарплатой под 3 лямов будет год в молодецкие, платите, не получите и этих 8 млн