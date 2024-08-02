Агент Сафонов о «Спартаке»: «В составе много балласта, и они не могут избавиться от него. Зачем держать Соболева, если тренер видит, что он не хочет тренироваться?»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Алексей Сафонов Александр Соболев Футбол

Алексей Сафонов считает, что в «Спартаке» много неподходящих игроков.

«Сейчас все в восторге от «Спартака», но они обязаны были обыграть «Химки». Барко – молодец, в первой игре забил. Посмотрим, как он себя покажет в дальнейших играх. Барко должен себя показать с сильнейшими командами. 

Трансферы «Спартака»? Кто платит, тот и заказывает музыку. Взяли Дмитриева, одного из самых перспективных игроков. У них проблема в том, что в составе много балласта, и они не могут избавляться от него.

Соболев – хороший игрок, но то же самое говорили, что «Локомотив» не сможет без Дзюбы. Нет незаменимых игроков. Тренер видит, что игрок не хочет тренироваться. Зачем держать его? Если он не перейдёт в «Зенит», наверное, надо будет разговаривать со «Спартаком», – сказал футбольный агент.

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43 комментария
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Вчера Владимир Владимирович встречал наших агентов. Сафонова там не было.
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думаю тема уже не актуальна по переходу, но стоит учитывать деталь если Соболев и дальше продолжит думать о переходе, а зенит сделку не будет проводить на условиях Спартака, то первый успешно потеряет длительное время без игровой практики, вторые в очередной раз покажут себя "во всей красе" по отношению к футболистам и это мягко говоря подтвердит скандирование трибун "зенит - позор российского футбола". Соболев в данном случае выступил как дятел...
А причем тут это скандирование вообще? Если не хотят идти на условие Спартака, то позор что ли? 😂
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Ответ Вячеслав Припузов
В других командах не меньше балласта, скорее больше в процентом соотношении, только в Спартаке в отличие от многих команд он более квалифицированный, Станкович судя по первым шагам умеет раскрыть игроков, не смотря на критику со стороны....
класс демонстрируется на дистанции, первые матчи не нужно переоценивать, физически качнуть на сборах команду не сложно, а вот в длинную держать форму и показывать результаты куда сложнее...
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Комментарий скрыт
Откуда мы можем знать кто куда сдал, если о процессе переговоров не знаем ничего конкретного?
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В других командах не меньше балласта, скорее больше в процентом соотношении, только в Спартаке в отличие от многих команд он более квалифицированный, Станкович судя по первым шагам умеет раскрыть игроков, не смотря на критику со стороны....
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Ответ </c/>
думаю тема уже не актуальна по переходу, но стоит учитывать деталь если Соболев и дальше продолжит думать о переходе, а зенит сделку не будет проводить на условиях Спартака, то первый успешно потеряет длительное время без игровой практики, вторые в очередной раз покажут себя "во всей красе" по отношению к футболистам и это мягко говоря подтвердит скандирование трибун "зенит - позор российского футбола". Соболев в данном случае выступил как дятел...
Если покупатель не соглашается на условия продавца и уходит с рынка, то это позор? Вы правильно понимаете суть слов или просто взбрызгиваете на лопасти?
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Такие агенты, как Сафонов, Шпинев и иже с ними - самый главный балласт всего российского футбола, от них нужно избавляться в первую очередь, тянут своих клиентов в пропасть...
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Ответ Стас Вор
Вчера Владимир Владимирович встречал наших агентов. Сафонова там не было.
Агент Сафонов под прикрытием Соболева расчищает в Спартаке поляну для себя !))
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думаю тема уже не актуальна по переходу, но стоит учитывать деталь если Соболев и дальше продолжит думать о переходе, а зенит сделку не будет проводить на условиях Спартака, то первый успешно потеряет длительное время без игровой практики, вторые в очередной раз покажут себя "во всей красе" по отношению к футболистам и это мягко говоря подтвердит скандирование трибун "зенит - позор российского футбола".

Соболев в данном случае выступил как дятел...
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Ответ Олег Сагайдачный
Ромбик теряет "вес".
Углы.
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А кто его держит или надо бесплатно отпустить и еще за расторжение контракта доплатить?
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Ответ SMART789
На условия ФК Зенит готов был пойти пока эти условия не начали менять каждый день Вы назвали цифру с ней согласились, дальше ерзать это верх непрофессионализма Не хотите? Ок ваш игрок с зарплатой под 3 лямов будет год в молодецкие, платите, не получите и этих 8 млн
Откуда вы это можете знать?
Вы осознаете, что вы сейчас с просто обмениваетесь фантазиями и пытаетесь выяснить чьи фантазии более правильные?
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Ответ </c/>
есть конкретная сумма выкупа, а не хотелки зенита её сбить и не желание Спартака уступать в этом вопросе вполне логично...
Ты реально не понимаешь что ли? Сумма выкупа дельфина совсем несуразная, Зенит готов был купить его за другие деньги. Спартак не захотел. Такое случается сплошь и рядом. Причем здесь фраер, позор...
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Ответ </c/>
думаю тема уже не актуальна по переходу, но стоит учитывать деталь если Соболев и дальше продолжит думать о переходе, а зенит сделку не будет проводить на условиях Спартака, то первый успешно потеряет длительное время без игровой практики, вторые в очередной раз покажут себя "во всей красе" по отношению к футболистам и это мягко говоря подтвердит скандирование трибун "зенит - позор российского футбола". Соболев в данном случае выступил как дятел...
Интересная логика. Давайте разложим его на составляющие.
Клуба "А" обращается в клуб "Б" с запросом на трансфер игрока? - Это позорно? Нет, вполне рабочая ситуация.
Клуб "Б" устанавливает для клуба "А" цену за игрока. Достаточно большую, т.к. это один из лидеров - Это позорно? Нет, абсолютно логичное действие со стороны клуба "Б".
Получив цену за игрока клуб "А" уходит думать, потому что запрос клуба "Б" действительно высокий. - Это позорно? Вроде не похоже.
В это время сам игрок узнает об интересе клуба "А", у него текут слюни на зарплату клуба "А", он представляет себя в кровати с кубком РПЛ и вот это все. Игрок устраивает демарш клубу "Б", чтобы за него снизили цену. Это позорно? Максимально да.
Так почему вы предъявляете претензии клубу "А", а не игроку, я понять не могу?
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Ответ Вячеслав Припузов
Такие агенты, как Сафонов, Шпинев и иже с ними - самый главный балласт всего российского футбола, от них нужно избавляться в первую очередь, тянут своих клиентов в пропасть...
мало того, что клиентов, так еще и целые клубы в 1,2 лигах. Типа Кубани и Волгаря, обкатывая в них своих клиентов.
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Ответ schwein
Это проблемы менеджмента клубов - конкурентов. Может стоит в своем болоте навести порядок для начала?
Наводите.
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есть сумма выкупа плати и забирай...всё остальное фантазии и желание зенита рыбку съесть и .... сесть...) Архитектор...ты если отписываешь мне, то зачем как некоторые другие сбгт с сайта меня в чёрный список внесли..)
>всё остальное фантазии и желание зенита рыбку съесть
Зенит тратит большие суммы на игроков - Позор, разбазаривают народные деньги!
Зенит пытается сбить цену за игрока и сэкономить - Позор, Зенит со своими фантазиями пытается усидеть на двух стульях.

Простите, а как правильно то, чтобы не быть позором в глазах к&б?
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Комментарий скрыт
А я правильно понимаю, что допустим, приходите вы в автосалон за новой машиной, вам озвучивают цену и она вас устраивает. А когда начинаете читать ДКП, то обнаруживаете еще допов на 10% стоимости, каско за оверпрайс и какую нибудь расширенную гарантию дилера на 5 лет за 100500 рублей в месяц. И от всего этого нельзя отказаться.
Вы за все это заплатите, да, главное чтобы не фраер?
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Ответ Mandalawandalaz
Пусть бегает по кругу в Тарасовке.
Лучше вокруг Тарасовки, у ворот, нечего атмосферу портить...
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Ответ Стас Вор
Очень напоминает ситуацию с Кордобой. Будет сделка или нет, а в клубах- конкурентах начинаются разборки.
Это проблемы менеджмента клубов - конкурентов. Может стоит в своем болоте навести порядок для начала?
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ещё раз, если зенит действительно делал предложение Соболеву в результате чего игрок пошёл на действия которые вынудили клуб его отстранить и при этом, зенит самоустранится от сделки в конечном итоге, то это будет очередным позорищем и той цитатой о фраере...тут вариант только один, выкупать игрока, а не искать оправдания что за игрока выдвигают какие-то условия и меняют суммы...сумма выкупа известна...
>то будет очередным позорищем и той цитатой о фраере
Это вы из шахмат взяли принцип "взялся - играй"? Или откуда такие убеждения, что если сделал предложения, то обязан купить в любом случае?
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Ответ Полуэктов Пётр
Откуда вы это можете знать? Вы осознаете, что вы сейчас с просто обмениваетесь фантазиями и пытаетесь выяснить чьи фантазии более правильные?
https://www.sports.ru/football/person/timur-gurtskaya/

Отсюда
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Ответ </c/>
думаю тема уже не актуальна по переходу, но стоит учитывать деталь если Соболев и дальше продолжит думать о переходе, а зенит сделку не будет проводить на условиях Спартака, то первый успешно потеряет длительное время без игровой практики, вторые в очередной раз покажут себя "во всей красе" по отношению к футболистам и это мягко говоря подтвердит скандирование трибун "зенит - позор российского футбола". Соболев в данном случае выступил как дятел...
На условия ФК Зенит готов был пойти пока эти условия не начали менять каждый день

Вы назвали цифру с ней согласились, дальше ерзать это верх непрофессионализма

Не хотите? Ок ваш игрок с зарплатой под 3 лямов будет год в молодецкие, платите, не получите и этих 8 млн
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Ответ </c/>
класс демонстрируется на дистанции, первые матчи не нужно переоценивать, физически качнуть на сборах команду не сложно, а вот в длинную держать форму и показывать результаты куда сложнее...
Согласен, всегда так при новом тренере хорошо начинают(матчи с Химками и в кубке, так себе показатель), поэтому не стоит говорить о чемпионстве или о какой-то супер игре
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Пусть бегает по кругу в Тарасовке.
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Соболева нужно не отпускать, а опускать. С небес на землю, а не то, что вы подумали, сидельцы спортса.
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А зачем говорить про Соболева,если его уже все забыли?
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Возможно,отстранение воспитательная мера и первый звоночек игроку.Если Александр сделает правильные выводы,разумно отреагирует на справедливую критику его вновь увидим в составе.Ведь в хорошей форме он способен на многое...
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Без балласта Спартак всплывёт посередине проруби.
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