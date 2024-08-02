Агент Сафонов о «Спартаке»: «В составе много балласта, и они не могут избавиться от него. Зачем держать Соболева, если тренер видит, что он не хочет тренироваться?»

Алексей Сафонов считает, что в «Спартаке» много неподходящих игроков.

«Сейчас все в восторге от « », но они обязаны были обыграть «Химки». Барко – молодец, в первой игре забил. Посмотрим, как он себя покажет в дальнейших играх. Барко должен себя показать с сильнейшими командами.

Трансферы «Спартака»? Кто платит, тот и заказывает музыку. Взяли Дмитриева, одного из самых перспективных игроков. У них проблема в том, что в составе много балласта, и они не могут избавляться от него.

– хороший игрок, но то же самое говорили, что «Локомотив» не сможет без Дзюбы. Нет незаменимых игроков. Тренер видит, что игрок не хочет тренироваться. Зачем держать его? Если он не перейдёт в «Зенит», наверное, надо будет разговаривать со «Спартаком», – сказал футбольный агент.