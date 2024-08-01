Неймар о восстановлении от травмы: «Бывают дни, когда хочется все бросить, но я воин, который не остановится, пока не добьется своего! Бог – моя сила и крепость»

Неймар рассказал о тяжелом восстановлении после травмы.

32-летний вингер « » не играет с октября, после того как порвал крестообразную связку во время выступлений за сборную Бразилии.

«После этой травмы бывают трудные дни, когда хочется все бросить. Трудно пройти через все это.

Но я воин, который не остановится, пока не добьется своего! Бог – моя сила и моя крепость. Мы будем бороться каждый день», – написал .