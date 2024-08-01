Неймар о восстановлении от травмы: «Бывают дни, когда хочется все бросить, но я воин, который не остановится, пока не добьется своего! Бог – моя сила и крепость»

Теги травмы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль религия Футбол

Неймар рассказал о тяжелом восстановлении после травмы.

32-летний вингер «Аль-Хилаля» не играет с октября, после того как порвал крестообразную связку во время выступлений за сборную Бразилии.

«После этой травмы бывают трудные дни, когда хочется все бросить. Трудно пройти через все это.

Но я воин, который не остановится, пока не добьется своего! Бог – моя сила и моя крепость. Мы будем бороться каждый день», – написал Неймар

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32 комментария
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Ответ Team_Coach
Кто ты воин?
Неймар младший, сын Неймара старшего)
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Кто ты воин?
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Воин, рассмешил 😁😂
Скорее сейчас ты матёрый аферист, развели с батей Аль-Хиляль на 100 млн в год и исчезли.
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Воин и Ннймар понятия несовместимые.
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"После этой травмы бывают трудные дни, когда хочется все бросить. Трудно пройти через все это.
Но я воин, который не остановится, пока не добьется своего!"- Неймар после проигранной партии в покере
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Бог не одобряет картинные падания и заламывания рук, поэтому ты сейчас там ,где есть .И профукан талант от того самого Бога
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Ответ Team_Coach
Кто ты воин?
--Кто ты твиттерный воин?
-- Неймар Джуниор! Сын Неймара, который не джуниор, а наоборот!
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Ответ Roman Araslanov
Неймар: Бывают дни, когда опустишь руки…
Эта цитата нагло украдена у Дзюбы
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Такие воины никому не нужны, которые на карнавале и др сестры тусят, а футбол это десятый момент, ещё и рано уехал в пустыню
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Стетхэм показался по заголовку
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Воином как раз таки Неймар и никогда не был)))
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Бросай всё Ней к чертям, как говорится карты, деньги, два ствола, но в твоем случае ограничимся картами, а точнее покером, ты его обожаешь и у тебя получается, хороший ты парень, я тебя люблю, но поезжай в Вегас или Макао и играй, играй, играй….♥️♠️♦️♣️🃏
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Воин Ордена Вечной Травмы
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Ответ Ллб
Эта цитата нагло украдена у Дзюбы
Неее... У Дзубы вся сила в руках, возможно сборная по гандболу, потеряла очень талантливого игрока...
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Стетхем сейчас вахуи , в копилку добавил🤣✊👍
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Бразильский ассасин. Мастер взять деньги и уйти в тень.
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Добиться своего это выкачать больше бабла с арабов?))
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Неймар: Бывают дни, когда опустишь руки…
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А чего, собственно? Заработать ещё больше? Футбол-то он давно бросил.
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Без проблем
Как низко вы себя оцениваете
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Ответ Диандерталец
Отдай ему своё здоровье, а он тебе все свои деньги.
Без проблем
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Ответ Astret
Воин и Ннймар понятия несовместимые.
Он скорее Руби Роуд из "Пятого элемента"☝🏻🤣🤣🤣
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Неймар нужен футболу, последний кудесник мяча, валяется на поле сколько влезеть..
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Разве что воин клавиатуры и мыши
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"воииннн"...... Воины не плачет.
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За 500 тысяч рублей если бы играл... Повторил бы?
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Деньги, твоя сила и крепость...
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ага диванный
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Бывают дни, когда опустишь руки
И нет ни снов, ни музыки, не сил.

Но окружение помогает! 😍
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воен. отстаивал свою честь за покерными столами 💪
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