Неймар о восстановлении от травмы: «Бывают дни, когда хочется все бросить, но я воин, который не остановится, пока не добьется своего! Бог – моя сила и крепость»
Неймар рассказал о тяжелом восстановлении после травмы.
32-летний вингер «Аль-Хилаля» не играет с октября, после того как порвал крестообразную связку во время выступлений за сборную Бразилии.
«После этой травмы бывают трудные дни, когда хочется все бросить. Трудно пройти через все это.
Но я воин, который не остановится, пока не добьется своего! Бог – моя сила и моя крепость. Мы будем бороться каждый день», – написал Неймар.
Скорее сейчас ты матёрый аферист, развели с батей Аль-Хиляль на 100 млн в год и исчезли.
Но я воин, который не остановится, пока не добьется своего!"- Неймар после проигранной партии в покере
-- Неймар Джуниор! Сын Неймара, который не джуниор, а наоборот!
И нет ни снов, ни музыки, не сил.
Но окружение помогает! 😍