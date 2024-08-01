Вице-президент ПАОК: «Чалов подписал контракт на три года. Вечером – видео-презентация игрока»
Федор Чалов подписал трехлетний контракт с ПАОК.
Об этом сообщил вице-президент греческого клуба Кириакос Кириакос.
«Федор Чалов подписал контракт с нашим клубом на три года.
Сегодня вечером будет выложена видео-презентация игрока», – сказал Кириакос.
Сообщалось, что армейцы получат за 26-летнего форварда 3 миллиона евро. 26-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. За московский клуб форвард сыграл 261 матч и забил 89 голов, став обладателем Кубка и Суперкубка России.
Подробная статистика россиянина доступна здесь.
Чалов о переходе из ЦСКА в ПАОК: «Спасибо клубу за 18 лет. Цвета меняются, история продолжается 🔴🔵➡️⚫️⚪️»
Пожелаю удачи 👍🏾
В Греции всё есть (с)
На Ютубе? Возможно мы ее не увидим)
На вход дайте, а то опять будем сопли жевать