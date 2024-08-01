Вице-президент ПАОК: «Чалов подписал контракт на три года. Вечером – видео-презентация игрока»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Федор Чалов Спорт-Экспресс Футбол

Федор Чалов подписал трехлетний контракт с ПАОК.

Об этом сообщил вице-президент греческого клуба Кириакос Кириакос.

«Федор Чалов подписал контракт с нашим клубом на три года.

Сегодня вечером будет выложена видео-презентация игрока», – сказал Кириакос.

Сообщалось, что армейцы получат за 26-летнего форварда 3 миллиона евро. 26-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. За московский клуб форвард сыграл 261 матч и забил 89 голов, став обладателем Кубка и Суперкубка России.

Подробная статистика россиянина доступна здесь.

Чалов о переходе из ЦСКА в ПАОК: «Спасибо клубу за 18 лет. Цвета меняются, история продолжается 🔴🔵➡️⚫️⚪️» 

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20 комментариев
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Чал, только удачи! пусть все получится!
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Ну нормально, 3 года . Удачи.
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Заодно в следующий круг лиги чемпионов вышли.
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Фёдору — успехов и хорошей реализации! Не прощаемся, как говорится! ЦСКА всегда будет для него родным домом, все двери всегда открыты ❤️💙
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Ответ thesuperdrum
Фёдору — успехов и хорошей реализации! Не прощаемся, как говорится! ЦСКА всегда будет для него родным домом, все двери всегда открыты ❤️💙
было бы красиво после Европы вернуться и забить 11 оставшихся голов до сотни)
+4
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+4
Вперёд, к лиге Чемпионов!
+3
0
+3
Ответ S. A.
ПАОК Чалова-Оздоева сюдааааа!
Миранчука Антона подвезти еще могут)
+4
-1
+3
ПАОК Чалова-Оздоева сюдааааа!
+7
-4
+3
Тут или трамплин , или тупик ☝🏽… Но в любом случает Чалов идет ва-банк!
Пожелаю удачи 👍🏾
+2
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+2
Удачи Фёдору !
В Греции всё есть (с)
+2
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Где фото с Бабаевым...
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Любому российскому игроку хочется пожелать удачи за рубежом. Тем более, мало их. Да и Чалов вроде нормальный парень, ни в какой фигне замечен не был
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"Сегодня вечером будет выложена видео-презентация игрока"

На Ютубе? Возможно мы ее не увидим)
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Пока фото без Бабаева не увижу - не поверю.
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Да и в рот параход!
На вход дайте, а то опять будем сопли жевать
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Увидим через год в Зените.
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Я вот не могу понять, почему он так дешево оценен. 26 лет, забивает не мало в последнее время
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