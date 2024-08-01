Вице-президент ПАОК: «Чалов подписал контракт на три года. Вечером – видео-презентация игрока»

Федор Чалов подписал трехлетний контракт с ПАОК.

Об этом сообщил вице-президент греческого клуба Кириакос Кириакос.

« подписал контракт с нашим клубом на три года.

Сегодня вечером будет выложена видео-презентация игрока», – сказал Кириакос.

Сообщалось, что армейцы получат за 26-летнего форварда 3 миллиона евро. 26-летний Чалов является воспитанником . За московский клуб форвард сыграл 261 матч и забил 89 голов, став обладателем Кубка и Суперкубка России.

Подробная статистика россиянина доступна здесь.

Чалов о переходе из ЦСКА в ПАОК: «Спасибо клубу за 18 лет. Цвета меняются, история продолжается 🔴🔵➡️⚫️⚪️»