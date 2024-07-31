Роналду назвал Джорджину женой на съемках рекламного ролика. Официально о свадьбе пары не сообщалось

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд девушки и спорт Джорджина Родригес Футбол

Криштиану Роналду назвал Джорджину Родригес своей женой.

Пара находится в отношении уже семь лет, однако официально об их свадьбе не сообщалось.

На этой неделе 39-летний футболист появился в новом видео для фитнес-бренда Whoop.

«Самое главное – это не то, что ты делаешь, а то, что ты должен это делать.

Когда я не тренируюсь в клубе, мне нравится заниматься дома с женой. Я могу подталкивать [к работе] ее, а она – меня», – сказал футболист, проводя экскурсию по своему домашнему спортзалу.

Отвечая на просьбу People прокомментировать ситуацию, пресс-секретарь Роналду сказал: «На данный момент я не знаю, женат ли Криштиану на Джорджине».

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39 комментариев
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Одна новость футбольнее другой сегодня
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Ответ Aleksey Yashin
Одна новость футбольнее другой сегодня
Сегодня новости на спортсе - «залупа» какая-то
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Эти идиоты думают Роналду есть дело до юр.формальностей как называть девушку с которой у него трое детей?
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Ну не залупой, уже хорошо.
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Роналдо и Джорджина, любовницы Уокера, жена Сафонова, Коллимор против холодного оружия под музыку… что за ##### ??
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Джорджина - жена для съёмок рекламного ролика.
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«Господин назначил меня любимой женой» (с)
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Ответ cektor
официально он гей ...
...мер?
...зер?
...ша?
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Ответ elkiro
Сегодня новости на спортсе - «залупа» какая-то
Женский финал в стрельбе из лука закончился позавчера.
За лупой больше никто не пойдёт.
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"Назвал женой- женись!"- сказала Джорджина.

...никогда Роналду еще не был так близко к провалу....
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Винни Джонс схватил Гаскойна за яйца на футбольном поле. Официально о любви Джонса к мужским яйцам не сообщалось
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Хорошо, что Джорджина не назвала его женой
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Ответ Птюч
Я так понимаю, все ждут свадьбу в стиле Бекхэмов.
В их семье будет свадьба только его дочерей. Джоржине это не грозит.
+1
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Муж и жена - один Роналду
+3
-2
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Спротс пробивает дно за дном
+3
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Ответ Aleksey Yashin
Одна новость футбольнее другой сегодня
Я вообще не понимаю, зачем эти околофутбольные новости на нашем сайте о знаменитостях
+1
-1
0
Он не сказал чем заниматься
+2
-2
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Ответ proojiy12@gmail.com
Не трое, а двое.Трои от суррогатных.
Один умер ребёнок
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Ответ Александр Охотко
Эти идиоты думают Роналду есть дело до юр.формальностей как называть девушку с которой у него трое детей?
Я так понимаю, все ждут свадьбу в стиле Бекхэмов.
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Ответ rigobersong
Ещё где-то сзади на своем болиде пытается пристроиться Ральф Шумахер:))
Не забивайте и про синего Дионисия
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Ответ BBMSK2021
Роналдо и Джорджина, любовницы Уокера, жена Сафонова, Коллимор против холодного оружия под музыку… что за ##### ??
Не важно что они пишут. Важно, что они должны писать (*с*)
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Ответ elkiro
Сегодня новости на спортсе - «залупа» какая-то
что за мем с "залупой"?) не нашел такой новости сегодня-вчера
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Так, а вот этих сегодня - в «Давай Поженимся»
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Но ведь в рекламе даже актеры называют друг друга парами, что здесь такого?
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Вот это шок.😱 Не зайкой, не кошечкой, не солнышком, а женой?
Развод не за горами
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Многие знаменитости официально не регистрируют свои отношения.
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там, в краю далёком, буду тебе женооооой
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