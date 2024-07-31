«Все в наших цветах». «Зенит» назвал девиз на сезон столетия клуба

Теги Зенит премьер-лига Россия стиль Футбол

«Зенит» назвал девиз на сезон-2024/25 – «Все в наших цветах».

«Победитель задает тон. Победитель задает цвет. Вот уже шесть лет подряд главные цвета российского футбола – сине-бело-голубые. Наши цвета.

Новый сезон – всегда чистый лист, и его историю каждый стремится написать собственными красками. Мы никому не уступали это право в последние годы, не собираемся и сейчас – в сезон столетия «Зенита». Потому что это наш сезон – и в нашем сезоне все будет по-нашему.

Все в наших цветах», – говорится в сообщении петербургского клуба. 

«Зенит» также опубликовал видеоролик, в котором обыгрывается этот девиз. В видео достопримечательности Санкт-Петербурга окрасились в цвета клуба. В синий окрасились также розовые фламинго, «Черный супрематический квадрат» Казимира Малевича и другие объекты.

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41 комментарий
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Скорее в цветах денег государственного Газпрома
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Ответ sp.msk.86
ЛГБТ тоже подойдет)
Примерь на себя, будет в масть.
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Черный есть?
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Так, все или всё?
Хотя сезон уже расписан😏
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Логичнее было в ролике показывать Матч ТВ и РФС
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Ответ Ебздрогыч
В которых по-прежнему нет черного? Или все-таки есть, но про это неудобно вспоминать?
Сине-бело-голубой. Ткни пальцем, где здесь есть чёрный.
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Всё в цветах зенита: унитаз, ершик, туалетная бумага, швабра, половой коврик
+2
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Как же корёжит тут "народных")
Нужно больше таких роликов
+7
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Все будет по нашему кабинету!
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Ответ Spartakus1984
Фууу,мерзкие.
спартачи?
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Ответ Матрос Кот
Кстати для тех кто не знает истории.В 1961 году были ликвидорованы ДСО Зенит и Буревестник. ФК Зенит перешел в ДСО Труд и домашняя форма была красная футболка и белые трусы. Вот.
кто не знает, то массовое употребление допинга спартак должен был быть расформирован
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Ответ Александр Васильев
спартачи?
Что с мылом и дезодорантом? Завезли?
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Ответ kokakoka
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Spartakus1984
Все стебутся над вами,как пытаетесь показать всем величие,выпрыгивая из штанов.Скромносиь не знаете,что такое?
Болельщик к&б рассказывает про скромность.
Это как эскортница рассказывает про скромность.
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Ответ ТрактоПоктер
Как же корёжит тут "народных") Нужно больше таких роликов
Все стебутся над вами,как пытаетесь показать всем величие,выпрыгивая из штанов.Скромносиь не знаете,что такое?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален модератором
Написал юзер с голубой аватаркой.
- Иронично! (голосом Михалкова)
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Ответ RomanAS
Черный есть?
Экзотики захотелось?
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Ответ Ростовский
В субботу Ростов попустит Зенит и разбавит Питер желто-синими цветами.
Не дорос еще Ростов до этого, тренируйтесь на московских мышах.
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Ответ Toporila
Всё в цветах зенита: унитаз, ершик, туалетная бумага, швабра, половой коврик
И ты.
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Ответ Ебздрогыч
В которых по-прежнему нет черного? Или все-таки есть, но про это неудобно вспоминать?
Главное, что уголовников никто не покрывает!
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Ответ Давид Agabekyan
Комментарий удален модератором
Ещё и гид) https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.aa767a8e-66a9ffe0-66adda39-74722d776562/https/en.m.wikipedia.org/wiki/Spartacus_International_Gay_Guide
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Ответ Давид Agabekyan
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Ответ sp.msk.86
ЛГБТ тоже подойдет)
Комментарий удален модератором
Весь сезон в наших цветах, испытать усиленные провинциальные комплексы по отношению к Спартаку, потужно выйграть Мальмё, позорно уступить Брюгге, и всё это с помощью негров на бюджетные деньги, за которых перплачено втридорога - Зенит уточнил девиз на столетие клуба.
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Нормальный ролик !
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В комментариях ожидаемо страдания и желчь от "всей России"
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Кстати для тех кто не знает истории.В 1961 году были ликвидорованы ДСО Зенит и Буревестник. ФК Зенит перешел в ДСО Труд и домашняя форма была красная футболка и белые трусы. Вот.
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Спортсы, не всЕ, а всË. Как можно так родной язык не уважать?
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Комментарий удален модератором
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