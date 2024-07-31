«Все в наших цветах». «Зенит» назвал девиз на сезон столетия клуба
«Зенит» назвал девиз на сезон-2024/25 – «Все в наших цветах».
«Победитель задает тон. Победитель задает цвет. Вот уже шесть лет подряд главные цвета российского футбола – сине-бело-голубые. Наши цвета.
Новый сезон – всегда чистый лист, и его историю каждый стремится написать собственными красками. Мы никому не уступали это право в последние годы, не собираемся и сейчас – в сезон столетия «Зенита». Потому что это наш сезон – и в нашем сезоне все будет по-нашему.
Все в наших цветах», – говорится в сообщении петербургского клуба.
«Зенит» также опубликовал видеоролик, в котором обыгрывается этот девиз. В видео достопримечательности Санкт-Петербурга окрасились в цвета клуба. В синий окрасились также розовые фламинго, «Черный супрематический квадрат» Казимира Малевича и другие объекты.
Хотя сезон уже расписан😏
Нужно больше таких роликов
Это как эскортница рассказывает про скромность.
- Иронично! (голосом Михалкова)