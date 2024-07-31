«Не Глушенкова, а «Зенит» нужно сдерживать. Плана нет, и мы не будем его придерживаться». Карпин о матче с петербуржцами

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Максим Глушенков Футбол

Валерий Карпин заявил, что у него еще нет плана на матч с «Зенитом».

«Ростов» сыграет с петербургской командой на выезде 3 августа. 

– Следующий матч будет с «Зенитом». Как «Ростов» будет сдерживать Глушенкова?

– Не Глушенкова, а «Зенит» нужно сдерживать.

– Сейчас он лучший игрок в составе. Может, есть какой-то определенный план?

– И что? Про остальных можно забыть? «Зенит» нужно сдерживать. Все по ходу увидите.

– То есть план есть?

– Нет. Плана нет, и мы не будем его придерживаться, – сказал главный тренер «Ростова». 

Пресс‑атташе «Ростова» не дал Карпину ответить о вызове Глушенкова в сборную России: «Спасибо, но этот вопрос не по игре»

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57 комментариев
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Явная провокация от журналистов, мол, лучший игрок, которого не вызывают в сборную. А потом удивляемся, почему ВГК отвечает в такой резкой манере
+42
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+41
Ответ Снова Я
Что ему Глушенков такого сделал?
Зачем его постоянно спрашивают про Глушу, вот вопрос куда более интересный
+15
0
+15
- Скажите, у вас с самого начала была какая-то тактика, и вы её придерживались?
- С самого начала у меня не было никакой тактики, и я её не придерживался.
+9
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+9
Ответ thesuperdrum
Явная провокация от журналистов, мол, лучший игрок, которого не вызывают в сборную. А потом удивляемся, почему ВГК отвечает в такой резкой манере
Согласен с Вами. Я в данной ситуации на стороне Карпина. И дело даже не в сборной и в Глушенкове, а в сути его ответа на этот вопрос. А по сути Карпин ответил верно - в Зените много кто может забить гол или отдать передачу. Тот же Артур, забивший недавно "чемпионский" гол Ростову, не даст соврать ;)
+10
-1
+9
Ответ Снова Я
Что ему Глушенков такого сделал?
В смысле что ему Глушенков сделал? Что Карпин такого сказал-то? Зачем Глушенкова сдерживать, когда в "Зените" опасность от кучи игроков исходит? Тот же Вендел, который на Глушенкова пять голевых отдал.
+6
0
+6
Ответ Любитель шоколада
Лучший способ сдерживать Зенит следующий. Надо всем клубам РПЛ договориться и прописывать в контракты игроков отсутствие отступных при продаже в Зенит. Пусть Зенит за Глушенкова платит как за Вендела. Раз Зенит решил и дальше пылесосить лигу пусть платит за это по полной.
>всем клубам РПЛ договориться и прописывать в контракты игроков отсутствие отступных при продаже в Зенит.
Вам игроки не согласуют такие контракты, в которых полностью отсекается возможность уйти в клуб - чемпион страны.
+8
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+6
Лучший не Глушенков а Вендел,без него не было бы голов
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+5
Ответ Dizzod
И каковы шансы пройти отбор ЧМ без Глушенкова?
Чтобы пройти отбор ЧМ, надо сначала попасть на отбор ЧМ.
+5
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Ответ Dmitry Orlov
- Скажите, у вас с самого начала была какая-то тактика, и вы её придерживались? - С самого начала у меня не было никакой тактики, и я её не придерживался.
Да, ответ Карпина прикольный. ИМХО, должен войти в мемы РПЛ :)
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+4
Ответ Любитель шоколада
Игроков никто спрашивать не будет. Руководители клубов договорятся и пункт об отсутствии отступных при продаже в Зенит будет включаться в контракты всех игроков.
>Игроков никто спрашивать не будет.
Наивный чукотский юноша. Это вас никто спрашивать не будет.
+4
0
+4
Ответ thesuperdrum
Явная провокация от журналистов, мол, лучший игрок, которого не вызывают в сборную. А потом удивляемся, почему ВГК отвечает в такой резкой манере
И каковы шансы пройти отбор ЧМ без Глушенкова?
+4
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+3
Ответ Любитель шоколада
Проблема не в Глушенкове а в Зените который пользуясь наличием безлимитного спонсора может выдернуть из любой команды ключевого игрока. И с этим что то нужно делать.
Обратись в " Лигу сексуальных реформ". Может быть там помогут.
+5
-2
+3
Ответ Снова Я
Что ему Глушенков такого сделал?
Уже писали об этом,как то Карпин на последних минутах матча сказал Глушенкову переодеваться и выходить на замену,тот тот все делал не спеша,показывая всем видом,что не хочет.Глкшенков токсичный,может изменился,повзрослел,но раньше таким был,Карпин таких не переваривает,пример тому Дзюба
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+3
Ответ Любитель шоколада
А подгорает у вас от перспектив такого соглашения знатно. Это же будет прекрасно - или платишь за Глушенкова как за Вендела или идешь лесом.
>А подгорает у вас от перспектив такого соглашения знатно.
У меня?
Вы чуть чуть путаете. Я ржу с ваших детских фантазий.
Банально у меня не может подгорать просто по тому, что это идея сомнительного пользователя на форуме, а значит, шанс реализации такой идеи примерно такой же, как встретить на улице живого динозавра.
+2
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+2
Ответ Любитель шоколада
Проблема не в Глушенкове а в Зените который пользуясь наличием безлимитного спонсора может выдернуть из любой команды ключевого игрока. И с этим что то нужно делать.
Спартак твой, от Глушенкова отказался, а теперь, ему Зенит виноват! Ты, просто фонарь!)))))))))))
+1
0
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Обратись в " Лигу сексуальных реформ". Может быть там помогут.
судя по его постам, он ее и основал
+1
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Ответ Dmitry Orlov
- Скажите, у вас с самого начала была какая-то тактика, и вы её придерживались? - С самого начала у меня не было никакой тактики, и я её не придерживался.
А вообще это звучит как угроза, типа "Плана нет, но вы держитесь"
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Ответ thesuperdrum
Явная провокация от журналистов, мол, лучший игрок, которого не вызывают в сборную. А потом удивляемся, почему ВГК отвечает в такой резкой манере
Так Карпин сам ранее создал своим комментариями такую ситуацию с Глушенковым
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Ответ ЗЕНИТ65
А когда и если попадём на отбор ЧМ, то уже будет другая сборная и тем более другой тренер.
Вообще не факт. Может быть, много тех же самых игроков и тот же самый тренер.
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Ответ Любитель шоколада
Игроков и агентов никто спрашивать не будет. Руководители клубов договорятся и пункт об отсутствии отступных при продаже в Зенит будет включаться в контракты всех игроков. Не устраивает такой пункт ? Переходи в другой чемпионат.
>Игроков и агентов никто спрашивать не будет.

Что значит "не будут спрашивать"? Контракты с кем подписываются? Вот у тебя есть игрок в академии, свой - ему и предлагай условия по контракту. А если игрок не твой, и ты хочешь его купить, то игрок и агент выдвигают условия, а если ты на них не согласен - игрок к тебе не перейдёт, и всё.

Маленьким клубам, для которых продажа за 1-2 миллиона - существенный доход, так и вовсе нет никакого смысла подобное прописывать.
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Ответ Dmitry Orlov
Чтобы пройти отбор ЧМ, надо сначала попасть на отбор ЧМ.
А когда и если попадём на отбор ЧМ, то уже будет другая сборная и тем более другой тренер.
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Ответ Любитель шоколада
Ты не понимаешь что ли ? Не будут и все. Нет других контрактов на рынке без этого пункта. Вот договорились руководители клубов и решили в обязательном порядке включать пункт об отсутствии отступных при продаже в Зенит. « Маленьким клубам, для которых продажа за 1-2 миллиона - существенный доход, так и вовсе нет никакого смысла подобное прописывать» Хоть маленьким хоть большим от этого пункта большая польза. Захотел Зенит купить игрока ? Начинаем обсуждать продавать или нет. И за сколько продавать. А не так что пришел, вывалил деньги и забрал ключевого игрока.
>Нет других контрактов на рынке без этого пункта.
Есть действующие контракты с действующими клубами. Это значит что на ближайшие 2-3-4 года игроки защищены, а вот клубы точно не смогут усилиться.
Легионеры тоже не поедут под такие условия, у них есть выбор лиг. Да и наши тоже могут ехать в другие лиги, не РПЛ единой.
В итоге загнутся в первую очередь сами клубы.
>А не так что пришел, вывалил деньги и забрал ключевого игрока.
Опять выглядит, как будто в Локомотив позвонили из АП и потребовали включить опцию выкупа Глушенкова за 6 млн. Ну не могли же они сами так сделать.
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Ответ thesuperdrum
Явная провокация от журналистов, мол, лучший игрок, которого не вызывают в сборную. А потом удивляемся, почему ВГК отвечает в такой резкой манере
А в чем "провокация", если Глушенков действительно сейчас самый опасный игрок Зенита?
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Ответ riverman1980
А в чем "провокация", если Глушенков действительно сейчас самый опасный игрок Зенита?
Не хочу сглазить, но пока весь Зенит самый опасный. Как сложится дальше увидим.
И прав Валера. Кроме Глушенкова есть ещё 9 человек из которых любой может забить. И их всех надо сдерживать.
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Ответ Dizzod
И каковы шансы пройти отбор ЧМ без Глушенкова?
Прошу прощения, пройти что?
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Ответ Любитель шоколада
Вообще удивляюсь почему такая простая идея - руководству клубов коллективно договориться и включать в контракты игроков пункт об отсутствии отступных при продаже в Зенит не пришла в голову ни одному руководителю клубов.
Идея простая, но не факт, что агенты типа Андреева на неё согласятся. Им как раз от Зенита поиметь комиссию - хороший способ лёгкого заработка.
А в случае Глушенкова - Локо его самого выкупил за отступные у Крыльев, хотя он уже тогда был неплох и результативен.
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Ответ Любитель шоколада
Вообще удивляюсь почему такая простая идея - руководству клубов коллективно договориться и включать в контракты игроков пункт об отсутствии отступных при продаже в Зенит не пришла в голову ни одному руководителю клубов.
Ты блин достал))) Это даже юридически, выглядит, как сговор.
И еще у нас же "Сборная Бразилии" играет.
Предлагаю тебе хорошую идею, пусть ЦСКА сливает матчи всем, кто будет близко к Зениту.
Кстати, как там твой любимый Манчестер Сити, с сотней нарушений и бешенными вложениями?)))
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Ответ Dizzod
И каковы шансы пройти отбор ЧМ без Глушенкова?
Такие же как и с ним.
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По словам Валеры понятно : сдерживать всех, запарковав автобус у ворот Ростова.
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Ответ FETISH
По словам Валеры понятно : сдерживать всех, запарковав автобус у ворот Ростова.
А надо играть в атаку и к концу первого тайма лететь 5-1?
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