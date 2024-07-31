«Не Глушенкова, а «Зенит» нужно сдерживать. Плана нет, и мы не будем его придерживаться». Карпин о матче с петербуржцами
Валерий Карпин заявил, что у него еще нет плана на матч с «Зенитом».
«Ростов» сыграет с петербургской командой на выезде 3 августа.
– Следующий матч будет с «Зенитом». Как «Ростов» будет сдерживать Глушенкова?
– Не Глушенкова, а «Зенит» нужно сдерживать.
– Сейчас он лучший игрок в составе. Может, есть какой-то определенный план?
– И что? Про остальных можно забыть? «Зенит» нужно сдерживать. Все по ходу увидите.
– То есть план есть?
– Нет. Плана нет, и мы не будем его придерживаться, – сказал главный тренер «Ростова».
Пресс‑атташе «Ростова» не дал Карпину ответить о вызове Глушенкова в сборную России: «Спасибо, но этот вопрос не по игре»
- С самого начала у меня не было никакой тактики, и я её не придерживался.
Вам игроки не согласуют такие контракты, в которых полностью отсекается возможность уйти в клуб - чемпион страны.
Наивный чукотский юноша. Это вас никто спрашивать не будет.
У меня?
Вы чуть чуть путаете. Я ржу с ваших детских фантазий.
Банально у меня не может подгорать просто по тому, что это идея сомнительного пользователя на форуме, а значит, шанс реализации такой идеи примерно такой же, как встретить на улице живого динозавра.
Что значит "не будут спрашивать"? Контракты с кем подписываются? Вот у тебя есть игрок в академии, свой - ему и предлагай условия по контракту. А если игрок не твой, и ты хочешь его купить, то игрок и агент выдвигают условия, а если ты на них не согласен - игрок к тебе не перейдёт, и всё.
Маленьким клубам, для которых продажа за 1-2 миллиона - существенный доход, так и вовсе нет никакого смысла подобное прописывать.
Есть действующие контракты с действующими клубами. Это значит что на ближайшие 2-3-4 года игроки защищены, а вот клубы точно не смогут усилиться.
Легионеры тоже не поедут под такие условия, у них есть выбор лиг. Да и наши тоже могут ехать в другие лиги, не РПЛ единой.
В итоге загнутся в первую очередь сами клубы.
>А не так что пришел, вывалил деньги и забрал ключевого игрока.
Опять выглядит, как будто в Локомотив позвонили из АП и потребовали включить опцию выкупа Глушенкова за 6 млн. Ну не могли же они сами так сделать.
И прав Валера. Кроме Глушенкова есть ещё 9 человек из которых любой может забить. И их всех надо сдерживать.
А в случае Глушенкова - Локо его самого выкупил за отступные у Крыльев, хотя он уже тогда был неплох и результативен.
И еще у нас же "Сборная Бразилии" играет.
Предлагаю тебе хорошую идею, пусть ЦСКА сливает матчи всем, кто будет близко к Зениту.
Кстати, как там твой любимый Манчестер Сити, с сотней нарушений и бешенными вложениями?)))