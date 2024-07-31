«Не Глушенкова, а «Зенит» нужно сдерживать. Плана нет, и мы не будем его придерживаться». Карпин о матче с петербуржцами

Валерий Карпин заявил, что у него еще нет плана на матч с «Зенитом».

«Ростов» сыграет с петербургской командой на выезде 3 августа.

– Следующий матч будет с « ». Как «Ростов» будет сдерживать Глушенкова?

– Не Глушенкова, а «Зенит» нужно сдерживать.

– Сейчас он лучший игрок в составе. Может, есть какой-то определенный план?

– И что? Про остальных можно забыть? «Зенит» нужно сдерживать. Все по ходу увидите.

– То есть план есть?

– Нет. Плана нет, и мы не будем его придерживаться, – сказал главный тренер «Ростова».

Пресс‑атташе «Ростова» не дал Карпину ответить о вызове Глушенкова в сборную России: «Спасибо, но этот вопрос не по игре»