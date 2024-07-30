В ворота «Локо» не назначили пенальти после ВАР на 93-й минуте. Комличенко упал в штрафной, борясь с Сильяновым после вбрасывания аута

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Николай Комличенко видеоповторы Александр Сильянов Футбол

Судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в концовке матча с «Ростовом».

В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» обыграл «Ростов» со счетом 1:0.

На третьей добавленной ко 2-му тайм минуте форвард ростовчан Николай Комличенко упал в штрафной площади «Локомотива», поборовшись с Александром Сильяновым после вброса мяча из аута.

ВАР проверил эпизод на предмет удара по ноге со стороны защитника железнодорожников, но в итоге главный арбитр матча Ранэль Зияков не стал смотреть видеоповтор и пенальти не был назначен.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

50 комментариев
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Симуляция 1000%….
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Комличенко сам нарушал облакотившись левой рукой на плечо Сильянову. Так что все по-честному
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«Комличенко упал в штрафной» это как начало анекдота, типа «заходит мужик в бар»
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Не перевелись ещё дельфины на Руси.
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Обычное дело, за что давать пенальти? Комличенко всякий раз, когда заходит в штрафную, падает там. Видимо для него это турбулентная зона.
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Ответ Михо
Проверочное слово лОкоть🤦🏻‍♂️
Проверочное слова "облако", какие-то вы оба неграмотные 🤷
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Принято единственно правильное решение.
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Баринов классно потроллил Комличенко с его ныряниями
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Какой пенальти? Это просто смешно. Там жёлтая за симуляцию должна быть Дельфиченко
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Я во время затяжной проверки ВАР аж засомневался, неужели поставят пеналь за такую симуляцию
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Ответ Доктор Верховцев
«Комличенко упал в штрафной» это как начало анекдота, типа «заходит мужик в бар»
Возвращается муж из командировки, а в штрафной лежит Комличенко...
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Коля, хватит позорить желтую футболку выклянчиванием пенок. Уже репутация такая, что если будет чистый пенальти, то не назначат.
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Сложный момент.
Комментаторы сравнивали с фолом на Умярове, но ведь вообще же нет. Там Умяров выиграл позицию и прикрыл мяч корпусом, после чего получил сзади по ноге.
Тут такого не было, оба примерно с равных позиций тянулись за мячом, Комличенко успел первым, ну по мне это всё равно игровой стык.
Хотя тут интересно послушать авторитетный разбор.
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На Комличенко не назначили пенальти? Уже сенсация.
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Как говорил Станиславский: не верю!
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Комличенко клоун
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Ответ Demedieu
Комличенко сам нарушал облакотившись левой рукой на плечо Сильянову. Так что все по-честному
Проверочное слово лОкоть🤦🏻‍♂️
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Ответ R A H
Проверочное слова "облако", какие-то вы оба неграмотные 🤷
Да кот же проверочное слово! "Окотившись" же ;)
+5
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Сильянов чуть коснулся ноги Комличенко, зато крика было, будто нога пополам переломилась.
+6
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+4
Ответ Михо
Проверочное слово лОкоть🤦🏻‍♂️
Локо!
+2
0
+2
Комличенко все продолжает падать-а ведь такая здоровая дитина))
+3
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Ответ Карпов Стас
Локо!
Тоже подходит, хоть я и из Ростова )))
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Комличенко смешной
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Когда ему уже начнут показывать жёлтые за его нырки постоянные .Недавно с ЦСКА занимался теми же трюками
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Ответ R A H
Проверочное слова "облако", какие-то вы оба неграмотные 🤷
Проверочные слова "облако" и "там" - облакотамшись
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Ответ Demedieu
Комличенко сам нарушал облакотившись левой рукой на плечо Сильянову. Так что все по-честному
Плюс еще толкнул в спину сильянова во время вброса аута, самое мерзкое дерево в РФПЛ в отсутствии Дзюбы
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Ответ R A H
Проверочное слова "облако", какие-то вы оба неграмотные 🤷
Это прекрасно)) спасибо за такой комент, посмеялся))
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Ответ Gen19
Была бы сегодняшняя дата, но нырок не сработал) А если тебе надо поищи сам)
Какой-то дешёвенький слив от тебя, но, увы и ах, ничего удивительного.
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Ответ StPierre
Че за бред, причем тут Газпром Медиа? Локо прекрасно сам себя унижает, продавая ведущих игроков Про зуб тоже смешно, по такой логике и на Рубин должен быть зуб тоже
Ну и кого из ведущих игроков Локо продал?
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Он так падал, буд-то его прям скосили, неоднозначный момент.
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