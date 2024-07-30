В ворота «Локо» не назначили пенальти после ВАР на 93-й минуте. Комличенко упал в штрафной, борясь с Сильяновым после вбрасывания аута
Судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в концовке матча с «Ростовом».
В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» обыграл «Ростов» со счетом 1:0.
На третьей добавленной ко 2-му тайм минуте форвард ростовчан Николай Комличенко упал в штрафной площади «Локомотива», поборовшись с Александром Сильяновым после вброса мяча из аута.
ВАР проверил эпизод на предмет удара по ноге со стороны защитника железнодорожников, но в итоге главный арбитр матча Ранэль Зияков не стал смотреть видеоповтор и пенальти не был назначен.
Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Комментаторы сравнивали с фолом на Умярове, но ведь вообще же нет. Там Умяров выиграл позицию и прикрыл мяч корпусом, после чего получил сзади по ноге.
Тут такого не было, оба примерно с равных позиций тянулись за мячом, Комличенко успел первым, ну по мне это всё равно игровой стык.
Хотя тут интересно послушать авторитетный разбор.