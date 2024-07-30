В ворота «Локо» не назначили пенальти после ВАР на 93-й минуте. Комличенко упал в штрафной, борясь с Сильяновым после вбрасывания аута

Судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в концовке матча с «Ростовом».

В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России « » обыграл « » со счетом 1:0.

На третьей добавленной ко 2-му тайм минуте форвард ростовчан упал в штрафной площади «Локомотива», поборовшись с после вброса мяча из аута.

ВАР проверил эпизод на предмет удара по ноге со стороны защитника железнодорожников, но в итоге главный арбитр матча Ранэль Зияков не стал смотреть видеоповтор и пенальти не был назначен.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.