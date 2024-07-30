«Краснодар» предложил 11 млн евро за Жоту Силву из «Витории Гимараэш». Хавбек интересен «Панатинаикосу» и «Ноттингем Форест» (Record)

Теги высшая лига Португалия премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Панатинаикос высшая лига Греция Ноттингем Форест Витория Гимараэш Краснодар Жота Силва Футбол

«Краснодар» хочет подписать хавбека «Витория Гимараэш» Жоту Силву.

По информации Record, клуб Мир РПЛ предложил за 24-летнего португальца 11 миллионов евро. В подписании Силвы также заинтересованы «Панатинаикос» и «Ноттингем Форест» – каждый из этих клубов готов заплатить около 7 млн евро и бонусы.

Сообщается, что переход Жоты Силвы в новый клуб может состояться в ближайшие несколько дней. Отмечается, что игрок еще не принял решения, однако его привлекает возможность играть в АПЛ.

В прошлом сезоне Жота Силва отметился 11 голами и 5 ассистами в 33 матчах чемпионата Португалии. Его подробную статистику можно найти здесь.

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А вообще 24 года как то слишком мало. Фирменный стиль подписать игрока ближе к 30, чтобы потом отпустить бесплатно.
+15
-5
+10
Выглядит как хороший трансфер, даже пару матчей за сборную Португалии есть. Но покупать хороших игроков под Мусаева - деньги на ветер.
+12
-3
+9
Ответ SMART789
Зениту надо брать пример как работать с воспитанниками, а не тащить одних латиноамериканцев
зенит чужих воспитанников привык брать
+12
-3
+9
Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Комментарий удален модератором
Неприятный у вас ник. Зачем кого-то к чему то провоцировать? Достаточно заголовков некоторых новостей на этом нашем любимом сайте
+8
-2
+6
Я не болельщик Краснодара, но как же достали эти комментарии про Академию, каждый раз когда появляются новости о том что Краснодар интересуется каким-то легионером.
+7
-2
+5
Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Комментарий удален модератором
мусаев между прочим непревзаденный тренер учился у гвардиоллы стажировался был его в штабе брал лигу чемпионов
+5
-4
+1
Ответ vdm23
АПЛ лучшая лига мира _ИЛИ_ РПЛ без еврокубков и без нефига И в Краснодаре еще на что то надеяться ?! )))
Да, но 20 баксов это 20 баксов(с) )))
0
0
0
Комментарий удален модератором
Ответ Spartakus1984
Лучше бы Ивича вернули.
Если он такой акуительный почему Спартак его не подписал?
0
0
0
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Легендарная академия дает о себе знать.
Если есть крутая академия, то теперь никого не покупать?
0
0
0
Ответ iresh
да неужели свои пацаны в лучшей школе у Краснодара совсем нет ничего? наверное только детки достойных родителей
Все таки должен быть и подходящий тренер в главной команде.
Учить играть , как Осинкин или Бердыев. Встраивать и подводить.
+2
-2
0
Ответ riverman1980
А вообще 24 года как то слишком мало. Фирменный стиль подписать игрока ближе к 30, чтобы потом отпустить бесплатно.
Мы тут про Краснодар а не про Спартак. Быки умеют продавать, если игрок не подошёл, а вот мясные как раз таки рвут контракты в половине случаев
+4
-4
0
Краснодару срочно нужен нормальный тренер, и пусть уже он доукомплектовывает команду.
0
0
0
Поправьте новость. Он не хавбек, а вингер! И в большей степени правый.
Правый Вингер - 49 матчей. 19 голов, 8 голевых
Левый Вингер - 33 матчей. 10 голов, 7 голевых
ЦФ - 15 матчей. 4 гола
Хавбек - в сумме всего 8 матчей.

В сезоне 23/24 сыграл: 20 матчей правый вингер, ЦФ - 12, левый вингер - 6, АПЗ - 2 матча.
+1
-1
0
почему главный тренер клуба делает ставку на Легионеров? хотя и сам можно сказать из клуба! а тренер иностранец потихоньку всё таки подтягивал ребят воспитанников клуба взять того ж Кокшарова и тр а нынешний главный тренер клуба плачет и ждёт легионеров
0
0
0
ФК Краснодар финансирует НАТО.
0
0
0
Что то разошёлся Галицкий
0
0
0
АПЛ лучшая лига мира _ИЛИ_ РПЛ без еврокубков и без нефига
И в Краснодаре еще на что то надеяться ?! )))
0
0
0
Удачи Краснодару
0
0
0
Скорее Сперцяна продадут.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий