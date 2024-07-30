«Краснодар» предложил 11 млн евро за Жоту Силву из «Витории Гимараэш». Хавбек интересен «Панатинаикосу» и «Ноттингем Форест» (Record)

«Краснодар» хочет подписать хавбека «Витория Гимараэш» Жоту Силву.

По информации Record, клуб Мир предложил за 24-летнего португальца 11 миллионов евро. В подписании Силвы также заинтересованы « » и « » – каждый из этих клубов готов заплатить около 7 млн евро и бонусы.

Сообщается, что переход Жоты Силвы в новый клуб может состояться в ближайшие несколько дней. Отмечается, что игрок еще не принял решения, однако его привлекает возможность играть в .

В прошлом сезоне отметился 11 голами и 5 ассистами в 33 матчах чемпионата Португалии. Его подробную статистику можно найти здесь.