«Краснодар» предложил 11 млн евро за Жоту Силву из «Витории Гимараэш». Хавбек интересен «Панатинаикосу» и «Ноттингем Форест» (Record)
«Краснодар» хочет подписать хавбека «Витория Гимараэш» Жоту Силву.
По информации Record, клуб Мир РПЛ предложил за 24-летнего португальца 11 миллионов евро. В подписании Силвы также заинтересованы «Панатинаикос» и «Ноттингем Форест» – каждый из этих клубов готов заплатить около 7 млн евро и бонусы.
Сообщается, что переход Жоты Силвы в новый клуб может состояться в ближайшие несколько дней. Отмечается, что игрок еще не принял решения, однако его привлекает возможность играть в АПЛ.
В прошлом сезоне Жота Силва отметился 11 голами и 5 ассистами в 33 матчах чемпионата Португалии. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Правый Вингер - 49 матчей. 19 голов, 8 голевых
Левый Вингер - 33 матчей. 10 голов, 7 голевых
ЦФ - 15 матчей. 4 гола
Хавбек - в сумме всего 8 матчей.
В сезоне 23/24 сыграл: 20 матчей правый вингер, ЦФ - 12, левый вингер - 6, АПЗ - 2 матча.
И в Краснодаре еще на что то надеяться ?! )))