«Химки» – конкурент «Зенита» за чемпионство. Мы амбициозные, результат придет». Гогуа об РПЛ

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия Седрик Гогуа ахахаха Футбол

Седрик Гогуа назвал «Химки» конкурентом «Зенита» за чемпионство.

«Конечно, «Химки» – конкурент «Зенита» за чемпионство в нынешнем сезоне, мы боремся за первое место.

У нас отличный тренер и хорошие игроки. Мы пока новая команда, привыкаем друг к другу – нам нужно немного времени. Через две-три игры будем показывать совершенно другой футбол.

«Химки» будут играть, как «Зенит»? А почему нет? Мы амбициозные. Нужно думать только о самых высоких целях, что мы и делаем. Результат придет, мы совершенствуемся», – заявил защитник «Химок».

После двух туров Мир РПЛ «Химки» набрали одно очко и занимают 13-е место в турнирной таблице.

Защитник «Химок» Гогуа: «Хочу играть в «Реале». Считаю, что это возможно, у меня есть шансы»

74 комментария
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конкурент реала в лиге чемпионов, че уж там
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Ну там реально нужно всех на наркотики проверить, от игроков до руководства! Куда смотрят компетентные органы?
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Походу в Химках не только деревянными членами торгуют, но и забористой дурью😁
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Под диктовку Селюка говорил
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Теперь я понимаю, почему у него агент Селюк, оба достойны друг друга))
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Ответ DrunkGonzo
там распыляют что-то, да?
Шереметьево рядом. Химтрейл ровно на Химки осаживается )))
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Ответ med-a-lion
конкурент реала в лиге чемпионов, че уж там
ну да)

Защитник «Химок» Гогуа: «Хочу играть в «Реале». Считаю, что это возможно, у меня есть шансы»
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Ответ med-a-lion
конкурент реала в лиге чемпионов, че уж там
Глушаков и Модрич. Хорват уже не торт)
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Так элегантно Зенит в пердив не отправлял ни один болельщик Спартака.
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А ведь он прав - в одной лиге играют, по любому конкурент, хоть и никудышный - но всё-таки...
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Ответ давай так
Ну а почему нет? Чем «Зенит» лучше «Химок»?
В "Зените" нет Гогуа и Садыгова. :)
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После последних высказываний из Химок, я бы их массово отправил на химикоо токсикологическую экспертизу
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там распыляют что-то, да?
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Вернулись, чтобы править РПЛ.... Чего уж там...
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Ответ давай так
Ну а почему нет? Чем «Зенит» лучше «Химок»?
Согласен. И там и там 5 букв
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Они что-то нюхают в Химках!!!
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Чувак максималист по жизни, ну и с юмором видать неплохо, респект!
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Лучший! Верните Гогниева - будет весело )
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Шиза заразна
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Гогита такой херни не сморозил бы.
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Химки набрали одно очко. Слово набрали тут лишнее, если что.
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А врачи что говорят?
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Это тот, который клиент Селюка? Которого Селюк называет лучшим защитником РПЛ? Тогда ясно, два сказочных д...
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Судя по последним выдержкам из его интервью он давал его явно под веществами.
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Ему видимо Селюк сказал нести дичь, что бы поднять цитируемость, не очень понятно правда зачем, но видимо какой то гениальный план созрел в голове агента
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Его на допинг проверяли ?!
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Если и Химки начнут борьбу за чемпионство , то надо закрывать РПЛ .
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Это КВН?
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Уберите этого обратно в пыльный шкаф
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Они там все укурки что ли?
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