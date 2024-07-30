«Химки» – конкурент «Зенита» за чемпионство. Мы амбициозные, результат придет». Гогуа об РПЛ

Седрик Гогуа назвал «Химки» конкурентом «Зенита» за чемпионство.

«Конечно, «Химки» – конкурент « » за чемпионство в нынешнем сезоне, мы боремся за первое место.

У нас отличный тренер и хорошие игроки. Мы пока новая команда, привыкаем друг к другу – нам нужно немного времени. Через две-три игры будем показывать совершенно другой футбол.

«Химки» будут играть, как «Зенит»? А почему нет? Мы амбициозные. Нужно думать только о самых высоких целях, что мы и делаем. Результат придет, мы совершенствуемся», – заявил защитник «Химок».

После двух туров Мир РПЛ « » набрали одно очко и занимают 13-е место в турнирной таблице.

Защитник «Химок» Гогуа: «Хочу играть в «Реале». Считаю, что это возможно, у меня есть шансы»