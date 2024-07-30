Чалов завтра прилетит в Грецию и подпишет контракт с ПАОК («СЭ»)

Федор Чалов завтра подпишет контракт с ПАОК.

По информации «Спорт-Экспресса», 26-летний форвард прилетит в Грецию 31 июля, чтобы завершить трансфер.

Ранее сообщалось, что армейцы одобрили переход, и ЦСКА получит за Чалова 3 миллиона евро.

В прошлом сезоне нападающий забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 29 матчах Мир РПЛ.