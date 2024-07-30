Чалов завтра прилетит в Грецию и подпишет контракт с ПАОК («СЭ»)
Федор Чалов завтра подпишет контракт с ПАОК.
По информации «Спорт-Экспресса», 26-летний форвард прилетит в Грецию 31 июля, чтобы завершить трансфер.
Ранее сообщалось, что армейцы одобрили переход, и ЦСКА получит за Чалова 3 миллиона евро.
В прошлом сезоне нападающий забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 29 матчах Мир РПЛ.
Удачи,Федор
да, нестабильный, да, с неопределившейся ментальностью, часто на поле витал в облаках, но он почти 100 голов забил за клуб, был лучшим бомбардиром лиги, давал очень много пользы нам.
только со следующего, если пройдут дальше.
свой воспитанник, 263 игры за клуб, 89 голов и 44 ассиста. внес весомый вклад, чтобы клуб после всех кризисов и перестроек был на плаву)
А вам сколько? Детский сад или начальная школа?
За год-2 проявит себя,то можео уехать в Бундеслигу,Ла Лигу, серию А или лигу макдональдс
Да в клубы средней руки,но тем не менее это лучше, чем играть в Рпл не имея еврокубковых перспектив
Вернуться всегда успеет