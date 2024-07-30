Чалов завтра прилетит в Грецию и подпишет контракт с ПАОК («СЭ»)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Федор Чалов Спорт-Экспресс Футбол

Федор Чалов завтра подпишет контракт с ПАОК.

По информации «Спорт-Экспресса», 26-летний форвард прилетит в Грецию 31 июля, чтобы завершить трансфер.

Ранее сообщалось, что армейцы одобрили переход, и ЦСКА получит за Чалова 3 миллиона евро.

В прошлом сезоне нападающий забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 29 матчах Мир РПЛ.

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47 комментариев
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Ну что,удачи Фёдору!
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Греция хороший трамплин для дальнейшей карьеры
Удачи,Федор
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Ответ Ростов-на-Дону
Вырвался Федул из цепей конской критики!
какой критики? болелы его любили и любят.
да, нестабильный, да, с неопределившейся ментальностью, часто на поле витал в облаках, но он почти 100 голов забил за клуб, был лучшим бомбардиром лиги, давал очень много пользы нам.
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Федя, удачи! Пусть все сложится самым наилучшим образом у тебя!
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Ответ SuperDima
Трамплин куда?
химки
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ЧАЛОВек ПАОК)
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Ответ Юрий Король
А в 22:00 уже с Борацем играть будет?
нельзя заявить на уже заигранный раунд квалификации.
только со следующего, если пройдут дальше.
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В нынешнее ситуации неплохой вариант, чемпион Греции, еврокубки. К тому там Оздоев есть.
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Ответ Ростов-на-Дону
Вырвался Федул из цепей конской критики!
голенкова у вас заберём - всего и делов
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Ответ Артём Дроздов
вчера должен был вылететь, завтра прилетит . на кукурузнтке что-ли
на дирижабле)
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Ответ SuperDima
Трамплин куда?
в лучшую лигу мира
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давно пора удачи!
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Странно, я думал Федя уровнем выше чемпионата Греции.
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Удачи
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ну что же, Федя, спасибо тебе за все и удачи!

свой воспитанник, 263 игры за клуб, 89 голов и 44 ассиста. внес весомый вклад, чтобы клуб после всех кризисов и перестроек был на плаву)
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Эх, удачи, Федя❤️💙
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Ответ gPk
Ох уж этот великий вид Европы из Греции:D
А из России - без Евро Кубков...
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Ответ Uef@
Ну после такого шага, следующий это саудиты или млс))
Скорее чемпионат Кипра
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Ответ Сергей Молодых
Ну правильно, пора заканчивать с футболом, и так уже два сезона через силу мучился в топовой лиге, пора на пенсию доигрывать в греческий колхоз. Там тепло, погреет старые косточки, всё же уже 26, это вам не шуточки. Пока, Федя!
Когда он в топовой лиге играл? Это чемпионат Швейцарии штоле?
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Ответ Uef@
Ну после такого шага, следующий это саудиты или млс))
После колхозного чемпионата Греции чемпионат Саудов/МЛЧ звучит как повышение) ж
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Ответ Egor Aleksandrovich
ну что же, Федя, спасибо тебе за все и удачи! свой воспитанник, 263 игры за клуб, 89 голов и 44 ассиста. внес весомый вклад, чтобы клуб после всех кризисов и перестроек был на плаву)
Потом еще вернется и попадет в клуб 100 им.Федотова.
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Ответ Egor Aleksandrovich
какой критики? болелы его любили и любят. да, нестабильный, да, с неопределившейся ментальностью, часто на поле витал в облаках, но он почти 100 голов забил за клуб, был лучшим бомбардиром лиги, давал очень много пользы нам.
Наконец избавились от этого никчемного игрока. Последним даа года не играет, а только присутствует на поле. Только разлогал команду изнутри!
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Ответ gPk
Ахахахахаха. 12 чемпионат в рейтинге - Хороший ТРАМПЛИН. Как эта болезнь называется?
Я не доктор,сходите к своему лечащему врачу,сдайте анализы
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Ответ Артем Шелудков
Чалов уже пожилой, какой трамплин?))) Даст бог будет основным в ПАОК и проведет там славную карьеру, что тоже неплохо будет, в еврокубках попылит хоть
26(!!!)лет это пожилой?
А вам сколько? Детский сад или начальная школа?
За год-2 проявит себя,то можео уехать в Бундеслигу,Ла Лигу, серию А или лигу макдональдс
Да в клубы средней руки,но тем не менее это лучше, чем играть в Рпл не имея еврокубковых перспектив
Вернуться всегда успеет
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Не интересно!
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Значит есть за кого болеть в ЛЧ . Оздоев и Чалый
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Ну после такого шага, следующий это саудиты или млс))
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Ну правильно, пора заканчивать с футболом, и так уже два сезона через силу мучился в топовой лиге, пора на пенсию доигрывать в греческий колхоз. Там тепло, погреет старые косточки, всё же уже 26, это вам не шуточки. Пока, Федя!
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