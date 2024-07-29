Гинер одобрил переход Чалова в ПАОК из ЦСКА. Скоро форвард вылетит в Грецию (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Иван Саввиди Федор Чалов Футбол

Евгений Гинер одобрил переход Федора Чалова из ЦСКА в греческий ПАОК.

Ранее появилась информация, что сегодня 26-летний нападающий встретится с президентом московского клуба Евгением Гинером, чтобы обсудить свое будущее в ЦСКА.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, по итогам встречи Чалова с руководством армейцев президент клуба одобрил переход форварда в ПАОК.

Также на днях состоялся телефонный разговор между Гинером и владельцем греческого клуба миллиардером Иваном Саввиди по поводу трансфера Чалова, во время которого стороны одобрили сделку. 

Сообщалось, что ЦСКА получит за форварда 3 млн евро.

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56 комментариев
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Также на днях состоялся телефонный разговор между Гинером и владельцем греческого клуба миллиардером Иваном Саввиди по поводу трансфера Чалова, во время которого стороны одобрили сделку.

Ребята из 90-х, быстренько вопросик обкашляли
+102
-10
+92
Ответ Owen_the_Simple
А на замену ему внезапно возьмут Соболева. Вот это был бы поворот.
Можно не надо,а?)))
+36
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+35
А на замену ему внезапно возьмут Соболева. Вот это был бы поворот.
+35
-7
+28
Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
не позорься, чел)
+32
-5
+27
Ответ Caniball
Сколько там за него Кристал Пэлас давали в свое время?! 27 миллионов?! Ну сейчас за 3 уедет.
ЦСКА бы с этих денег ничего не получил бы, они ушли бы ВЭБу на погашение кредита за стадион.

Гинер понимал, что скоро все равно придется клуб за долги отдавать, тк платить было нечем (бизнес на Украине загнулся из за всем известных событий в 2014 году), и решил воспитанника оставить в команде. иначе было бы так, что мы остались и без Чалова, и без 25 млн фунтов, которые получил бы ВЭБ за кредит. как то так.
+34
-9
+25
Сколько там за него Кристал Пэлас давали в свое время?! 27 миллионов?!
Ну сейчас за 3 уедет.
+35
-14
+21
Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Очередной развод Лукойла
Тиля взяли за 18, продали за 3
Крала взяли за 12, ушёл свободным агентом
Педрошу взяли за 12, ушел свободным агентом

бгг😁
+20
-5
+15
Удачи Федору
+8
-1
+7
Ответ Egor Aleksandrovich
ЦСКА бы с этих денег ничего не получил бы, они ушли бы ВЭБу на погашение кредита за стадион. Гинер понимал, что скоро все равно придется клуб за долги отдавать, тк платить было нечем (бизнес на Украине загнулся из за всем известных событий в 2014 году), и решил воспитанника оставить в команде. иначе было бы так, что мы остались и без Чалова, и без 25 млн фунтов, которые получил бы ВЭБ за кредит. как то так.
Ну наверно все таки лучше было заплатить за стадион. И Чалов в АПЛ мог бы играть. Ну если конечно это правда.
+9
-3
+6
Ответ gPk
Жалко Федора.. Это по сути конец карьеры... Даже чемпионат России сильнее данного шлака)
В чемпионате России нет еврокубков. А в чемпионате Греции есть. И Федор в них будет играть.
+4
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Ответ Ruslan Olinchuk
3 млн за своего топового напа? Найс юнит экономика в ЦСКА. А что они купят на 3 млн? Даже ЗеБолотного назад не откупить)
У Чалова было соглашение с руководством клуба - он подписывает контракт с небольшими отступными. Чтобы клуб хоть немного но заработал.
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+4
Ответ Любитель шоколада
Если отдадут я обеими руками за. Соболев сильнее Чалова как форвард. И гадостей ЦСКА он не делал.
Соболев слабее Федора вы о чем
+4
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+4
Ответ Owen_the_Simple
А на замену ему внезапно возьмут Соболева. Вот это был бы поворот.
Сергеева, хватит сидеть в запасе!!!
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+4
Ответ Спартак сила
Уххххх Секта имени ангрю хорс Тебя плохо слышно с шестого места
🤡🚑
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Ответ Любитель шоколада
А Спартак готов отдать Соболева за 3 миллиона ?
Почему нет? В результате мудрой политики Спартака он превратился в чемодан без ручки.
+4
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+3
Ответ Евгений Цыбулин
Можно не надо,а?)))
Кому-то придётся, по ходу. Будем тянуть соломинку.
+3
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+3
ну, вольную от барина получил. все равно удачи Феде! тут ему явно мотивации не хватает.
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+2
К сожалению, это не повышение
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0
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Это Гинер все купил
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Ответ Owen_the_Simple
А на замену ему внезапно возьмут Соболева. Вот это был бы поворот.
у нас не плата номер 6.
+2
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+2
В 2024 г. фраза "Гинер одобрил" вызывают лишь усмешку.
+2
0
+2
Удачи Феде и не возвращайся в ЦСКА, заколебал ты со своими уходами. Пора положить этому конец. Пусть потом если не получится, ищет себе клуб. В ЦСКА НЕ БРАТЬ! У нас легенда играет в воротах, а этот бегунок надоел!
+3
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+2
Главное чтобы Чалов смог хорошо заиграть в Греции !
Удачи ему !
+2
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Ответ Птюч
Надо было Смолова.
Да харе, он с сентября не забивал, Динамики рады что его сплавили!
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зделлара тоже бы пристроить куда нибудь и гайича
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Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Зареме скорее плохо живется без нефтяной кормушки😁
+3
-2
+1
Пусть улетает уже поскорее, атмосфера в команде будет лучше
+5
-4
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Ответ angry horse
Очередной развод Лукойла Тиля взяли за 18, продали за 3 Крала взяли за 12, ушёл свободным агентом Педрошу взяли за 12, ушел свободным агентом бгг😁
Тил 3млн+1млн аренда + 0,45 млн аренда
Крал аренда за 5,2 млн.
А ушли они дешево/бесплатно из-за событий. Но почти 10 млн отбили.
+1
0
+1
Ответ Сергей Галынский
Удачи Федору
Жаль, но на поводке держать нельзя. Не хочет, не надо. В конце концов он нестабилен. За отличной игрой может быть отстойная!
+2
-1
+1
3 млн за своего топового напа? Найс юнит экономика в ЦСКА. А что они купят на 3 млн? Даже ЗеБолотного назад не откупить)
+4
-3
+1
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