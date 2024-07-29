Гинер одобрил переход Чалова в ПАОК из ЦСКА. Скоро форвард вылетит в Грецию (Иван Карпов)
Евгений Гинер одобрил переход Федора Чалова из ЦСКА в греческий ПАОК.
Ранее появилась информация, что сегодня 26-летний нападающий встретится с президентом московского клуба Евгением Гинером, чтобы обсудить свое будущее в ЦСКА.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, по итогам встречи Чалова с руководством армейцев президент клуба одобрил переход форварда в ПАОК.
Также на днях состоялся телефонный разговор между Гинером и владельцем греческого клуба миллиардером Иваном Саввиди по поводу трансфера Чалова, во время которого стороны одобрили сделку.
Сообщалось, что ЦСКА получит за форварда 3 млн евро.
Ребята из 90-х, быстренько вопросик обкашляли
Гинер понимал, что скоро все равно придется клуб за долги отдавать, тк платить было нечем (бизнес на Украине загнулся из за всем известных событий в 2014 году), и решил воспитанника оставить в команде. иначе было бы так, что мы остались и без Чалова, и без 25 млн фунтов, которые получил бы ВЭБ за кредит. как то так.
Ну сейчас за 3 уедет.
Тиля взяли за 18, продали за 3
Крала взяли за 12, ушёл свободным агентом
Педрошу взяли за 12, ушел свободным агентом
бгг😁
Удачи ему !
Крал аренда за 5,2 млн.
А ушли они дешево/бесплатно из-за событий. Но почти 10 млн отбили.