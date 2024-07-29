Гинер одобрил переход Чалова в ПАОК из ЦСКА. Скоро форвард вылетит в Грецию (Иван Карпов)

Евгений Гинер одобрил переход Федора Чалова из ЦСКА в греческий ПАОК.

Ранее появилась информация, что сегодня 26-летний нападающий встретится с президентом московского клуба , чтобы обсудить свое будущее в ЦСКА.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, по итогам встречи Чалова с руководством армейцев президент клуба одобрил переход форварда в .

Также на днях состоялся телефонный разговор между Гинером и владельцем греческого клуба миллиардером по поводу трансфера , во время которого стороны одобрили сделку.

Сообщалось, что получит за форварда 3 млн евро.