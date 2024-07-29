Педри отрастил усы после победы Испании на Евро. Он обещал сделать это

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 соцсети стиль Педри Футбол

Педри сменил прическу и отрастил усы по случаю победы сборной Испании на Евро.

Перед началом чемпионата испанец пообещал отрастить усы в случае победы. Позже, уже во время турнира, он также заверил в интервью, что в случае завоевания трофея отпустит усы.

В финале Евро-2024 сборная Испании обыграла Англию со счетом 2:1. Педри не участвовал в матче из-за травмы, полученной в четвертьфинальной игре.

Сегодня полузащитник «Барселоны» опубликовал фотографию в новом образе с подписью «Обещания должны быть выполнены».

Фото: инстаграм Педри

Кукурелья покрасил волосы в красный цвет после победы на Евро. Защитник Испании обещал это сделать

44 комментария
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Молодец, выполнил своё обещание, он же не пёс безродный
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Педри, пусть тебя и твои усы хранит Николай Чудотворец🥸🙏
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Молодец. В.Газзаев, учитесь.
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El Bigote -- пропуск в пелоту.
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Ответ Николай Бойко
Молодец, выполнил своё обещание, он же не пёс безродный
Верно, не пес, а Лопес.
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Ответ Groondler
Все оскорбляют Газзаева, но НИКТО (!) не вспоминает балабольства Уткина, который обещался налысо постричься, но так и не сделал это. Да-да, знаю-знаю, "о мертвых либо хорошо, либо НИЧЕГО КРОМЕ ПРАВДЫ". То, что Уткин не сдержал обещания, это правда. Значит, можно. И, что самое примечательное, Газзаев не произносил своего обещания публично (а лишь в приватном разговоре с командой, который еще не факт что был). А если и был, то, возможно, в сверх шутливном тоне, как бы отшутиться. А Уткин произносил именно по-серьезке и публично.
Можно-то - можно, но для чего? Кого вы хотите привлечь к ответственности? Ушедшего человека?)

Покойся с миром, Василий🤘🏼
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Ответ Liquidozz
Да ладно, разве это усы? Я думал что-то похожее на Дмитрия Алейникова будет)
Может, Вы имеете ввиду Илью Олейникова?
Просто в усах Дмитрия Алейникова ничего необычного)
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Да ладно, разве это усы? Я думал что-то похожее на Дмитрия Алейникова будет)
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Педри Меркури
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Ответ Liquidozz
Да ладно, разве это усы? Я думал что-то похожее на Дмитрия Алейникова будет)
Только он Сергей, который футболист с усами был)
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Ответ Groondler
Все оскорбляют Газзаева, но НИКТО (!) не вспоминает балабольства Уткина, который обещался налысо постричься, но так и не сделал это. Да-да, знаю-знаю, "о мертвых либо хорошо, либо НИЧЕГО КРОМЕ ПРАВДЫ". То, что Уткин не сдержал обещания, это правда. Значит, можно. И, что самое примечательное, Газзаев не произносил своего обещания публично (а лишь в приватном разговоре с командой, который еще не факт что был). А если и был, то, возможно, в сверх шутливном тоне, как бы отшутиться. А Уткин произносил именно по-серьезке и публично.
Конкретно здесь речь про усы, так что грех было не вспомнить Газзаева
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Пообещать отрастить это фигня, а вот пообещать сбрить, это уже серьёзно))
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Это не усы, а след от капуччино
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"Отрастил" он! Да у многих взрослых мужиков такое отрастает, если пару раз забыть побриться :)) И специально отращивать ничего не надо.
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Кто из них Педри?))
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Ответ Vitto
Пелота - мяч.
Я вообще на баскский вид спорта намекал =) Но вы тоже правы.
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Ответ Groondler
Все оскорбляют Газзаева, но НИКТО (!) не вспоминает балабольства Уткина, который обещался налысо постричься, но так и не сделал это. Да-да, знаю-знаю, "о мертвых либо хорошо, либо НИЧЕГО КРОМЕ ПРАВДЫ". То, что Уткин не сдержал обещания, это правда. Значит, можно. И, что самое примечательное, Газзаев не произносил своего обещания публично (а лишь в приватном разговоре с командой, который еще не факт что был). А если и был, то, возможно, в сверх шутливном тоне, как бы отшутиться. А Уткин произносил именно по-серьезке и публично.
А Чердак обещал закончить комментировать,если "Днепр" выйдет в финал еврокубка...
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Спасибо, держите в курсе
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Пока это пушок )))
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Ответ Groondler
Все оскорбляют Газзаева, но НИКТО (!) не вспоминает балабольства Уткина, который обещался налысо постричься, но так и не сделал это. Да-да, знаю-знаю, "о мертвых либо хорошо, либо НИЧЕГО КРОМЕ ПРАВДЫ". То, что Уткин не сдержал обещания, это правда. Значит, можно. И, что самое примечательное, Газзаев не произносил своего обещания публично (а лишь в приватном разговоре с командой, который еще не факт что был). А если и был, то, возможно, в сверх шутливном тоне, как бы отшутиться. А Уткин произносил именно по-серьезке и публично.
Отличный комментарий, молодец)
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Усики пропуск в трусики
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Ответ IceDushman
Пообещать отрастить это фигня, а вот пообещать сбрить, это уже серьёзно))
Лучший 🤣👍
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Ну красавчик же)
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На фото как будто Ферран.
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Ответ alcohero
El Bigote -- пропуск в пелоту.
Пелота - мяч.
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Ответ Николай Бойко
Тогда уж Nicolás el Taumaturgo))
Город Бари. Там хранятся мощи Николая Чудотворца.
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На фотке похож на хаверца
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Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы??
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отрастит и сбреет
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Теперь дополнительный стимул выиграть следующий трофей - чтобы сбрить к чёрту эти усы.
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