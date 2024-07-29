Педри отрастил усы после победы Испании на Евро. Он обещал сделать это

Педри сменил прическу и отрастил усы по случаю победы сборной Испании на Евро.

Перед началом чемпионата испанец пообещал отрастить усы в случае победы. Позже, уже во время турнира, он также заверил в интервью, что в случае завоевания трофея отпустит усы.

В финале Евро-2024 сборная Испании обыграла Англию со счетом 2:1. Педри не участвовал в матче из-за травмы, полученной в четвертьфинальной игре.

Сегодня полузащитник «Барселоны» опубликовал фотографию в новом образе с подписью «Обещания должны быть выполнены».

Фото: инстаграм Педри

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