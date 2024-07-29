«Краснодар» пока не будет увольнять Мусаева, сказал Гурцкая: «Галицкий не распишется, что ошибся. Он винит себя не в том, что поставил плохого тренера, а в том, что не докупил игроков»

Тимур Гурцкая высказался о будущем Мурада Мусаева в «Краснодаре».

– Будет ли « » убирать ?

– Пока нет. Галицкий не распишется, что он ошибся, поставив Мусаева.



– Но когда он убрал Ивича, он же расписался, что это была ошибка.

– У Сергея Николаевича есть очень ограниченное желание видеть футбол. Он хочет видеть атакующий футбол на своем стадионе.

– Сейчас он его видит?

– Сейчас он его не видит. Он винит сейчас себя. Не в том, что он поставил плохого тренера, а в том, что он ему не докупил качественных игроков.



Он об этом никогда в жизни не скажет. Но когда сидит дома, думает: «Ну а как я могу сейчас требовать с тренера, я его подставил. Потому что нет, ушел Алонсо и замены ему пока нет, я его поставил в такой футбол играть. А он может играть в другой футбол».

Это обман, он занимается самообманом. Потому что при всей любви к Мусаеву – это неплохой отечественный специалист, который прибавляет – тот футбол, в который хочет…Там много игроков надо менять – например, не годятся , и , – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!»