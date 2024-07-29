«Краснодар» пока не будет увольнять Мусаева, сказал Гурцкая: «Галицкий не распишется, что ошибся. Он винит себя не в том, что поставил плохого тренера, а в том, что не докупил игроков»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий Джон Кордоба Лукас Оласа Мурад Мусаев Жоау Баши Тимур Гурцкая Мозес Кобнан Дэвид Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая высказался о будущем Мурада Мусаева в «Краснодаре».

– Будет ли «Краснодар» убирать Мусаева?

– Пока нет. Галицкий не распишется, что он ошибся, поставив Мусаева.

– Но когда он убрал Ивича, он же расписался, что это была ошибка.

– У Сергея Николаевича есть очень ограниченное желание видеть футбол. Он хочет видеть атакующий футбол на своем стадионе.

– Сейчас он его видит?

– Сейчас он его не видит. Он винит сейчас себя. Не в том, что он поставил плохого тренера, а в том, что он ему не докупил качественных игроков.

Он об этом никогда в жизни не скажет. Но когда сидит дома, думает: «Ну а как я могу сейчас требовать с тренера, я его подставил. Потому что Кордобы нет, ушел Алонсо и замены ему пока нет, я его поставил в такой футбол играть. А он может играть в другой футбол».

Это обман, он занимается самообманом. Потому что при всей любви к Мусаеву – это неплохой отечественный специалист, который прибавляет – тот футбол, в который хочет…Там много игроков надо менять – например, не годятся Баши, Мозес и Оласа, –  сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!»

20 комментариев
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Подналоел уже этот товарищ неприятной наружности в желании побыть главным инсайдером всея Руси.
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Частный клуб, что хотят, то и делают. Если трофеи не нужны, ну пусть так и будет)
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Увольнение Ивича к сожалению самое ужасное решение Галицкого(( Сергею Николаевичу конечно же здоровья
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был результат с блевотной игрой щас просто блевотная игра.
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Гурцкая читает мысли Галицкого, круто.
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А как же легендарная краснодарская академия?
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Да, у Краснодара явно не хватает игроков хорошего уровня, в т.ч. тех, кто отдыхает после КА, но, думаю, и этого состава вполне достаточно для того, чтобы обыграть Динамо Махачкала
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Ошибся и с тренером и с игроками. Вообще селекция Краснодара давно вызывает вопросы, в команде переизбыток низкокачественных легионеров.
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Да и хрен с ними.. Главное, что красиво играют А титулы? Лучше мылить и мусаить.
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Ну не хотят они выигрывать, а хотят чтобы их все любили) что же теперь поделаешь?
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Я до сих пор не понимаю зачем было брать Мозеса , если он не играет центрального нападающего . У него только одна есть функция , открывается и забегать в штрафную . Он не умеет пасовать и финтить .
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я думаю через призму читаеться так мусаеву дали 1-2 матча на исправление на ситуации если он их профукает уволят
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дайте Мусаеву поработать пусть доведет начатое до конца
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Ответ unreality
Частный клуб, что хотят, то и делают. Если трофеи не нужны, ну пусть так и будет)
конкуренция в чемпионате падает, и болельщиков жаль.
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