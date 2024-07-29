«Краснодар» пока не будет увольнять Мусаева, сказал Гурцкая: «Галицкий не распишется, что ошибся. Он винит себя не в том, что поставил плохого тренера, а в том, что не докупил игроков»
Тимур Гурцкая высказался о будущем Мурада Мусаева в «Краснодаре».
– Будет ли «Краснодар» убирать Мусаева?
– Пока нет. Галицкий не распишется, что он ошибся, поставив Мусаева.
– Но когда он убрал Ивича, он же расписался, что это была ошибка.
– У Сергея Николаевича есть очень ограниченное желание видеть футбол. Он хочет видеть атакующий футбол на своем стадионе.
– Сейчас он его видит?
– Сейчас он его не видит. Он винит сейчас себя. Не в том, что он поставил плохого тренера, а в том, что он ему не докупил качественных игроков.
Он об этом никогда в жизни не скажет. Но когда сидит дома, думает: «Ну а как я могу сейчас требовать с тренера, я его подставил. Потому что Кордобы нет, ушел Алонсо и замены ему пока нет, я его поставил в такой футбол играть. А он может играть в другой футбол».
Это обман, он занимается самообманом. Потому что при всей любви к Мусаеву – это неплохой отечественный специалист, который прибавляет – тот футбол, в который хочет…Там много игроков надо менять – например, не годятся Баши, Мозес и Оласа, – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!»