«Спартак» впервые выиграл при Станковиче – победа над «Химками» после поражения от «Оренбурга»

Теги Спартак Химки Деян Станкович премьер-лига Россия Футбол

«Спартак» одержал первую победу при Деяне Станковиче.

Сегодня красно-белые обыграли «Химки» (3:1) во 2-м туре Мир РПЛ. За москвичей забили Эсекиэль Барко, Манфред Угальде и Срджан Бабич.

В первом туре Премьер-лиги москвичи уступили «Оренбургу» со счетом 0:2.

Далее команде предстоит встретиться с московским «Динамо» в Фонбет Кубке России и с «Крыльями Советов» в 3-м туре Мир РПЛ.

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89 комментариев
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Всех с победой. Факт один. Барко топчик, но что б он не скис, ему нужна помощь. Левый вингер, центральный полузащитник, и игрок на фланг обороны, особенно левый - не помешал бы явно. С топчиками ему так феерить не дадут в одиночку.
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Всех красно-белых с победой. Барко произвел очень приятное впечатление. Сразу видно, игрок знает свое дело. Главное, чтобы не потерял мотивацию в нашем чемпионате.

По игре пока никаких выводов. Станкович пробует, смотрит игроков в деле, привыкает к чемпионату. К туру 7-8 уже можно, наверное, будет сказать, какой именно футбол хочет видеть на поле тренер. Видно, что ребята играют с желанием. Это самое главное. Смотрим дальше. Движемся от игры к игре.
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Ответ Красная стрела
Всех с победой. Факт один. Барко топчик, но что б он не скис, ему нужна помощь. Левый вингер, центральный полузащитник, и игрок на фланг обороны, особенно левый - не помешал бы явно. С топчиками ему так феерить не дадут в одиночку.
Да рябчук сегодня один из лучших был
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Выводы по матчу. Барко огонь, Жозе непонятно пока. Умяров и Хлусевич днища каких поискать.
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Ответ Вячеслав Припузов
Спартак с победой! Барко топ, новый лидер и мозг команды!
Господи какой лидер? Человек 1 матч провёл, не обольщайтесь, кто смотрит Аргентину знает, что, он очень не стабильный. Да и играли против Химок, вот против Динамо на недели и надо смотреть на Барко.
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Ответ Stanislav Orlov
Да рябчук сегодня один из лучших был
Нужно понимать, что противостояли Химки. В целом, пока Рябчук не сильно вызывает уверенность. Так же как и Хлусевич, которого Мирзов наворачивал.
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Спартак с победой! Барко топ, новый лидер и мозг команды!
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Как питерских гложет. И секунды без Спартака прожить не могут)
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что делаешь долбанный Умяров на поле!?какого болта его ставят!?Почему не играет Пруцев или Мартинс вместо этого бревна!?Одни вопросы...всех с Победой,пацаны..б
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господи я вот смотрю на игру хлусевича или умярова
Это жесть просто жесть от них мяч отлетает
без паса без ударов без приема я в шоке от этих бревен
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Всех КБ с победой! Барко-браво!
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Барко хорош, но игры все равно нет. Нет стройности, мысли, все будто на дурака. В защите вообще тихий ужас. Думаю, станкович ненадолго. Еще несколько поражений и вперед
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Ответ Зицпредседатель Фунт
Выводы по матчу. Барко огонь, Жозе непонятно пока. Умяров и Хлусевич днища каких поискать.
почему литвинов сидит? Я не понимаю
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Барко неплох, грамотная замена Игнатова на Зиньковского. Умяров и Хлусевич пока разочаровывают.
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Ответ Зицпредседатель Фунт
Выводы по матчу. Барко огонь, Жозе непонятно пока. Умяров и Хлусевич днища каких поискать.
Умяров этот матч отыграл нормально, он и играть пытался быстро, в касание и по позиции не проваливался... но такое с ним редко. А Хлусевич да, провалился, Мирзов сколько раз видел Даниила на фланге, столько раз и обыгрывал
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Барко конечно топ на первый взгляд🔥
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Ответ Император Плутона
почему литвинов сидит? Я не понимаю
Никто не понимает. Умяров вообще одна из величайших тайн цивилизации. Все видят, что он полный днарь, но он с завидной регулярностью выходит в старте.
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Как будто он 800 матчей сыграл, а сегодня впервые выиграл. Заголовки эти дебильные...
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По игре вопрос один - какую часть зарплаты Умяров отдаёт тренерам, чтобы играть в основе?
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Ответ Пользователь Имени
Умяров этот матч отыграл нормально, он и играть пытался быстро, в касание и по позиции не проваливался... но такое с ним редко. А Хлусевич да, провалился, Мирзов сколько раз видел Даниила на фланге, столько раз и обыгрывал
Особенно потешно смотреть на то, как Хлусевич пытается бить по воротам. У него из ста ударов, дай бог, один в створ прилетает.
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Ответ Артем Галкин
Комментарий скрыт
А что он помог?
Гол верно отменён, все видели в повторе-нарушение 100%.
Пенальти тоже без сомнений.
Причём здесь судья.
Наоборот, были бы вопросы, если бы такие явные фолы пропустили.
На секунду-этот судья убивал Спартак во многих матчах.
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Ответ Артем Галкин
Комментарий скрыт
Если в глаза любишься
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Ответ Вячеслав Репников
Какой позорный матч в последние 15 минут. И эта команда на что то претендует???? Вместо того что бы забить и 4 и 5 мяч начали катать вату, за что и получили оплеуху. До Зенита как до Китая раком, а обратно ползком на коленях. Заменили Барко и игра пропала. Спартак это команда одного игрока. Был Промес, он и бился в каждой игре, а что теперь?????
Команда играет через пару дней с Динамо. Какой смысл убиваться с Химками, пытаясь забить 5 мячей? Впереди более важные игры. Команда только набирает ход, под нагрузками. Еще бежать с Химками вперед и травмы получать не хватало. Барко только приехал, Виллиан еще не в форме. Команда только входит в чемпионат.
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С победой красно-белые!
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Ответ Олег_Пенза
Барко неплох, грамотная замена Игнатова на Зиньковского. Умяров и Хлусевич пока разочаровывают.
умярий всегда разочаровывает
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Ответ Артем Галкин
Комментарий скрыт
На самом деле там даже спорить не о чем, это если конечно быть объективным. Четкий удар в ногу Умярова и не менее четкий шлагбаум Анджелковича на Угальде
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Ответ Stanislav Orlov
Вот он очередной знаток Аргентины)))
Я Аргентину смотрю с 2016 года) и персонально Вам могу скинуть ссылку твиттер фанатов Ривера, и Вы поглядите как там радуются 15 млн за Барко, потому что любой адекватный человек понимает, что он столько не стоит. Топ или около топ игроки едут в Европу, Мексику или Сша, так как зарплаты в Аргентине маленькие на фоне соседей, Барко в сша провалился на фоне той суммы, которую за него выложили. Посмотрим на него в матче с Динамо, Химки не тот соперник, да и у Спартака настолько слаб состав, что даже Барко будет кудесником и не стоит забывать, что он не с ярмарки как Жозе приехал, в Аргентине уже идет чемпионат)
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Ответ Красная стрела
Нужно понимать, что противостояли Химки. В целом, пока Рябчук не сильно вызывает уверенность. Так же как и Хлусевич, которого Мирзов наворачивал.
Хлусевича все на левом флаге наворачивают.Не понимаю зачем его все тренеры там ставят
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Ответ Зицпредседатель Фунт
Выводы по матчу. Барко огонь, Жозе непонятно пока. Умяров и Хлусевич днища каких поискать.
Невероятные выводы. Созданные моменты: Умяров 4, Барко 2. Пасы в финальную треть: Умяров 25, Барко 24. Успешный дриблинг: Умяров 1, Барко 3. Единоборства выигранные, Умяров 10, Барко 1.
Но при этом одного назвали «огонь», а другого «днище».
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Ответ Peter Parker
) этот бред даже смешно читать
так любишь умярова? ну люби, люби. конкурентов по этому делу у тебя практически нет. если станкович не совсем тупой, через месячишко будешь созерцать свою любовь в основном на бенче.
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