«Спартак» впервые выиграл при Станковиче – победа над «Химками» после поражения от «Оренбурга»
«Спартак» одержал первую победу при Деяне Станковиче.
Сегодня красно-белые обыграли «Химки» (3:1) во 2-м туре Мир РПЛ. За москвичей забили Эсекиэль Барко, Манфред Угальде и Срджан Бабич.
В первом туре Премьер-лиги москвичи уступили «Оренбургу» со счетом 0:2.
Далее команде предстоит встретиться с московским «Динамо» в Фонбет Кубке России и с «Крыльями Советов» в 3-м туре Мир РПЛ.
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По игре пока никаких выводов. Станкович пробует, смотрит игроков в деле, привыкает к чемпионату. К туру 7-8 уже можно, наверное, будет сказать, какой именно футбол хочет видеть на поле тренер. Видно, что ребята играют с желанием. Это самое главное. Смотрим дальше. Движемся от игры к игре.
Это жесть просто жесть от них мяч отлетает
без паса без ударов без приема я в шоке от этих бревен
Гол верно отменён, все видели в повторе-нарушение 100%.
Пенальти тоже без сомнений.
Причём здесь судья.
Наоборот, были бы вопросы, если бы такие явные фолы пропустили.
На секунду-этот судья убивал Спартак во многих матчах.
Но при этом одного назвали «огонь», а другого «днище».