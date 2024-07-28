«Спартак» впервые выиграл при Станковиче – победа над «Химками» после поражения от «Оренбурга»

«Спартак» одержал первую победу при Деяне Станковиче.

Сегодня красно-белые обыграли « » (3:1) во 2-м туре Мир РПЛ. За москвичей забили Эсекиэль Барко, Манфред Угальде и Срджан Бабич.

В первом туре Премьер-лиги москвичи уступили «Оренбургу» со счетом 0:2.

Далее команде предстоит встретиться с московским «Динамо» в Фонбет Кубке России и с «Крыльями Советов» в 3-м туре Мир РПЛ.

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